Dogecoin için 1,25 dolar hedefi yeniden gündeme taşınıyor

Dogecoin fiyatında görülen yükseliş eğilimli teknik yapı, piyasanın bir süredir izlediği konsolidasyon döneminin ardından yeni bir hareket alanı doğurabileceği beklentisini güçlendirdi. Analistler, son görünümün geçmişteki kırılım döngüleriyle benzerlik taşıdığına dikkat çekiyor. Tesla’nın seçili ürünlerde Dogecoin ile ödemeyi sürdürmesi de bu varlığa yönelik kurumsal görünürlüğü destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Teknik görünümde önceki döngülerle benzerlik

Kripto para analisti Javon Marks, Dogecoin grafiğinde daha önce güçlü yükseliş dönemlerinden önce görülen makro yapının yeniden oluştuğunu belirtiyor. Buna göre son kırılımın ardından ortaya çıkan yatay seyir, zayıflıktan çok birikim evresi olarak değerlendiriliyor. Teknik analistler, bu tür duraklamaların geçmişte sert yukarı hareketlerden önce görüldüğünü hatırlatıyor.

Javon Marks, Dogecoin grafiğinde önceki kırılım döngülerine benzeyen bir makro yapı oluştuğunu ve bu görünümün teknik analistler arasında iyimserliği artırdığını aktarıyor.

Piyasada öne çıkan seviyeler arasında 0,653 dolar, 0,70 doların üzeri ve daha uzak hedef olarak 1,25 dolar bulunuyor. Bu seviyeler kesinlik taşımıyor, ancak yatırımcıların bir sonraki yönü anlamak için fiyat davranışını yakından izlediği görülüyor. Dogecoin, haber akışındaki verilere göre 0,07196 dolardan işlem görüyor. Varlığın 24 saatlik işlem hacmi 303,59 milyon dolar, piyasa değeri ise 11,16 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Gösterge Seviye Anlık fiyat 0,07196 dolar 24 saatlik hacim 303,59 milyon dolar Piyasa değeri 11,16 milyar dolar İzlenen hedefler 0,653 dolar, 0,70 dolar üstü, 1,25 dolar

Tesla, Dogecoin desteğini koruyor

Dogegod tarafından paylaşılan verilere göre Tesla internet sitesinde Bitcoin’e yapılan tüm atıfları kaldırdı. Buna karşın şirket, bazı ürünlerde Dogecoin ile ödeme kabul etmeyi sürdürüyor. Böylece Dogecoin, şu anda Tesla’nın ödeme yapısına entegre edilen tek kripto varlık konumunda bulunuyor. Tesla, elektrikli araç üretimi ve enerji teknolojileri alanındaki faaliyetleriyle öne çıkan ABD merkezli bir şirket olarak biliniyor.

Tesla’nın internet sitesinde Bitcoin’e dair tüm ifadelerin kaldırılması, Dogecoin’in şirket içinde ayrı bir konumda tutulduğuna işaret ediyor.

Bitcoin ile ödeme desteği daha önce sonlandırılmıştı. Şirketin internet sitesindeki son görünüm, bu tercihin artık daha net hale geldiğini gösteriyor. Yeni bir kripto ödeme duyurusu yapılmamış olsa da Dogecoin desteğinin korunması, ileride daha geniş bir kullanım alanı doğabileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Fiyat hâlâ baskı altında

Olumlu teknik beklentilere ve ödeme tarafındaki desteğe rağmen Dogecoin fiyatı genel olarak aşağı yönlü bir çizgide hareket ediyor. Son 24 saatte yüzde 1,1 artış görülse de piyasa katılımcıları, yükseliş senaryosunun güç kazanması için daha belirgin bir ivme arıyor. Kripto para piyasasının genel görünümünde toparlanma sürerse Dogecoin’in yeni zirveleri test etme ihtimali masada kalacak.

Analistlerin dile getirdiği fiyat tahminleri garanti niteliği taşımıyor. Bu nedenle piyasadaki yön arayışında teknik görünüm, işlem hacmi ve genel risk iştahı belirleyici olmaya devam edecek.