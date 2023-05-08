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  •   Binance TR TikTok Kanalını 500 USDT’lik Ödül İle Duyurdu! 

Binance TR TikTok Kanalını 500 USDT’lik Ödül İle Duyurdu! 

Özet

  • Binance TR TikTok kanalını açtı. 
  • Platform TikTok kanalını duyurmak için 500 USDT’lik bir yarışma düzenliyor. 
  • Birinciye 250 USDT, ikinciye 150 USDT ve üçüncüye 100 USDT verilecek. 
10:55
8 Mayıs 2023
Coin Türk Yazar: Coin Türk
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para platformları bir yandan geleceğe yön verirken bir yandan da günümüzde popüler olan sosyal medya platformlarını da aktif şekilde kullanarak gündemden uzak kalmıyor. Binance TR de bu doğrultuda TikTok’ta yer almaya başladıklarını duyurdu. 

500 USDT’lik Ödül 

Yapılan açıklamalara göre kullanıcılar, BinanceTR TikTok kanalında, hem eğlenceli hem de öğretici birçok içerik ve yarışma bulabilecek. Ayrıca #TikTokaHoşGeldinBinanceTR yarışması ile 500 USDT ödül havuzundan faydalanma şansını de elde edecekler. 

Kullanıcıların ödül kazanmak için Binance TR hesabını TikTok’ta takip etmesi ve #TikTokaHoşGeldinBinanceTR hashtagi ve temasıyla video çekip, TikTok’ta paylaşması ve Binance TR’yi etiketlemesi gerekiyor. 

Yapılan açıklamalara göre kazanan katılımcılar ile videoların Binance TR jürisi tarafından değerlendirilmesinden sonra 7 gün içinde iletişime geçilecek. Ayrıca mesaj atmaya/almaya kapalı olan hesaplar veya 3 gün içinde kendisine gönderilen mesaja yanıt vermeyen katılımcılara ödül verilmeyecek. 

Buna ek olarak birinciye 250 USDT, ikinciye 150 USDT, üçüncüye 100 USDT, dördüncü ve beşinciye de Binance logolu hoodie ve çorap hediye edilecek.  

Detaylar 

Yapılan açıklamalara göre etkinlik tarihi olarak 6 Mayıs 13.00 (TSİ) – 16 Mayıs 13.00 (TSİ) belirlendi. Buna ek olarak etkinliğe katılmak isteyen kişilerin Binance TR TikTok hesabında 06.05.2023 tarihinde yayınlanan video yarışmasına katılmak için 16.05.2023 13.00’e kadar Binance TR TikTok hesabını takip etmesi gerekiyor. 

Ayrıca katılımcıların katılım sağladıkları sosyal medya profillerinin açık olması gerektiğinin özellikle altı çiziliyor. Buna ek olarak yarışma değerlendirmesi 16.05.2023 – 16.06.2023 tarihi arasında yapılacak, kazananların bu tarihte Binance TR hesabını takibi bırakmış veya videosunu silmiş olması halinde kazanımları iptal edilecek. Buna ek olarak yapılan açıklamalara göre kazanan katılımcılara ödüller 30 iş günü içinde teslim edilecek. 

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