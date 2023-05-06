Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


  • CoinTürk
  •   Piyasa Gurusundan PEPE Gibi Altcoin’ler İçin Flaş Uyarı! “Hep Böyle Oldu” Diyerek Açıkladı!

Piyasa Gurusundan PEPE Gibi Altcoin’ler İçin Flaş Uyarı! “Hep Böyle Oldu” Diyerek Açıkladı!

Özet

  • Kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin ve izleme listesindeki 2 altcoin için son analizini paylaştı.
  • Analist, viral olan PEPE gibi memecoin'ler için ise uyarıda bulundu.
  • Altcoin Sherpa'ya göre memecoin'ler önümüzdeki haftalarda çökecek.
08:32
6 Mayıs 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ünlü kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, Bitcoin (BTC), son günlerin gözde iki altcoin’i ile ilgili son analizini paylaşırken PEPE gibi memecoin’ler için çöküş uyarısında bulundu.

Bitcoin İçin “Trendden Yoksun” Uyarısı

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin’in net bir yükseliş ya da düşüş trendinden yoksun olmaya devam ettiğini ve yatay işlem görmeye devam ettiğini belirterek bir BTC grafiği paylaştı. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında Bitcoin’in son 48 gündür 25 bin dolar ila 30 bin dolar aralığında hareket ettiği görülüyor. Bitcoin’in bir önceki düşüş aralığı yaklaşık 19 bin 500 dolar ila 25 bin dolar aralığında olduğunu ve bu aralıktaki fiyat hareketinin 57 gün sürdüğüne işaret eden Altcoin Sherpa şu değerlendirmede bulundu:

Çoğu yatırımcı için son altı ayda Bitcoin‘de olan sorun, 2020 ve 2021’deki gibi sürekli bir trend ortamının olmaması. Genel olarak çok fazla düşüş trendi var ve sadece birkaç yükseliş trendi haftasını daha uzun süren düşüş trendi takip ediyor. Kendinizi ve nerede işlem yapacağınızı bilin.

Bitcoin’in Düşmesi Halinde SUI’de 1,24 Doları Bekliyor

Altcoin Sherpa ayrıca radarında bulunan yeni Layer 1 Blockchain’i Sui Network (SUI) için de değerlendirmelerde bulundu. Analist, bir varlığın destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yönelik bir teknik analiz yöntemi olan Fibonacci geri çekilme seviyelerine dayanarak, SUI’nin 1,29 dolarlık daha düşük aralığın yeniden ziyaret edileceğine inanıyor olsa da Bitcoin’in fiyatının düşmesi halinde SUI’nin 1,24 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu:

SUI‘nin en sonunda 1,29 dolar civarına düşmesini bekliyoruz, ancak bence Bitcoin düşecek olursa daha fazla düşecek. Yine de, BTC istikrarlı olduğu sürece bir miktar akümülasyon aşamasında gibi görünüyor.

Arbitrum İçin Düşüş Uyarısı

Son oalrak Layer 2 ölçeklendirme çözümü Arbitrum‘a (ARB) bakan analist, birkaç Üstel Hareketli Ortalamaya (EMA) ve Fibonacci geri çekilme seviyelerine bakarak ARB’nin düşmesini beklediği tahmininde bulundu.

Altcoin Sherpa’nın da yaptığı gibi yatırımcılar, bir varlığın fiyatının düşüş trendinde olup olmadığını saptamak için EMA’ya bakar. Fiyat, EMA’nın altındaysa o varlık muhtemelen düşüş trendinde kalmaya devam edecektir:

Son günlerde ARB‘ye çok dikkat etmedim, ancak düşerse ve tekrar 1,15-1,20 dolar bölgesine giderse şaşırmam. Bu hala harika bir Blockchain projesi ancak ayın yeni lezzet (SUI) + memecoin çılgınlığı (PEPE) ‘normal’ coin’lerdeki likiditeyi adeta emiyor.


PEPE Gibi Memecoin’lerin Çökmesini Bekliyor

Son günlerde yaptığı büyük çıkışla adından sık sık söz ettiren ve hızla yükselen Pepe‘yi (PEPE) analiz eden Altcoin Sherpa, PEPE ve diğer memcoin’lerin büyük olasılıkla çökeceği konusunda uyararak şunları söyledi:

PEPE ve benzerleri, diğer tüm memecoin’ler gibi aya gidiyor. Ancak uyarmak isterim ki bunların yükselişleri kısa ömürlü olacak ve hepsi 0 dolara düşecek. Önümüzdeki birkaç hafta içinde bence bu kumarhanede söz ettiğim büyük çöküş olacak. Hep aynı hikaye.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Unity ile Kripto Odaklı Oyun Nasıl Geliştirilir? Adım Adım Web3’e!
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Geleceği Keşfetmek: En İyi AI ve Big Data Altcoin’leri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
İlgili Yazılar
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Durum Ne?
Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti: Bitcoin ve Altcoin’lerdeki Son Durum Ne?
Bitcoin’nin Benimsenmesi Hızla Artıyor! Bakiyesi “0” Olmayan Cüzdan Adresi 46 Milyonu Aştı!
Bitcoin’nin Benimsenmesi Hızla Artıyor! Bakiyesi “0” Olmayan Cüzdan Adresi 46 Milyonu Aştı!
“Akıllı Para” Harekete Geçti! SHIB’den 7.5 Milyon Dolar Kazanan Balina Bu 6 Altcoin’e Yöneldi!
“Akıllı Para” Harekete Geçti! SHIB’den 7.5 Milyon Dolar Kazanan Balina Bu 6 Altcoin’e Yöneldi!
Bitcoin, Yeniden 29.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?
Bitcoin, Yeniden 29.000 Doların Altına Geriledi: Kripto Para Piyasasında Neler Oluyor?
Boğa Formasyonu Tamam! Bu Altcoin’de Gözler 7 Mayıs, Saat 03.00’da!
Boğa Formasyonu Tamam! Bu Altcoin’de Gözler 7 Mayıs, Saat 03.00’da!
Piyasa Değeri 1 Milyar Doları Aştı: Yükselişlere Devam Eden Pepe Coin’de Son Durum Ne?
Piyasa Değeri 1 Milyar Doları Aştı: Yükselişlere Devam Eden Pepe Coin’de Son Durum Ne?
Bu Altcoin İçin Satış Alarmı! Hem Kurucu Ortağı Hem Arkasındaki Vakıf Son İşlemleri İle Şok Etti!
Bu Altcoin İçin Satış Alarmı! Hem Kurucu Ortağı Hem Arkasındaki Vakıf Son İşlemleri İle Şok Etti!
“Keşke” Dememek İçin… Bitcoin ve Altcoin’lerde Bu Uyarıya Dikkat!
“Keşke” Dememek İçin… Bitcoin ve Altcoin’lerde Bu Uyarıya Dikkat!
Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023