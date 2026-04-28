MARA Holdings 15.133 Bitcoin satışı ve yeni vakıf hamlesiyle dönüşüm başlattı

ABD merkezli kripto madencilik şirketi MARA Holdings, Bitcoin ekosisteminde daha güçlü bir konum elde etmek amacıyla yeni bir vakıf kurduğunu duyurdu. Şirket, bu adımı Las Vegas’ta düzenlenen Bitcoin 2026 konferansında açıkladı. Vakfın kurulması hem firmanın uzun vadeli ağ güvenliğine olan yaklaşımını hem de faaliyetlerinde yaşanan finansal ve operasyonel dönüşümü yansıtıyor. MARA Holdings’in son dönemde madencilik rolünden ağın genel işleyişine katkı sunan daha kapsamlı bir misyona yöneldiği görülüyor.

MARA Vakfı: Odak noktası ağ güvenliği, eğitim ve politika desteği

Kurulan MARA Vakfı, Bitcoin protokolüyle ilgili araştırmalar yapmak, açık kaynak geliştirme projelerine destek sağlamak ve kendi kendine saklama (self-custody) altyapılarını yaygınlaştırmak gibi alanlara odaklanacak. Ayrıca vakıf, Bitcoin kullanımına yönelik küresel eğitim çalışmaları ile sektörle ilgili yasal düzenlemeleri destekleyici faaliyetler de yürütecek. Şirket yetkilileri, bu girişimin yalnızca geleneksel madencilik faaliyetiyle sınırlı kalmadığını, ekosistemin sürdürülebilirliği açısından da kritik olduğunu belirtiyor.

MARA Vakfı, kuruluş lansmanında topluluğun oylarıyla dağıtılmak üzere 100.000 dolarlık bir bütçe ayırdı. Oylama hem çevrim içi hem de şirketin etkinliğindeki standında 29 Nisan’a kadar devam edecek. Bu bütçeden yararlanmaya aday üç farklı topluluk organizasyonu bulunuyor: SateNet, 256 Foundation ve Libreria de Satoshi. Bu kurumlar sırasıyla ağ bağlantısı, madencilik yazılımı ve teknik eğitim başlıklarına odaklanıyor.

Şirketin yönetim kurulu başkanı ve CEO’su Fred Thiel, MARA Holdings’in Bitcoin ağının güvenliğinde üstlendiği rolün, yalnızca operasyonel madencilikle sınırlı olmadığına dikkat çekiyor. Thiel, vakıf organizasyonunun kısa vadeli ekonomik çıkarlardan çok, ağın uzun ömürlü ve dayanıklı kalmasına katkı vermeyi hedeflediğini vurguladı.

Fred Thiel’e göre, kurulan vakıf “ağın uzun vadeli sağlığı için yapılan sistematik çalışmalarla” Bitcoin’in gelecekte karşılaşabileceği riskleri de araştırmayı hedefliyor; bu kapsamda özellikle yeni nesil tehditler arasında gösterilen kuantum teknolojilerine karşı önlemler öne çıkıyor.

Finansal yapılandırma ve yeni yatırımlar dönemi

Vakıf kuruluşunun hemen öncesinde MARA Holdings bir dizi önemli finansal ve operasyonel karar aldı. Mart ayında, yaklaşık 1,1 milyar dolarlık 15.133 adet Bitcoin satışı gerçekleştiren şirket, bu işlemle 2030 ve 2031 vadeli toplam 1 milyar dolarlık dönüştürülebilir tahvilini indirimli olarak geri satın aldı. Böylece şirketin tahvil borcunda yüzde 30 civarında azalma sağlandı.

Son dönemde ayrıca, MARA Holdings iş gücünü gözden geçirerek yaklaşık yüzde 15’lik personel azaltımına gitti. Bunun yanında şirket, veri merkezleri ve yapay zeka tabanlı madencilik altyapısında büyüme adımları attı. MARA, Fransız enerji devi EDF’nin veri merkezi şirketi Exaion’un çoğunluğunu satın alırken, Starwood ile yapılan bir anlaşmayla 1 gigavatlık madencilik kapasitesini yapay zeka işlemelerine dönüştürecek.

Piyasa etkisi ve endüstri genelinde değişimler

MARA Holdings’in açıkladığı bu yapısal hamleler, şirketin borsadaki hisselerine de yansıdı. Son kapanışta MARA Holdings hissesi 11,18 dolar seviyesinde sabit kaldı. Gün içi işlemlerde hisse senedi 11,60 dolara kadar yükselse de, ardından 11,20 doların altını test etti ve kapanışa yakın dar bir bantta dalgalandı.

Erken saatlerdeki işlemlerde ise hisse 10,94 dolardan işlem gördü ve yüzde 2,15’lik bir geri çekilme yaşandı. Sektördeki genel eğilimden hareketle, halka açık madenci şirketlerinin Bitcoin birikimlerinin bir kısmını sattığı görüldü. Cipher Digital ve Bitdeer gibi şirketler de iş modellerinde düzenlemeye giderek benzer adımlar attı.

Tüm bu gelişmelere rağmen MARA Holdings, halka açık şirketler arasında en büyük, özel madencilik filolarından birini çalıştırmaya devam ediyor. Şirketin, yaklaşık 66,45 EH/s’lik kapasite ile Bitcoin ağının toplam hash gücünün yüzde 5’ine yakın bir kısmını sağladığı bildiriliyor.