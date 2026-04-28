XRP ve ADA Coin 28 Nisan tahminleri, hedefler

Fed faiz kararına 24 saatten az süre kaldı ve Bitcoin 76 bin doları destek olarak korumak için mücadele ediyor. İran cephesinde yeni bir gelişme yok, Trump’ın “birkaç günlük süre tanıyorum” blöfünün de altı boş çıktı. Şimdi herkes İran’ın ne zaman masaya oturmaya karar vereceğini merak ederken kripto paralarda temkinlilik hakim.

XRP Coin

Powell yarın bu saatlerde Fed Başkanı olarak son “karar sonrası açıklamalarını” yapmış olacak. Vereceği mesajlar, özellikle Fed’in bağımsızlığına dair yorumları son derece önemli olacak. Savaşın uzamasıyla 2026 enflasyon görünümü önemli ölçüde değiştiğinden bu yıl kolay kolay faiz indirimleri görmeyi beklemiyoruz. Ancak kısa vadede kripto paralarda sıcak gündeme bağlı volatilite yaşanmaya devam edecek.

Peki her iki yönde XRP Coin için hedefler kaç dolar? 1,46 doları test eden XRP Coin genel piyasa hissiyatındaki negatif değişim nedeniyle orta alana geriliyor. 1,38 dolar 1,3 dolara uzanan daha derin dip öncesi son durak. Geçtiğimiz günlerde BTC yükselişinin durulmasıyla bu senaryonun yaşanabileceğinden bahsetmiştik. Eğer hava tersine dönerse tekrar 1,44 doları aşarak 1,51 ve 1,6 doları test etmesi beklenebilir.

ETF kanalında işler yolunda gitse de spot fiyat için BTC’nin 83 bin doları kazanıp artık gerçekten dipten dönüşün başladığına piyasaları ikna etmesi gerekiyor.

Cardano (ADA)

Diğer majör altcoinlere göre ADA Coin adeta komada. Ağ faaliyeti istenen seviyelerde değil, gelişim halen yavaş, Hoskinson halen şikayet edilen bir lider ve fiyat 0,25 doların altında oyalanıyor. Bitcoin’de ikna edici geri dönüş görmemiz halinde 0,3 dolar ile 0,43 dolar arasına dönüş mümkün olsa da Cardano (ADA) şimdilik hiç iştah açıcı görünmüyor.

2024 yılında hatırlarsanız 0,33 dolar desteğinden güçlü bir yükselişin başladığını görmüştük bir ihtimal piyasa dönerse Kasım seçimlerindekine benzer bir sıçrama olabilir. Fakat o günün dinamiklerini hatırlayalım Trump seçimleri kazanmıştı, ABD merkezli altcoinlere hücum vardı, davaların ve hukuki baskının hızla sona ereceği beklentisi fiyatlanıyordu.

2020 yılından bugüne görmediği seviyelere gerileyen ADA Coin için buranın altı 0,075 dolara kadar uzanabilir.