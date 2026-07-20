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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin için 1,25 dolar hedefi yeniden gündeme taşınıyor

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Tesla, bazı ürünlerde Dogecoin ile ödeme kabul etmeyi sürdürüyor.
  • 📈 Analistler, $DOGE için geçmiş kırılım döngülerine benzeyen bir yapı izliyor.
  • 🎯 Piyasada 0,653 dolar, 0,70 dolar üzeri ve 1,25 dolar seviyeleri takip ediliyor.
  • 🧭 Dogecoin 0,07196 dolarda seyrederken genel piyasa koşulları yön arayışını sürdürüyor.
İlayda Peker
İlayda Peker

Dogecoin fiyatında görülen yükseliş eğilimli teknik yapı, piyasanın bir süredir izlediği konsolidasyon döneminin ardından yeni bir hareket alanı doğurabileceği beklentisini güçlendirdi. Analistler, son görünümün geçmişteki kırılım döngüleriyle benzerlik taşıdığına dikkat çekiyor. Tesla’nın seçili ürünlerde Dogecoin ile ödemeyi sürdürmesi de bu varlığa yönelik kurumsal görünürlüğü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde önceki döngülerle benzerlik
2 Tesla, Dogecoin desteğini koruyor
3 Fiyat hâlâ baskı altında

Teknik görünümde önceki döngülerle benzerlik

Kripto para analisti Javon Marks, Dogecoin grafiğinde daha önce güçlü yükseliş dönemlerinden önce görülen makro yapının yeniden oluştuğunu belirtiyor. Buna göre son kırılımın ardından ortaya çıkan yatay seyir, zayıflıktan çok birikim evresi olarak değerlendiriliyor. Teknik analistler, bu tür duraklamaların geçmişte sert yukarı hareketlerden önce görüldüğünü hatırlatıyor.

Javon Marks, Dogecoin grafiğinde önceki kırılım döngülerine benzeyen bir makro yapı oluştuğunu ve bu görünümün teknik analistler arasında iyimserliği artırdığını aktarıyor.

Piyasada öne çıkan seviyeler arasında 0,653 dolar, 0,70 doların üzeri ve daha uzak hedef olarak 1,25 dolar bulunuyor. Bu seviyeler kesinlik taşımıyor, ancak yatırımcıların bir sonraki yönü anlamak için fiyat davranışını yakından izlediği görülüyor. Dogecoin, haber akışındaki verilere göre 0,07196 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 303,59 milyon dolar, piyasa değeri ise 11,16 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat0,07196 dolar
24 saatlik hacim303,59 milyon dolar
Piyasa değeri11,16 milyar dolar
İzlenen hedefler0,653 dolar, 0,70 dolar üstü, 1,25 dolar

Tesla, Dogecoin desteğini koruyor

Dogegod tarafından paylaşılan verilere göre Tesla internet sitesinde Bitcoin’e yapılan tüm atıfları kaldırdı. Buna karşın şirket, bazı ürünlerde Dogecoin ile ödeme kabul etmeyi sürdürüyor. Böylece Dogecoin, şu anda Tesla’nın ödeme yapısına entegre edilen tek kripto varlık konumunda bulunuyor. Tesla, elektrikli araç üretimi ve enerji teknolojileri alanındaki faaliyetleriyle öne çıkan ABD merkezli bir şirket olarak biliniyor.

Tesla’nın internet sitesinde Bitcoin’e dair tüm ifadelerin kaldırılması, Dogecoin’in şirket içinde ayrı bir konumda tutulduğuna işaret ediyor.

Bitcoin ile ödeme desteği daha önce sonlandırılmıştı. Şirketin internet sitesindeki son görünüm, bu tercihin artık daha net hale geldiğini gösteriyor. Yeni bir kripto ödeme duyurusu yapılmamış olsa da Dogecoin desteğinin korunması, ileride daha geniş bir kullanım alanı doğabileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Fiyat hâlâ baskı altında

Olumlu teknik beklentilere ve ödeme tarafındaki desteğe rağmen Dogecoin fiyatı genel olarak aşağı yönlü bir çizgide hareket ediyor. Son 24 saatte yüzde 1,1 artış görülse de piyasa katılımcıları, yükseliş senaryosunun güç kazanması için daha belirgin bir ivme arıyor. Kripto para piyasasının genel görünümünde toparlanma sürerse Dogecoin’in yeni zirveleri test etme ihtimali masada kalacak.

Analistlerin dile getirdiği fiyat tahminleri garanti niteliği taşımıyor. Bu nedenle piyasadaki yön arayışında teknik görünüm, işlem hacmi ve genel risk iştahı belirleyici olmaya devam edecek.

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İlayda Peker
By İlayda Peker
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Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi mezunu olan yazar, kripto para, blockchain teknolojileri ve dijital varlık piyasalarında 10 yıllık yazarlık ve editörlük deneyimine sahiptir.COINTURK bünyesinde Bitcoin, altcoinler, kripto para piyasaları, blockchain ekosistemi, dijital varlık düzenlemeleri ve küresel finans gelişmeleri üzerine 8.500’ün üzerinde haber, analiz, makale ve rapor yayımlamıştır. Piyasa hareketlerini ve sektördeki gelişmeleri yakından takip eden yazar, karmaşık kripto gündemini anlaşılır ve okuyucu odaklı bir dille ele almaktadır.Kitap okumaya ilgi duyan yazar, uluslararası gelişmelerin finansal piyasalar ve dijital varlık ekosistemi üzerindeki etkilerini de değerlendirmektedir.
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