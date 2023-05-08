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Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve stratejisti Kaleo, kısa süre içinde yaptığı ağızları açık bırakan yükselişi ile adından sıkça söz ettiren memecoin Pepe‘nin (PEPE) COVID-19 pandemisi sırasında patlama yapan Zoom (ZM) hisselerinin izinden gitmeye devam etmesi halinde daha fazla ralli yapabileceği öne sürdü. İşte kripto para analistinin dikkat çeken PEPE token analizi.

Zoom’un Hisseleri İle Pepe’nin Fiyatını Karşı Karşıya Getirdi

Anonim kripto para analisti Kaleo, PEPE’nin yaptığı son patlamanın ZM’nin 12 aydan kısa bir sürede yüzde 800’ün üzerinde yükseldiği 2020 başındaki fiyat hareketini anımsattığını iddia etti. Kaleo’ya göre ZM, patlama yapmasından önce yükselen direnç çizgisinin altında işlem görüyordu ve daha düşük zaman dilimlerinde bu direnç Pepe’nin mevcut piyasa yapısına benziyor:

Eğer piyasalarda dipler yaratma becerisine sahipsem, kesinlikle zirveler yaratma becerisine de sahibim. İşte COVID-19 sırasındaki ZM ile şu anki PEPE’nin bir karşılaştırması.

Kaleo, PEPE’nin tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,000004354 doları gördükten sonra işaret ettiği yükselen direnç çizgisini aşmaya yaklaştığını belirterek “PEPE gerçekten bunu yapmak için gidiyor.” dedi.

Kaleo’nun paylaştığı fiyat grafiklerine bakıldığında, PEPE’nin trend çizgisini geçmesi halinde 0,000007 dolara yakın bir noktada zirve yapmasını beklediği görülüyor.

Bu yazının yazıldığı sırada 0,000002406 dolardan işlem gören PEPE için Kaleo’nun koyduğu hedef, memecoin‘in güncel fiyatlarla yüzde 150’nin üzerinde yükselebileceğini gösteriyor.

Pepe’de Son Durum

Piyasa değerine göre 49’ncu en büyük kripto para olan PEPE, son günlerin en sıcak altcoin‘lerinden biri oldu. Memecoin, yüzde 5 bin 500’ün üzerinde yükselerek 5 Mayıs 2023 tarihinde 0,000004354 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in verileri, PEPE‘nin son 24 saatte yüzde 6 düşüşle 0,000002406 dolardan fiyatlandığını gösteriyor. Hafta sonunda işlem hacmi ile BTC ve ETH’nin hemen ardından 3’ncü sıraya oturan memecoin’in işlem hacminin ise yüzde 40,50 düşüşle 882.7 bin dolara düştüğü görülüyor.