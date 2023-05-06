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  •   Piyasa Değeri 1 Milyar Doları Aştı: Yükselişlere Devam Eden Pepe Coin’de Son Durum Ne?

Piyasa Değeri 1 Milyar Doları Aştı: Yükselişlere Devam Eden Pepe Coin’de Son Durum Ne?

Özet

  • Hakkında pek çok spekülasyon yapılan Pepe coin, gün içinde de yükselişlerine devam etti.
  • Pepe, son 24 saatte de %50'nin üzerinde bir değer artışı kaydetti.
  • Pepe'in piyasa değeri ise 1 milyar doları aştı.
14:38
6 Mayıs 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Sabah saatlerinden bu yana düşük oranlarda değer artışları kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 29.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre son 24 saatte %0,5 artış ile 1,2 trilyon doları aştı. Öte yandan son günlerde piyasaya damga vuran ve hakkında pek çok şüphe barındıran Pepe coin (PEPE) ise son 24 saatte %50’nin üzerinde bir yükseliş kaydetti.

Pepe Coin’de Neler Oluyor?

Son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde %0,5’e yakın düşük oranlı bir değer artışı kaydeden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 29.300 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Ethereum (ETH), kaydettiği son yükselişlerin ardından 1930 dolar seviyelerine ulaşırken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,2 trilyon dolar seviyesini geride bıraktı.

Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass verilerine göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde yaklaşık 200 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Öte yandan son günlerde piyasaya damga vuran ve hakkında pek çok şüphe barındıran Pepe coin (PEPE) ise son 24 saatte %50’nin üzerinde bir yükseliş kaydetti.

Piyasa Değeri, 1 Milyar Doları Aştı

Son günlerde oldukça yüksek oranlarda değer artışları kaydeden PEPE, son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %50’nin üzerinde bir yükseliş kaydederek 0,0000030 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kaydettiği bu yükselişler ile birlikte PEPE, CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte en yüksek oranlarda değer artışı kaydeden kripto para birimleri arasında birinci sırada yer aldı. PEPE’in piyasa değeri, yine CMC verilerine göre 1,2 milyar doları aştı ve CMC’nin piyasa değeri sıralamasında 42. sıraya yerleşti.

Ayrıca PEPE’de son günlerde kaydedilen bu yükselişler, türev piyasasında da büyük ölçekli tasfiyelerin yaşanmasına neden oldu. Coinglass verilerine göre son 24 saatte BTC ve ETH pozisyonlarından sonra en büyük ölçekli tasfiye yaklaşık 30 milyon dolar değerinde Pepe Coin pozisyonları oldu.

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