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Birkaç gün üst üste yaşanan fiyat düşüşlerinin ardından, PEPE oldukça etkileyici bir şekilde sıçrama yaptı. Bitcoin yatırımcıları dün fiyatı 27.000 dolar seviyesinin üzerine taşımaya çalıştı ancak hafta sonu işlem hacminin düşük olması nedeniyle başarısız oldular. Fiyat da nispeten hareketsiz kaldı. ETH’nin 1.800 doların yeniden üzerine çıkması ve BNB’nin 310 doların üzerine çıkmasıyla birlikte altcoin’lerde de önemli fiyat hareketleri görülmedi.

Bitcoin Sabit Kaldı

Geçtiğimiz birkaç gün öncü kripto para birimi için iyi geçmedi. Her şey Çarşamba günü, ABD’nin Nisan ayı TÜFE rakamlarının açıklanmasının ardından varlığın dakikalar içinde 27.500 dolardan 28.400 dolara sıçramasıyla başladı.

BTC ilk olarak yükselmesine rağmen, gelen haberler fiyatı neredeyse anında tersine çevirdi. Bu süreçte fiyat neredeyse 2.000 dolarlık sert bir düşüşle 26.600 dolar (Bitstamp’ta) ile birkaç haftanın en düşük seviyesine geriledi.

Boğalar fiyat düşüşünü durdurmaya çalıştı ve kripto para birimini 28.000 dolar seviyesine geri yükseltti. Ancak, bunu 27.000 dolara geri çeken ve hatta hatta altına götüren başka bir reddetme ile karşılaştılar. Hafta sonu yaklaşırken, BTC iki ay sonra ilk kez 26.000 doların altına geriledi.

Bununla birlikte, Bitcoin son 24 saat içinde yeniden sıçrama yapmayı başardı. Bu süreçte 27.000 dolar seviyesine göz kırpmaya devam ediyor, ancak şu ana kadar fiyat bu seviyeye yükselmeyi başaramadı. Şu an itibariyle, varlık bu seviyeden birkaç adım uzakta işlem görüyor, ancak piyasa değeri 520 milyar dolara yükseldi. Altcoin’ler üzerindeki hakimiyeti de günlük ölçekte %46,3 ile sabit kaldı.

PEPE Yükselişi Geri Döndü

Geçtiğimiz ay boyunca kripto dünyasında en çok konuşulan şey yakın zamanda piyasaya sürülen memecoin PEPE oldu. Piyasa değeri bu süre zarfında 1 milyon dolardan neredeyse 2 milyar dolara fırlayarak çok sayıda yatırımcıyı bir gecede zengin ettiği için tartışmasız en iyi performans gösteren kripto para oldu.

Hype en yüksek seviyedeyken, BitMEX ve Binance gibi birden fazla borsada listelemeler geldi. PEPE’nin ilerleyen günlerde değerinin yarısından fazlasını kaybetmesiyle bu bir haberi satma olayı olarak ortaya çıktı.

Son 24 saat, %20 artış gösteren memecoin için çok daha olumlu geçti. Haftalık ölçekte ise PEPE hala %30’un üzerinde düşüşte. Buna karşılık, daha büyük hacimli altcoin’ler ki bunlara örnek vermemiz gerekirse ETH, XRP, ADA, DOGE, SOL ve diğerleri çok az hareketle ya da hiç hareket etmeden çok daha sessizliklerini koruyorlar.