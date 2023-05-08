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  •   Küllerinden Doğacak! Ünlü Ekonomiste Göre Bu Altcoin 100x Yapacak!

Küllerinden Doğacak! Ünlü Ekonomiste Göre Bu Altcoin 100x Yapacak!

Özet

  • Ünlü ekonomist Henrik Zeberg göre Fed'in işi bitti ve kripto para piyasası güçlü bir çıkış için hazırlanıyor.
  • Zeberg, Ethereum tabanlı Jasmy'de (JASMY) devasa bir yükseliş olmasını bekliyor.
  • Ekonomist, JASMY'nin değerini 100 kat artırmasını öngörüyor.
11:15
8 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ünlü ekonomist ve Bitcoin (BTC) boğası Henrik Zeberg, bu yıl kripto para piyasasında mega bir yükseliş olacağını iddia etti. Zeberg, özellikle Ethereum (ETH) tabanlı bir altcoin’i yakından takip ettiğini açıkladı.

100 Kat Artış Bekliyor

Yakından takip edilen ünlü ekonomist Henrik Zeberg, nesnelerin interneti (IoT) projesi Jasmy‘nin (JASMY) mevcut fiyatlardan 100 katın üzerinde yükselme potansiyelinin bulunduğunu iddia etti.

Şu anda tüm zamanların en yüksek seviyesinden yaklaşık yüzde 99,8 düşüşle 0,007 dolardan işlem gören Jasmy, bir Japon kripto para projesi olarak öne çıkarken, Blockchain ve IoT teknolojisini birleştirerek herkesin verileri güvenli ve emniyetli bir şekilde kullanmasını sağlayan bir altyapı oluşturmayı hedefliyor.

Zeberg’in JASMY için ortaya koyduğu öngörü, kripto para piyasasının 2021’deki boğa piyasasını geride bırakan coşkulu bir aşamaya girmek üzere olduğu görüşüyle uyumlu bir görünümde. Ekonomist, kripto para piyasasının toplam değerinin hızlı bir şekilde 4.4 trilyon dolar seviyesine çıkabileceğini gösteren bir grafik paylaşarak “2021’nin sonunda piyasalarda yaşanan kripto para coşkusunu sevdiyseniz, 2023’ün sonunda yaşanacak SÜPER COŞKUYA BAYILACAKSINIZ.” dedi.

“Fed’in İşi Bitti”

Zeberg, ABD ekonomisinin resesyon içinde olduğu ya da resesyona girmek üzere olduğu yönündeki yaygın inanışın aksine, makro durum aslında bir dizi ekonomik veri ışığında güçlü bir görüntü veriyor. Ekonomist, Federal Reserve‘in (Fed) faiz artırma sürecini tamamladığını ve kripto paralar gibi risk varlıkların bundan destek almasını bekliyor:

ABD ekonomisi yüzde 100 resesyonda değil. Enflasyon güçlü bir şekilde düştü ve düşmeye devam ediyor. Fed’in işi bitti.

Ünlü ekonomist, yakın zaman önce Bitcoin ve kripto para piyasasının geri kalanı için tarihi bir yükseliş trendinin başlayacağı öngörüsünde bulunmuştu.

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