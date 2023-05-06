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  •   Bitcoin, Yeniden 29.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

Bitcoin, Yeniden 29.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?

Özet

  • Öğlen saatlerinde yeniden düşüşe geçen Bitcoin, yeniden 29.000 doların altına geriledi.
  • Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, 1,17 trilyon dolara geri çekildi.
  • Floki ve Pepe coin'de de yüksek oranlarda değer kayıpları kaydedildi.
17:26
6 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Öğlen saatlerinde yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 29.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Piyasadaki çoğu kripto para birimi Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Bitcoin, 29.000 Doların Altına Geriledi

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), öğlen saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 29.000 doların altına geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kayıplarının etkisiyle yeniden düşüşe geçti ve piyasadaki çoğu kripto para birimi de öğlen saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Ethereum (ETH), kaydettiği son düşüşlerin ardından 1880 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CMC verilerine göre 1,17 trilyon dolar seviyesine geriledi.

Dün gün içerisinde sert yükselişler kaydeden Floki (FLOKI) ve Pepe (PEPE) ise öğlen saatlerinden bu yana oldukça yüksek oranlarda değer kaybetti.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

Kripto para piyasası, Bitcoin’in 29.000 doların altına gerilemesi ile birlikte yeniden düşüşe geçti. Dün Binance gibi işlem hacmi yüksek kripto para borsalarında listelenen ve yüksek oranlarda değer artışları kaydeden Floki (FLOKI) ve Pepe (PEPE) de gün içinde düşüşe geçti ve yüksek oranlarda değer kaybetti.

Floki (FLOKI), Pepe (PEPE), PancakeSwap (CAKE), Conflux (CFX), Optimism (OP), Render Token (RNDR), Kava (KAVA), Aptos (APT), Injective (INJ), Stacks (STX) CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kayıpları kaydeden kripto varlıklar oldu.

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