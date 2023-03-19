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  •   Vazgeçti! Bitcoin (BTC) Dibini Bilen Kripto Analisti Yeni Hedefini Açıkladı!

Vazgeçti! Bitcoin (BTC) Dibini Bilen Kripto Analisti Yeni Hedefini Açıkladı!

Dibi bildi bakalım tepeyi de doğru bilebilecek mi? Ünlü kripto analisti fikir değiştirdi.
12:15
19 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasaları son derece hareketli ve Bitcoin 3 aydır ralliyi ara düzeltmelere rağmen devam ettiriyor. Bitcoin fiyatı yaklaşık 4 bin dolar daha artarsa son ayı piyasasındaki dibinden %100 oranında yükselmiş olacak. Bugün ise 27.000 dolara yakın bir seviyeden alıcı buluyor. BTC için dip seviyeyi açıklayan ve şimdilik haklı çıktığını gördüğümüz isim daha önce açıkladı hedefini revize etti.

Bitcoin Dibini Bilen Analist

DonAlt takma adıyla bilinen analist yüz binlerce yatırımcıya hitap ediyor ve geçen sene 16.000 dolar bölgesinin Bitcoin için dip seviye olduğunu söylemişti. Başarıya ulaşan hedefi şimdilik onun popülerliğini artırdı. Dahası birçok yatırımcı bundan sonraki hedeflerini de heyecanla takip ediyor. Ayı piyasasının en zorlu günlerde Capo nasıl popülerse şimdi yükselişe geçmiş analistler de aynı popülerliği tadıyor. Capo ise Şubat ayındaki boğa tuzağı ısrarına devam ediyor. Tüm piyasa %50’nin üzerinde artsa da ayıların halen ümidi var.

Aralık sonundan bu yana en kötü günlerin artık geri kalmış olabileceğinden bahsediyoruz. Fed faizleri ciddi anlamda ve oldukça hızlı biçimde yükseltti. Devasa iflaslar gördük ve Bitcoin yeniden LUNA çöküşünü yaşadığımız dönemki fiyatlarına döndü. Üstelik bankacılık sistemindeki sorunlar Bitcoin’e ilgiyi artırmış gibi görünüyor. Ve elbette parasal genişleme sinyalleri de mevcut yükselişi destekliyor.

Bitcoin Fiyat Hedefi

DonAlt, Bitcoin‘in bankacılık sistemine bir alternatif sunduğunun dünya çapında kabul görmesinin o kadar yeni ve güçlü olduğunu söylüyor ki, artık daha önce açıkladığı seviyeden satış yapmayacağını söylüyor.

“Kâr etmeyi her düşündüğümde, bu kârı nereye koyacağımı düşünüyorum. Şu anda BTC ve altcoinlerden başka satın almayı tercih edeceğim bir şey yok, mevcut makro durum için bizim küçük balonumuzdan daha iyi bir kurulum yok. Başlangıçta 35 bin dolardan biraz satmayı planlıyordum Artık bunu yapacağımı sanmıyorum. Bankalar büyük düşüşte. Aptal RSI’ınızı ve trendinizi istediğiniz kadar kırbaçlayabilirsiniz, ben satmıyorum. İnsanların bana makro yüzünden 16.000 dolarda almamamı söylediğine inanamıyorum. Oradan neredeyse 2 kat yukarıdayız ve makro değişmeye başlıyor. Muhtemelen zirvede de elverişli makro koşullar nedeniyle satmamam söylenecek.”

Popüler kripto para analisti yeni boğa sezonunda Bitcoin fiyatının 100 bin doları göreceğini tahmin ediyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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