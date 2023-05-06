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Başlayan memecoin furyasına bir kripto para balinası daha dahil oldu. En büyük ikinci memecoin Shiba Inu‘ya (SHIB) yaptığı yatırımdan 7.5 milyon dolar kazanan ve akıllı para cüzdan adresi olarak adlandırılan bir cüzdan adresi bir yıldan uzun süre hareketsiz kalmasının ardından 6 memecoin satın almak için harekete geçti. İşte dev kripto para balinasının satın aldığı o altcoin’ler.

SHIB’den 7.5 Milyon Dolar Kazanan 6 Memecoin’e Yatırdı

SHIB‘e yaptığı yatırımdan yaklaşık 7.5 milyon dolar kazanan bir cüzdan adresi, bir yıldan uzun bir süre hareketsiz kalmasının ardından 6 memecoin satın alarak sessizliğini bozdu. Kripto para balinası SHIB’den elde ettiği kazancın bir kısmıyla Pepe (PEPE), Wojak (WOJAK), Artify (AFY), Dione Protocol (DIONE), Dimitra (DMTR) ve Vai (VAI) dahil olmak üzere toplamda 6 memecoin satın aldı.

Cüzdan adresinin detaylarına bakıldığında kripto para balinasının 197.5 bin doları WOJAK‘a, 137.7 bin doları PEPE‘ye, 9 bin 214 doları VAI‘ye, 6 bin 286 doları AFY‘ye, 5 bin 251 doları DMTR‘ye ve 5 bin 247 doları DIONE‘ye yatırdığı görülüyor.

PEPE Token Furyası Devam Ediyor

Memecoin çılgınlığının yaşanmasına neden olan PEPE token furyası tam gaz devam ediyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre PEPE, son 24 saatte yüzde 18,5 değer kaybederken, işlem hacmi yüzde 73’ün üzerinde artışla 2.5 milyar doları geçerek BTC ve ETH’nin ardından üçüncü sıraya oturdu.

Veriler PEPE token’ın son 7 günde değerini yüzde 770’in üzerinde, son 30 günde ise yüzde 5 bin gibi inanılmaz oranlarda artırdığını gösteriyor. PEPE ile başlayan memecoin furyası bu kategoride yer alan WOJAK, AFY, DMTR gibi token’larında patlama yapmasına neden oldu. Bu altcoin’lerin de çift haneli ve hatta üç haneyi bulan oranlarda yükseldiği görüldü.

Altcoin Sherpa gibi önde gelen piyasa gözlemcileri ve analistleri, PEPE token öncülüğünde başlayan memecoin furyasının ansızın durabileceği ve tüm bu altcoin’lerde büyük çöküşler olabileceği konusunda yatırımcıları uyarıyor.