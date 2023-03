Okuma Süresi: 4 Dakika

OpenAI’nin yapay zeka chat uygulaması tüm dünyaya hayallerinin ötesinde bir şey sundu. Yapay zeka hayranlığı artıyor. Son derece başarılı bir pazarlama stratejisi oluşturan OpenAI yakın zamanda Microsoft destekli Chat-GPT4’ün lansmanını yaptı. Kasım sonundaki GPT-3 lansmanıyla ücretsiz biçimde 100 milyon inana deneyimlendirilen “şey” yapay zeka konusundaki heyecanı da körükledi.

Yapay Zeka Altcoinleri

Konu metaverse olduğunda, Facebook yeni ismi olan META ile dönüştüğünde kriptonunun metaverse odaklı projelerinde devasa değer artışları gördük. Bu her alanda oldu. Örneğin devasa şirketler NFT koleksiyonları yayınlarken diğer tarafta NFT odaklı tokenlerin fiyatları katlanıyordu. Bugün de yapay zeka hype olduğu için benzer bir şey görüyoruz. Peki en iyi veya en popüler yapay zeka altcoinleri hangileri?

Graph Token (GRT)

GRT Token özellikle yapay zeka konusunda ön yargılı yaklaşılan projelerden. Ekip uzun süre önce yapay zeka odaklı AutoAgora ve Allocation Optimizer isimli iki uygulamayı yayına aldı. The Graph, blockchain verilerini indekslemek ve bunları dapp önyüzleri, grafikler, gösterge tabloları veya veri analizi gibi aşağı akış uygulamalarında kullanılmak üzere sorgulamaya hazır hale getirmek için merkezi olmayan bir protokoldür. The Graph’ta yapay zeka için birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Bugüne kadar, The Graph’teki birincil AI kullanım durumu, otomatik karar verme için araçların dağıtımı olmuştur. Yeni ortaya çıkan bir yapay zeka kullanım durumu ise The Graph tarafından endekslenen zengin web3 verilerine erişim için giriş engelini azaltmaktır. Merkezi olmayan bir protokol oluşturmanın bir anlamı da karar alma mekanizmasının merkezi bir varlıktan (örneğin bir şirketten) uzaklaşarak protokoldeki katılımcılara doğru kaymasıdır. The Graph bağlamında, ademi merkeziyetçilik, katılımcıların birçok karmaşık karar vermesini gerektirmektedir. Semiotic Labs, protokol katılımcıları için karar verme sürecini basitleştiren araçları dağıtmak için yapay zeka ve ilgili teknikleri kullanır. AutoAgora ve Allocation Optimizer araçları yapay zeka desteğiyle indeksleyicilerin protokol performanslarını ve gelirlerini artırmalarına yardımcı oluyor. Son Twitter Space yayınında GRT Coin özelindeki durumu açıklamanın faydalı olacağından bahsetmiştim bu kadarı yeterli gibi görünüyor.

Fiyat cephesinde 1,05 dolarlık destekten gelen V şeklindeki toparlanma, GRT Token hafta içinde %53,2 artırdı. Ancak, bu toparlanma yerel dirençte durmakta ve uzun fitilli Doji mumunu gösteren günlük grafik piyasa katılımcıları arasında belirsizliğe işaret etmektedir. Fiyat yeniden toparlanmadan önce %12-16 bandında geri çekilebilir.

SingularityNET (AGIX)

Oldukça agresif pazarlama yapan bir ekibi var. Elon Musk’ın yapay zeka için yeni bir ekip kuracağı söylentisinin ortasında Twitter üzerinden verdikleri cevapları vesair hesaba katarsak bu meme tokenlerin stratejilerine benziyor. Yapay zeka odaklı bir proje için bu itici kabul edilmeli. AGIX alıcıları Mart ayının ilk iki haftasında tanık olunan kayıpları baltalamayı ve 0,56 dolar direncini aşmayı başardı. Ancak toparlanma ivmesinin devam etmesi için 0,45 dolar desteği ziyaret edilecek gibi görünüyor.

Render Token (RNDR)

Render Token fiyatı, ters baş ve omuz formasyonunun oluşumunun erken bir işaretine işaret ediyor. Bu ünlü yükseliş dönüş formasyonu, fiyat bu formasyonun boyun çizgisi direncini kırdığında yön sunabilir. 1,38 dolarlık dolarlık destek korunabilirse fiyat 1,58 dolarlık boyun çizgisini aşabilir.

Oasis Network (ROSE)

13 Mart’ta V şeklindeki toparlanma, 0,057-0,059 dolar direnç bölgesine ulaştı. Ancak, son dört gündür, yatay hareket eden fiyatlar ihlal edilen direncin üzerinde kalmakta zorlanmıyor. Satın alma baskısı devam ederse ROSE fiyatının 0,072 doları aştığını görebiliriz.

Fetch AI (FET)

Kasım ayı sonundaki lansman en fazla FET Coin’e yaradı. Üstüne gelen Bosch ortaklığı onun daha sağlam bir zemine oturttu. Aylıktaki 0,4857 dolar direnci gelen haberlerle aşılmalı ve momentumun yeninden arttığını görmeliyiz. Şimdilik BTCD yükselişi altcoinlerin genelini baskılamaya devam ediyor.

Bitcoin’in Fed toplantısı sonrasında yönünü belirleyip konsolide olmaya başladığı aşamada FET ve diğerlerinde daha net hareketler görebiliriz.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.