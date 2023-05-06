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Piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto parası olan Bitcoin (BTC), artan benimsenme oranını gösteren verilerle kripto para piyasasının en popüler varlığı olarak liderliğini sürdürüyor. Kripto veri sağlayıcısı Glassnode’un sunduğu veriler, bakiyesi sıfır olmayan Bitcoin cüzdan adreslerinin toplamının yaklaşık 46.1 milyon ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını gösteriyor.

4 Farklı Bticoin Dönemi

Belirli miktarda BTC tutan cüzdan adreslerine hiç BTC tutmayan cüzdan adreslerinin de eklenmesi durumunda toplam cüzdan adresinin sayısı önemli ölçüde daha yüksek oluyor. Glassnode, 4 farklı Bitcoin dönemi boyunca bakiyesi sıfır olmayan yeni cüzdan adreslerinin toplamının göreceli olarak yavaşlayarak azaldığını, ancak mutlak büyümenin yeni zirvelere yükseldiğini belirtiyor.

İlk dönemde, Bitcoin ağındaki cüzdan adresleri yüzde 1.3 milyonluk bir büyüme ile yaklaşık 1 milyondu. İkinci dönemde, ağda bulunan 8 milyondan fazla cüzdan adresine karşılık toplam yüzde 784’lük bir büyüme kaydedildi. Üçüncü dönemde cüzdan adresi sayısı yüzde 233 artarken büyüme oranı düşmüş ve ağa yaklaşık 21 milyon cüzdan adresi eklendi. Dördüncü dönemde toplama eklenen 16 milyon cüzdan adresi ile yüzde 54’lük bir büyümeye ulaşıldı.

Bitcoin’in Benimsenmesi: Görünür Cazibe

Bitcoin’in benimsenmesini savunurken, hem bireysel hem de kurumsal yatırımcıların her zaman güvendiği gözle görülür cazibe merkezleri olarak göze çarpıyor. Bunlardan biri de en büyük kripto paranın fiyat hareketi. Bitcoin, Wall Street ve diğer borsalardaki en iyi yatırım varlıklarının çoğuyla karşılaştırıldığında bu yıl şimdiye kadar nispeten daha dirençli bir fiyat hareketi kaydetti.

Faiz artışlarını büyük ölçüde körükleyen enflasyonist korkularla birlikte Bitcoin, yılın ilk gününden bugüne kadarki dönemde yüzde 72,64’lük bir yükseliş ile yüksek enflasyon koşullarında koruma görevi gördü.

BTC’nin benimsenmesini artıran faktörlere karar verirken, yaklaşan blok ödülü yarılanması etkinliği önemli bir faktör olarak öne çıkıyor, çünkü birçok piyasa analisti ve uzmanı blok ödülü yarılanmasını takiben fiyatta büyük bir yükseliş olmasını bekliyor. Bitcoin’in arzı 21 milyonla sabitlenmiş durumda ve artan benimsenmeyle birlikte kademeli kıtlık ortaya çıkıyor. Bu kıtlık, ek değer artışını tetikleyecek oldukça önemli bir faktör görevi görüyor.