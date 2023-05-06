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Ünlü kripto para analisti ve stratejisti Altcoin Sherpa, Bitcoin (BTC), son günlerin gözde iki altcoin’i ile ilgili son analizini paylaşırken PEPE gibi memecoin’ler için çöküş uyarısında bulundu.

Bitcoin İçin “Trendden Yoksun” Uyarısı

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti Altcoin Sherpa, Bitcoin’in net bir yükseliş ya da düşüş trendinden yoksun olmaya devam ettiğini ve yatay işlem görmeye devam ettiğini belirterek bir BTC grafiği paylaştı. Analistin paylaştığı fiyat grafiğine bakıldığında Bitcoin’in son 48 gündür 25 bin dolar ila 30 bin dolar aralığında hareket ettiği görülüyor. Bitcoin’in bir önceki düşüş aralığı yaklaşık 19 bin 500 dolar ila 25 bin dolar aralığında olduğunu ve bu aralıktaki fiyat hareketinin 57 gün sürdüğüne işaret eden Altcoin Sherpa şu değerlendirmede bulundu:

Çoğu yatırımcı için son altı ayda Bitcoin‘de olan sorun, 2020 ve 2021’deki gibi sürekli bir trend ortamının olmaması. Genel olarak çok fazla düşüş trendi var ve sadece birkaç yükseliş trendi haftasını daha uzun süren düşüş trendi takip ediyor. Kendinizi ve nerede işlem yapacağınızı bilin.

Bitcoin’in Düşmesi Halinde SUI’de 1,24 Doları Bekliyor

Altcoin Sherpa ayrıca radarında bulunan yeni Layer 1 Blockchain’i Sui Network (SUI) için de değerlendirmelerde bulundu. Analist, bir varlığın destek ve direnç seviyelerini belirlemeye yönelik bir teknik analiz yöntemi olan Fibonacci geri çekilme seviyelerine dayanarak, SUI’nin 1,29 dolarlık daha düşük aralığın yeniden ziyaret edileceğine inanıyor olsa da Bitcoin’in fiyatının düşmesi halinde SUI’nin 1,24 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu:

SUI‘nin en sonunda 1,29 dolar civarına düşmesini bekliyoruz, ancak bence Bitcoin düşecek olursa daha fazla düşecek. Yine de, BTC istikrarlı olduğu sürece bir miktar akümülasyon aşamasında gibi görünüyor.

Arbitrum İçin Düşüş Uyarısı

Son oalrak Layer 2 ölçeklendirme çözümü Arbitrum‘a (ARB) bakan analist, birkaç Üstel Hareketli Ortalamaya (EMA) ve Fibonacci geri çekilme seviyelerine bakarak ARB’nin düşmesini beklediği tahmininde bulundu.

Altcoin Sherpa’nın da yaptığı gibi yatırımcılar, bir varlığın fiyatının düşüş trendinde olup olmadığını saptamak için EMA’ya bakar. Fiyat, EMA’nın altındaysa o varlık muhtemelen düşüş trendinde kalmaya devam edecektir:

Son günlerde ARB‘ye çok dikkat etmedim, ancak düşerse ve tekrar 1,15-1,20 dolar bölgesine giderse şaşırmam. Bu hala harika bir Blockchain projesi ancak ayın yeni lezzet (SUI) + memecoin çılgınlığı (PEPE) ‘normal’ coin’lerdeki likiditeyi adeta emiyor.



PEPE Gibi Memecoin’lerin Çökmesini Bekliyor

Son günlerde yaptığı büyük çıkışla adından sık sık söz ettiren ve hızla yükselen Pepe‘yi (PEPE) analiz eden Altcoin Sherpa, PEPE ve diğer memcoin’lerin büyük olasılıkla çökeceği konusunda uyararak şunları söyledi: