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Tim Cook Konuştu! Apple Yapay Zeka Konusunda Ne Yapıyor?

Özet

  • Tim Cook son kazanç raporunun ardından yapay zekayla ilgili konuştu.
  • Apple CEO'su şirketin yol haritasına dair detayları paylaşmadı.
  • Cook, yapay zekanın aşması gereken kritik önyargı sorunundan bahsetti.
02:27
6 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kasım sonundaki Chat GPT-3 lansmanının ardından yapay zeka yüz milyonlarca insan ulaştı. OpenAI oldukça önemli bir adım attı ve insanları basit biçimde yapay zekayla tanıştırdı. Üstelik onlara ücretsiz biçimde yapay zeka teknolojisini tecrübe etme imkanı tanıdı. Şimdi tüm teknoloji devleri bu alanda daha büyük adımlar atmaya hazırlanıyor.

Apple ve Yapay Zeka

Apple kazanç raporunun ardından bugün ABD piyasaları yatırımcıları için keyifliydi. Son kazanç raporuyla ilgili soru-cevap bölümünde konuşan Tim Cook yapay zeka konusuna da değindi. Ona göre öncelik tarafsız yapay zeka sistemlerinin oluşturulmasıydı.

İnternet kullanıcıları bugün birçok araçta yapay zekadan yararlanmaya başladı. Kod yazanlar, internet sitesi düzenleyenler hatta penetrasyon testi yapanlar bile var. Bu heyecan verici ancak daha fazlası da olacak. Mesela iPhone cihazlar için yapay zeka nasıl entegre edilecek? Cook, “Ürün yol haritaları hakkında yorum yapmıyoruz” diyerek Apple’ın planlarını açıklamaktan geri durdu ancak şunları söyledi;

“Bu tür şeylere nasıl yaklaştığınız konusunda bilinçli ve düşünceli olmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve çözülmesi gereken bir dizi sorun var… ama potansiyel kesinlikle çok ilginç.”

Apple Yapay Zeka Çalışmaları

Şimdilik Cook bu konuda detay vermiyor ve Apple zaten bu alanda varlık göstermiyor. Yapay zeka konusunda bilinçli ve düşünceli adımlar atılması gerektiğini vurgulayan Apple CEO’sunun yorumları da zaten onların yokluğunu açıklıyor. Fakat tamamen bu alandan uzak değiller. Yapay zekayı gerçekten “büyük bir şey” olarak tanımlayan Cook onu yok saymıyor.

Öte yandan Haziran ayında Interaction Design and Children konferansında yayınlanması planlanan bir araştırma makalesi, makine öğrenimi veri setlerinin geliştirilmesinde önyargı ile mücadele için yeni bir sistemi detaylandırıyor.

Önyargı/Bias yapay zeka için ciddi bir sorun ve üretken yapay zeka modellerinin güvenli ve etik gelişimi için en acil endişelerden biri olarak gösterilmektedir. Bunu hemen ChatGPT’yi açıp test edebilirsiniz. Yorum ve araştırma gerektiren birçok konuda örneğin biyografilerde uydurma bilgiler döndürdüğünü görürsünüz. Aynı şeyi örneğin kod yazarken daha az yapıyor. Apple’ın da bu konuda çalışmaları olduğu biliniyor.

Apple’ın yeni araştırması, veri seçim sürecini esasen demokratikleştirmek amacıyla insan geri bildirimini model geliştirmenin ilk aşamalarına entegre ediyor. Makalede açıklanan teknikleri ChatGPT ve Google Bard gibi geniş dilli modellerin (LLM) eğitiminde kullanmak üzere ölçeklendirmek zor olabilir. Ancak araştırma, önyargı ile mücadelede alternatif bir yaklaşım ortaya koymaktadır. Yani yapay zeka bir noktada doğru çalışabilmek için daha fazla insan girdisine ihtiyaç duyuyor ve bu çözülmesi gerekilen önemli bir sorun.

Nihayetinde, istenmeyen önyargıların olmadığı bir LLM’nin oluşturulması, insan düzeyinde yapay zeka sistemleri geliştirme yolunda bir dönüm noktası olabilir. Bunu da ancak zaman gösterecek.

ChatGPT Neler Düşünüyor?

Bu makaleyi yayınlamadan önce onunla paylaştım ve yorumlarını merak ettiğimi söyledim. Bana geleceğe, mevcut sorunlara karşı bir cevap vermedi. Sadece makalenin yukarıdaki bölümünün kısa bir özetini sundu. Sonrasında 1 cümleyle makaleyi yorumlamasını istediğimde şunu söyledi;

“Ankara’da yaşayan biri olarak, şehrin tarihi ve kültürel dokusunun korunması ve daha da geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum.”

Bu yorumun makaleyle alakasız olduğunu belirtsem de o şunları söyledi;

Anlaşılan o ki halen hayal ettiğimiz seviyeden uzağız.

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