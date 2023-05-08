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Kripto para piyasası, lider kripto para birimi Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle güne düşüş ile başladı. Kaydettiği son değer kayıplarının ardından Bitcoin (BTC) 27.900 dolar seviyelerine ve Ethereum (ETH) ise 1850 dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan geçen hafta kaydettiği yükselişler ile haftanın öne çıkan kripto para birimlerinden biri olan Pepe (PEPE) ise son günlerde güçlü bir düşüş ivmesi yakaladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %3’ün üzerinde bir değer kaybı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 27.900 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasası, Bitcoin’in 28.000 doların altına gerilemesi ile birlikte güne düşüş ile başladı ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin sabah saatlerinden bu yana değer kayıplarına hız kazandırdı. Ethereum (ETH), kaydettiği son değer kayıplarının ardından 1850 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,15 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Geçen hafta Cuma günü 0,0000042 dolar seviyelerine ulaşan Pepe Coin (PEPE), Cuma günü kaydettiği bu seviyelerden %50’ye yakın bir değer kaybı kaydetmiş oldu ve güne de düşüş ile başladı.

Değer Kaybı %50’ye Yaklaştı

Binance de dahil olmak üzere işlem hacmi yüksek kripto para borsalarında listelenen ve işlem görmeye başlayan Pepe (PEPE), geçen hafta yüksek oranlarda değer artışları kaydetmesine karşın haftaya güçlü bir düşüş ivmesi ile başladı. Birçok analist, son günlerde spekülatif kripto para birimlerinde kaydedilen bu yükselişlerin kısa bir süre sonra büyük bir düşüşün habercisi olabileceğini dile getirdi. Sonuç olarak geçen hafta başında yüksek oranlarda değer artışları kaydeden Pepe coin, Cuma gününden bu yana %50’ye yakın bir değer kaybı kaydetti.

Pepe Coin (PEPE), yeni haftaya da düşüş ile başladı ve kaydettiği son düşüşlerin ardından 0,0000022 dolar seviyelerine geriledi. Kaydettiği bu düşüşler ile birlikte Pepe Coin, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde en yüksek oranlarda değer kaybı kaydeden kripto para birimleri arasında ikinci sırada yer aldı.