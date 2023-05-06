Okuma Süresi: 2 Dakika

Öğlen saatlerinde yeniden düşüşe geçen lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), gün içerisinde kaydettiği değer kayıpları ile birlikte 29.000 dolar seviyelerinin altına geriledi. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap (CMC) verilerine göre 1,18 trilyon dolara geriledi. Öte yandan piyasadaki bu düşüş eğilimi devam ederken kripto para analisti Michaël van de Poppe, kripto para piyasasındaki son durumu ele aldı ve kritik fiyat seviyelerine işaret etti.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), öğlen saatlerinden bu yana kaydettiği değer kayıpları ile birlikte gün içerisinde 28.500 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para piyasası, Bitcoin’deki değer kaybının etkisiyle yeniden düşüşe geçti ve kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, gün içinde değer kayıplarına hız kazandırdı.

Ethereum (ETH), gün içerisinde 1900 dolar seviyelerinin altına gerilerken kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri ise CMC verilerine göre 1,18 trilyon dolar seviyesine geriledi. Ayrıca kripto para piyasasındaki volatilite de önemli ölçüde artış gösterdi. Coinglass’ın paylaştığı verilere göre son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama 150 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Analist, Kritik Fiyat Seviyelerine İşaret Etti

Kripto para analisti Michaël van de Poppe, Twitter hesabından yaptığı bir dizi paylaşım ile kripto para piyasasındaki bu son durumu değerlendirdi ve BTC adına yakın vadede kritik bir rol oynayabilecek olası fiyat seviyelerine işaret etti. Analist, yakın vadeli geri çekilmelerin yanı sıra yükselişlerin devam edebileceğini belirtti ve 29.200 doların tekrar aşılması ile birlikte Bitcoin’in değer artışlarına hız kazandırabileceğini öne sürdü.

Bir başka paylaşımında da altcoin’ler adına son durumu değerlendiren analist, Bitcoin’in ilerleyen zaman dilimlerinde 30.000 doları aşması ve ETH/BTC paritesinde 0,059 seviyesinde net bir kırılımın gerçekleşmesi durumunda altcoin’lerin yeniden güç kazanabileceğini belirtti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.