Chiliz taraftar token’larında yeni dönem: Solana ve Base entegrasyonu başladı

Spor odaklı blokzincir platformu Chiliz, toplamda 70’i aşan taraftar token’ını Solana ve Base ağlarına taşıma kararı aldı. Bu adım, platformun mevcut altyapısını daha geniş bir kullanıcı kitlesine açarken, çoklu zincir dağıtım vizyonunun da bir parçası olarak değerlendiriliyor. Chiliz’in futbol ve basketbol başta olmak üzere birçok branşta kulüplere özel dijital varlıklar geliştirmesi, şirketin spor dünyasındaki etkisini giderek artırıyor.

Omnichain stratejisiyle yeni dönem

Chiliz, geçtiğimiz yıl kendi ana ağına (layer-1) geçiş yaparak taraftar token’larının alım-satım ve transfer süreçlerini merkezileştirmişti. Ancak şirket, platformdan yapılan açıklamada çoklu zincire (omnichain) geçiş sürecinin başlatıldığını duyurdu. Bu sayede, taraftar token’ları artık hem Solana hem de Coinbase’in geliştirdiği Base ağı üzerinde erişilebilir olacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, OFT (Omnichain Fungible Token) standardını kullanacağını bildirildi. Böylece desteklenen farklı zincirlerde, toplam arz tek bir yapıda kalacak; “wrapped” token benzeri ara varlıklar ya da likidite parçalanması gibi sorunlar ortadan kalkacak.

“OFT standardı sayesinde, taraftar token’ları her desteklenen zincirde yekpare ve tek bir arz ile bulunacak; bu sayede sarmal varlıklara veya parçalı likiditeye gerek kalmayacak.”

Taraftar token’larında geniş portföy

Taraftar token’ları, genellikle futbol kulüpleriyle iş birliğiyle çıkarılan ve taraftarlara topluluk üyeliği sunan dijital varlıklar olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar bu token’lar sayesinde kulüplerin bazı küçük kararlarında oy hakkı elde ediyor ya da özel ödüller kazanma şansı yakalıyor. Chiliz’in ürettiği token’lar arasında Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri de bulunuyor. Paris Saint-Germain, Barcelona, Manchester City ve Juventus gibi büyük takımlar için üretilen token’lar, taraftar etkileşimini dijital ortama taşıyor ve yeni gelir modelleri sunuyor.

Platform, futbol dışında farklı branşlarda da taraftarlık deneyimini dijitalleştirmeyi amaçlıyor. Geliştirilen token’lar, sadece stat çevresiyle sınırlı olmayan küresel taraftar kitlesine hitap ediyor.

Base ve Solana ile kritik genişleme

Chiliz’in attığı bu adımın odak noktası, özellikle yaz aylarında gerçekleştirilecek FIFA Dünya Kupası öncesi işlem hacmini artırmak olarak belirtiliyor. Şirket, dünya genelinde daha fazla kullanıcıya ulaşmayı ve taraftar token’larının yeni zincirlerde daha aktif şekilde işlem görmesini amaçlıyor.

Halihazırda Arjantin ve Portekiz milli takımlarını temsil eden token’lar platformda işlem görüyor. Haziran ayında ise başka ülkelerin de ekleneceği duyuruldu. Özellikle Dünya Kupası sürecinde bu token’ların işlem hacimlerinde önemli artışlar olması bekleniyor.

Chiliz, merkezi Malta’da bulunan bir blokzincir şirketi olarak taraftar token’ı konseptinin öncülerinden biri. Şirket, spor ve blokzincir teknolojisini buluşturan projeleriyle kripto ekosisteminde geniş bir kullanıcı kitlesi oluşturuyor.