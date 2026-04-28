Cardano (ADA)RIPPLE (XRP)

XRP ve ADA Coin 28 Nisan tahminleri, hedefler

Bilmeniz Gerekenler

  • XRP Coin ETF talebi canlı kalmaya devam etse de kanalın orta alanını kaybetmek üzere olan boğalar 1,3 doları hedefliyor. Tersi senaryoda 1,46 doların kazanılmasıyla 1,51 ve 1,6 dolara dönülebilir.
  • ADA Coin spot talebi önemli ölçüde daraldı ve fiyat 2020 sonlarında gördüğü seviyelere geriliyor.
  • ADA Coin 0,25 dolar altı kapanışlarla dibi 0,075 dolara uzatabilir.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Fatih Uçar

Fed faiz kararına 24 saatten az süre kaldı ve Bitcoin 76 bin doları destek olarak korumak için mücadele ediyor. İran cephesinde yeni bir gelişme yok, Trump’ın “birkaç günlük süre tanıyorum” blöfünün de altı boş çıktı. Şimdi herkes İran’ın ne zaman masaya oturmaya karar vereceğini merak ederken kripto paralarda temkinlilik hakim.

İçindekiler
1 XRP Coin
2 Cardano (ADA)

XRP Coin

Powell yarın bu saatlerde Fed Başkanı olarak son “karar sonrası açıklamalarını” yapmış olacak. Vereceği mesajlar, özellikle Fed’in bağımsızlığına dair yorumları son derece önemli olacak. Savaşın uzamasıyla 2026 enflasyon görünümü önemli ölçüde değiştiğinden bu yıl kolay kolay faiz indirimleri görmeyi beklemiyoruz. Ancak kısa vadede kripto paralarda sıcak gündeme bağlı volatilite yaşanmaya devam edecek.

Peki her iki yönde XRP Coin için hedefler kaç dolar? 1,46 doları test eden XRP Coin genel piyasa hissiyatındaki negatif değişim nedeniyle orta alana geriliyor. 1,38 dolar 1,3 dolara uzanan daha derin dip öncesi son durak. Geçtiğimiz günlerde BTC yükselişinin durulmasıyla bu senaryonun yaşanabileceğinden bahsetmiştik. Eğer hava tersine dönerse tekrar 1,44 doları aşarak 1,51 ve 1,6 doları test etmesi beklenebilir.

ETF kanalında işler yolunda gitse de spot fiyat için BTC’nin 83 bin doları kazanıp artık gerçekten dipten dönüşün başladığına piyasaları ikna etmesi gerekiyor.

Cardano (ADA)

Diğer majör altcoinlere göre ADA Coin adeta komada. Ağ faaliyeti istenen seviyelerde değil, gelişim halen yavaş, Hoskinson halen şikayet edilen bir lider ve fiyat 0,25 doların altında oyalanıyor. Bitcoin’de ikna edici geri dönüş görmemiz halinde 0,3 dolar ile 0,43 dolar arasına dönüş mümkün olsa da Cardano (ADA) şimdilik hiç iştah açıcı görünmüyor.

2024 yılında hatırlarsanız 0,33 dolar desteğinden güçlü bir yükselişin başladığını görmüştük bir ihtimal piyasa dönerse Kasım seçimlerindekine benzer bir sıçrama olabilir. Fakat o günün dinamiklerini hatırlayalım Trump seçimleri kazanmıştı, ABD merkezli altcoinlere hücum vardı, davaların ve hukuki baskının hızla sona ereceği beklentisi fiyatlanıyordu.

2020 yılından bugüne görmediği seviyelere gerileyen ADA Coin için buranın altı 0,075 dolara kadar uzanabilir.

Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Fatih Uçar
By Fatih Uçar
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
