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Altcoin yatırımcılarının endişeli bir şekilde neler olacağını merak ettikleri bir dönemden geçilirken yakından takip edilen kripto para analisti Kevin Svenson, önde gelen merkeziyetsiz oracle hizmeti Chainlink‘de (LINK) ciddi bir yükseliş olmasını beklediğini açıkladı. Svenson, altcoin piyasası uyandığında LINK’in büyük bir hamle yapacağı görüşünde.

MACD, LINK’de Yükseliş Sinyali Veriyor

Kripto para analisti Kevin Svenson, LINK‘ın Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinin beklenmedik bir yukarı yönlü hareketin haberini verdiğini belirtti. MACD, yatırımcıların trendde olacak değişimleri haber vermesinden dolayı yakından takip ettikleri bir teknik göstergedir.

Teknik göstergenin mevcut durumunu ve yapmak üzere olduğu harekete işaret eden Svenson, “Chainlink’in aylık MACD göstergesi, 2020’nin sonundan bu yana ilk yükseliş kesişimini yapmak üzere. LINK sürpriz bir ralli yapacak.” dedi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre LINK, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,92 düşüşle 6,67 dolardan işlem görüyor.

Bir Bütün Olarak Altcoin Piyasasının Uçmasını Bekliyor

Svenson, bir süredir kripto para gündemini tek başına meşgul eden Pepe‘den (PEPE) de söz ederek, popüler memecoin’den Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi daha büyük kripto paralara doğru bir sermaye akışının tüm piyasayı uçurabileceğini söyledi:

PEPE’den elde edilen karlar BTC ve ETH’ye akmaya başlarsa tüm piyasa roket gibi fırlayacak… Ne kadar kaldıraç kullanılabileceğini unutuyorsunuz. Yarım milyar dolar, milyarlarca dolarlık hacim anlamına geliyor.

PEPE, kısa süre içinde yüzde 5 binin üzerinde yükselerek kripto para dünyasının gündemine oturdu ve piyasa gözlemcileri spekülatif coşkunun ısınarak devam etmesini bekliyor.

Svenson ayrıca Bitcoin fiyatının bir sonraki hamlesinin birçoğunu şaşırtacağını öngörüyor. Bundan önce 48 bin dolara varan bir ralli beklediğini açıklayan analiste göre bu hareketliliğin ardından altcoin’lerde yeni bir yükseliş sezonunun fitili ateşlenecek: