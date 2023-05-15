Okuma Süresi: 3 Dakika

Dogecoin (DOGE) günlük işlemlerde önemli bir artış yaşayarak Bitcoin (BTC) ve Litecoin (LTC) işlemlerini geride bıraktı. Dogecoin topluluğunun önde gelen üyelerinden Mishaboar, bu haberi 5 Mayıs’ta duyurdu.

Geçmişte Yapılanı İleriye Taşımak

Yukarıdaki tweet’te belirtildiği gibi, DRC-20 token standardının tanıtılması ve benimsenmesi bu artışı tetiklemişti. Son zamanlarda Bitcoin, BRC-20 token’ları ile piyasaya mükemmel katılım sayesinde ağ aktivitesinde muazzam bir artış yaşadı.

Litecoin de benzer bir yol izleyerek daha erişilebilir bir Bitcoin’i kopyası yarattı ve kendi LTC-20 standardını tanıttı. Dolayısıyla, Dogecoin’in bu kez deneysel değiştirilebilir token standardı açısından şaka nitelikli bir Bitcoin taklidi yaratmasının bir tekrarı gibi görünüyor.

İlginç bir şekilde, yaratıcıları, topluluğun diğer üyelerini hedef hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan bir Twitter sayfası olan Doge Labs’ı DRC-20’ye adamıştı. “Doginals” olarak adlandırılan ve BRC-20’den esinlenen Doge Labs, DRC-20’nin yaşadığı zorluklarını çözdüğünü belirtti.

Bir uyum zorluğu, bireysel işlemler farklı bloklar arasında veya tek bir bloktaki işlemler arasında stoklandığında meydana gelir. Buna ek olarak DRC-20, ilk bloktan itibaren Dogecoin’in en küçük birimi olan Shibes’e NFT’ler de dahil olmak üzere benzersiz kimlikler atama sürecini içermekte. Ancak Santiment’in verileri, bu gelişmenin Dogecoin blok zincirindeki NFT satış hacmini mutlaka etkilemediğini gösterdi.

Her ne kadar 10 Mayıs’tan bu yana ani artışlar görülmüş olsa da, hacim 831.000’e düşmüştü. Bu da Dogecoin ile ilgili değiştirilebilir olmayan varlıkların alım satımına olan ilginin azaldığına işaret ediyor.

İşlem Hacmi Arttı Zorluklar Başladı

NFT hacminin aksine, aktif adresler DRC-20 yeniliğine ihtiyatlı bir tepki vermişti. Aktif adresler, bir projenin ağında varlık gönderme ve alma işlemlerine katılan cüzdanların sayısını gösterir. Yukarıda gösterildiği üzere, 24 saatlik aktif adres sayısı 129.000’e yükselmiştir. Bu artış, Dogecoin’in halihazırda var olan adreslerinden etkileyici düzeyde bir etkileşim olduğuna işaret ediyor.

Bununla birlikte, ağ üzerinde token yaratmak için son zamanlarda yaşanan acele Dogecoin için sorun yaratmış olabilir. Dogecoin geliştiricisi Patrick Lodder’a göre, ağda tıkanma sorunları yaşandı. Tıkanma, bir işlem kapasitesi bir blok içinde kullanıldığında ortaya çıkar ve diğer işlemlerin işlenmesini zorlaştırır. Dogecoin’in blok analiz platformu Blockshibe’a göre, kullanılan işlem kapasitesi %11,43 oranında artmıştır.

Dogecoin, DRC-20 sayesinde ağ aktivitesinde Bitcoin ve Litecoin’i geçmiş olsa da, artan varlığı uzun vadeli yaşayabilirliğin garantisi değildir. Dogecoin ekosisteminin Bitcoin’den daha köklü bir hale geleceğini de göstermez.