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Yakından takip edilen kripto para analisti Benjamin Cowen, Bitcoin‘in (BTC) normal şartlarda bir blok ödülü yarılanmasından ardından gelen yükseliş dönemine geçmeden önce yatırımcılar için tehlike yaratacak bir dönemle karşı karşıya olduğu konusunda uyardı.

Bitcoin’de ve Beraberinde Altcoin’lerde Çöküş Bekliyor

Ünlü kripto para analisti Benjamin Cowen, YouTube kanalından yayınladığı son videosunda Bitcoin’in önümüzdeki aylarda, gelecek yıl için planlanan yarılanma öncesinde düşeceğini söyledi. Analiste göre Bitcoin önceki yarılanmalardan önceki aylarda da benzer davranışlar sergiledi:

Bitcoin’in bu yılın sonlarında ya da en geç gelecek yılın başında bir korku daha yaşayacağını düşünüyorum. Temel olarak yarılanmadan hemen önce, insanların kararlılığını test edeceği yarılanmadan bir süre önce. Aynı şeyi 2015’te de yaşadık, 2019 ve 2020’de de yaşadık. Sanırım yine aynı şeyi yaşayacağız.

Cowen, piyasada bir düzeltme olması durumunda altcoin’lerin Bitcoin’den daha ciddi şekilde etkileneceğini ekleyerek “Bir düzeltme olması senaryosunda, likiditesi daha düşük olan varlıklar, likiditesi daha yüksek olanlara kıyasla çok daha sert bir darbe alacaktır. Yarılanma öncesi yıl boyunca Bitcoin/ABD doları işlem çiftinde düzeltmeler olduğunda, altcoin piyasasındaki likidite oldukça önemli ölçüde düşüyor. Dolayısıyla ne zaman bir düzeltme olsa, altcoin’lerin sadece ABD doları işlem çiftlerinde değil, aynı zamanda Bitcoin işlem çiftlerinde de düştüğünü göreceksiniz.” dedi.

“Bitcoin Sezonundayız”

Analist, kripto para piyasasının şu anda en büyük kripto paranın büyük altcoin‘lerden daha iyi performans gösterdiği, “Bitcoin Sezonu” olarak adlandırılan bir dönemde olduğunu belirterek şunları söyledi: