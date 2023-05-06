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Geçtiğimiz yılın yoğun gündemi zaten yeterince mağduriyete neden oldu. Daha fazlası da ABD eliyle oluyor. Kripto paraların hangilerinin menkul kıymet olduğu hangilerinin olmadığıyla alakalı SEC yıllarını harcadı. Ve elde kocaman bir sıfır var. Şimdi de düzenleyici baskıyla Voyager müşterilerinin daha fazla mağdur olmasına neden oldular.

2022 Kripto Çöküşü

2021 boğa sezonu “akıllık paranın” 3AC gibi kripto yatırım dehalarının (!) ve Genesis gibi kripto kredi borç verenlerin desteğiyle büyüdü. Kripto yatırım şirketleri büyüdükçe piyasaların yükseldiğini gördük. Onların aldığı risk boğa sezonunda pek dikkat çekmiyordu ve Genesis, Celsius, Voyager gibi şirketlerden kazanç elde eden müşteriler de durumdan memnundu.

Elbette bu rüya ayı sezonu gelene kadardır. 2022 yılındaki bir dizi kaotik olayın ortasında yatırım dehaları battı. Onlarla birlikte kripto kredi borç verenler de iflas etti. Celsius, Voyager ve diğerleri borçlularından alacaklarını tahsil edemediği için müşterilerine ödeme yapamaz hale geldi.

2023 yılına geldiğimizde Binance bu şirketlerden Voyager’ı satın almak için teklif verdi. Kazandı ancak süreç mahkemeye taşındı. ABD’nin düzenleyici baskısı nedeniyle Binance US satışı tamamlayamadı. Geri çekilmek zorunda kaldı. Tek sorun muhtemelen bir ABD şirketinin Çin güdümünde olduğu düşünülen Binance borsasına satılmasıydı. ABD’li düzenleyiciler bunu açık biçimde ifade etmeseler de ima etti ve Binance bunu gördü, geri adım atmak zorunda kaldı.

Voyager Satışı

Bugünse Voyager iptal edilen satışın ardından varlıklarını tasfiye etme yoluna gidiyor. Yatırımcılar kayıplarının sadece %36’sını iade alabilecek. Eğer şirket Binance borsasına satılsaydı yatırımcıların kayıplarının çok daha büyük bir kısmı daha telafi edilecekti. Voyager müşterileri ABD yüzünden mağdur.

Peki satın alma anlaşması iptal edilmeseydi ne olacaktı? Yatırımcılar içerideki bakiyelerinin en az %70’ini geri alabilecekti. BTC ve ETH de dahil olmak üzere 67 farklı kripto paraya sahip yatırımcılar bakiyelerinin %36’sını kripto para cinsinden çekebilecek. SOL ve ALGO da dahil olmak üzere 38 farklı kripto para ise Voyager tarafından satıldıktan sonra müşterilere USDC olarak iade edilecek.

Elbette VGX Coin bu duruma düşüşle cevap verdi. Tokenin piyasa değeri eski ihtişamlı günlerinden çok uzak ve 0,2 dolardan alıcı buluyor. Altcoinin piyasa değeri ise 55 milyon dolara kadar düştü. Bir zamanların popüler altcoini ATH seviyesinde 12,5 dolardan alıcı buluyordu.