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  •   Sürpriz Ralli İçin Hazır Olun! Bu Altcoin Yükselişi İle Çok Şaşırtacak! İşte O Altcoin!

Sürpriz Ralli İçin Hazır Olun! Bu Altcoin Yükselişi İle Çok Şaşırtacak! İşte O Altcoin!

Özet

  • Kripto para analisti Kevin Svenson, Chainlink'de (LINK) dikkat çeken bir yükseliş bekliyor.
  • Svenson'a göre MACD göstergesi LINK için yükseliş sinyali veriyor.
  • Analist, kısa süre önce Bitcoin'de 48 bin dolara varan bir yükseliş beklediğini açıklamasıyla gündeme gelmişti.
12:02
8 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoin yatırımcılarının endişeli bir şekilde neler olacağını merak ettikleri bir dönemden geçilirken yakından takip edilen kripto para analisti Kevin Svenson, önde gelen merkeziyetsiz oracle hizmeti Chainlink‘de (LINK) ciddi bir yükseliş olmasını beklediğini açıkladı. Svenson, altcoin piyasası uyandığında LINK’in büyük bir hamle yapacağı görüşünde.

MACD, LINK’de Yükseliş Sinyali Veriyor

Kripto para analisti Kevin Svenson, LINK‘ın Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama (MACD) göstergesinin beklenmedik bir yukarı yönlü hareketin haberini verdiğini belirtti. MACD, yatırımcıların trendde olacak değişimleri haber vermesinden dolayı yakından takip ettikleri bir teknik göstergedir.

Teknik göstergenin mevcut durumunu ve yapmak üzere olduğu harekete işaret eden Svenson, “Chainlink’in aylık MACD göstergesi, 2020’nin sonundan bu yana ilk yükseliş kesişimini yapmak üzere. LINK sürpriz bir ralli yapacak.” dedi.

Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre LINK, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 3,92 düşüşle 6,67 dolardan işlem görüyor.

Bir Bütün Olarak Altcoin Piyasasının Uçmasını Bekliyor

Svenson, bir süredir kripto para gündemini tek başına meşgul eden Pepe‘den (PEPE) de söz ederek, popüler memecoin’den Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) gibi daha büyük kripto paralara doğru bir sermaye akışının tüm piyasayı uçurabileceğini söyledi:

PEPE’den elde edilen karlar BTC ve ETH’ye akmaya başlarsa tüm piyasa roket gibi fırlayacak… Ne kadar kaldıraç kullanılabileceğini unutuyorsunuz. Yarım milyar dolar, milyarlarca dolarlık hacim anlamına geliyor.

PEPE, kısa süre içinde yüzde 5 binin üzerinde yükselerek kripto para dünyasının gündemine oturdu ve piyasa gözlemcileri spekülatif coşkunun ısınarak devam etmesini bekliyor.

Svenson ayrıca Bitcoin fiyatının bir sonraki hamlesinin birçoğunu şaşırtacağını öngörüyor. Bundan önce 48 bin dolara varan bir ralli beklediğini açıklayan analiste göre bu hareketliliğin ardından altcoin’lerde yeni bir yükseliş sezonunun fitili ateşlenecek:

Bitcoin şu anda parabolik eğrimiz boyunca daha yüksek bir dip oluşturuyor ve bu 48 bin dolara doğru bir sonraki büyük dürtüyü yaratabilir. Bu, Bitcoin’in teoride buradan bir sonraki hedef seviye olan 48 bin dolara kadar yüzde 65 daha yükselebileceği anlamına geliyor. Bu yüzde 65’lik bir hareket, eğer gerçekten gerçekleşirse muazzam bir fırsat olacak.

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