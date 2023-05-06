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Viral yapay zeka sohbet robotu ChatGPT‘nin piyasaya sürülmesiyle yapay zekaya olan ilgi atarken, kripto para piyasasındaki varlıkların gelecekteki fiyatları hakkında öngörü sunmak da dahil olmak üzere birçok alanda son derece yararlı olduğu kanıtladı. ChatGPT’ye en son Ethereum’un (ETH) gelecekteki fiyatı soruldu. İşte ünlü yapay zeka sohbet robotunun en büyük altcoin için ortaya koyduğu fiyat öngörüsü.

ETH’de Patlama Bekliyor

ChatGPT, Ethereum fiyatının gelecekte ne olacağı sorusuna öncelikle kripto paralara yatırım yapmanın riskli olduğu ve gerçek fiyatın tahminlerden daha yüksek veya daha düşük olabileceğini hatırlatmasının ardından, ekosistemdeki gelişmeler ve güncellemeler, ilgili haberler, topluluk desteği, kullanıcı tabanı ve diğer faktörlere dayalı olarak 2025 yılına kadar ETH için potansiyel fiyat aralığı hakkında bazı bilgiler sağladı.

Yapay zeka sohbet robotu, 2025 yılına kadar ETH fiyatını etkileyebilecek faktörlerden bazıları olarak Ethereum 2.0 protokolünde yapılan güncellemeler de dahil olmak üzere ekosistemin devam eden gelişimini, yapılan iyileştirmeleri ve merkeziyetsiz finans (DeFi) uygulamalarının büyümesini saydı.

Bunun da ötesinde, ChatGPT, büyük şirketler veya finans kurumları tarafından benimsenme veya diğer Blockchain projeleriyle kurulan ortaklıklar ile Ethereum Blockchain’i üzerine inşa edilen müşteri ve geliştiricilerin sayısını potansiyel olarak fiyatı artıran diğer olumlu faktörler olarak işaret ederek şunları söyledi:

Bu faktörlere dayanarak, bazı analistler Ethereum’un fiyatının 2025 yılına kadar 4 bin dolar ila 10 bin dolar aralığında olabileceğini tahmin ediyor. Bununla birlikte, kripto paraların fiyatlarının yüksek volatiliteli olduğunu ve çok çeşitli faktörlere göre volatilitenin arttığını unutmamak gerekiyor. Bu nedenle herhangi bir tahmine ihtiyatla yaklaşılmalı.

Algoirtmik Fiyat Tahmin Platformları ChatGPT’den Büyük Oranda Ayrıştı

Öte yandan algoritmik fiyat tahmin platformu CoinPriceForecast, ChatGPT’ye kıyasla 2025 yılında Ethereum fiyatı konusunda çok daha az yükseliş bekliyor. Platform ETH’nin 2024 yılının sonuna kadar 2 bin 685 dolara, yılın ortasına kadar 2 bin 825 dolara yükselerek yılı 2 bin 446 dolarla kapatmasını öngörüyor.

İlginç bir şekilde, bir başka algoritmik fiyat tahmin platformu olan PandaForecast’in kullandığı fiyat tahmin modeli ise 2025’in Ocak ayında ETH‘nin 2 bin 45 dolar, Haziran ayında bin 319 dolar ve Aralık ayında ise bin 752 dolar olmasını öngörüyor. Platformun ortaya koyduğu en iyi fiyat tahmini ise 2025’in başında 2 bin 224 dolar, sonunda ise 2 bin 84 dolar şeklinde.