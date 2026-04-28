XRP’de borsa arzı azalırken 1.10 milyar token büyük cüzdanlarca hareket ettirildi

XRP piyasasında son dönemde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Bir yandan büyük yatırımcılar tarafından yüklü miktarda XRP transferleri gerçekleşirken, borsalarda işlem gören XRP miktarında belirgin bir azalma gözleniyor. Kripto piyasasında önemli bir yere sahip olan XRP, özellikle düşük arz ortamında volatilitenin artabileceği beklentileriyle yakından izleniyor.

Borsalarda azalan XRP arzı

XRP’nin Binance’teki kıtlık endeksi temmuz 2024’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaşarak 0,75’e çıktı. Bu endeks, borsadaki XRP miktarının azalmasına paralel olarak yükseliş gösteriyor. Kıtlık endeksinin artması, borsalardan daha fazla coin çekildiğine veya yatırılan miktarın düşüşte olduğuna işaret ediyor. Şu anda Binance üzerinde anlık satışa uygun XRP miktarı azalmış durumda.

Fiyat ise bu daralan arz ortamına rağmen 1,39 dolar civarında ve son 24 saatte yüzde 2 gerileyerek yatay bir hareket izledi. Genellikle borsalarda azalan coin miktarı, birikime veya tutucular tarafından satışa kapalı kalmasına yorumlanabiliyor ancak şimdilik XRP’de sert bir yukarı hareket teyidi gelmiş değil.

Büyük yatırımcı aktiviteleri ve yeni tahminler

Ali Charts tarafından paylaşılan piyasa analizine göre son bir haftada büyük yatırımcılar veya balina olarak adlandırılan hesaplar 1,10 milyar XRP transfer etti. Bu hareket, piyasada kısa vadeli fiyat oynaklığının düşük olduğu dönemde büyük cüzdanların aktif rol almaya devam ettiğini gösteriyor. Balina hareketlerinin tam olarak hangi amaçla yapıldığı açıklanmasa da, borsalar arası transferler, cüzdan değişiklikleri ya da direkt satış ihtimalleri öne çıkıyor.

Son zamanlarda Ripple’ın desteğiyle kurulan Evernorth Holdings’in de borsalardan önemli miktarda XRP çektiği iddia edildi. Ayrıca balina akışları yeniden pozitif yönde, yani büyük yatırımcılar nisandan bu yana ortalama günde 11 milyon civarında ek alım yaptı.

Vadeli işlemlerde ise açık faiz oranı önceki pik seviyelerden sonra tekrar dengelenme sürecine girdi. Binance’in 30 günlük açık faiz Z-skoru, piyasadaki aşırı kaldıraç baskısının zayıfladığını ve daha sağlıklı bir zemin oluştuğunu gösteriyor. Açık faiz oranında yaşanan düşüş, sert fiyat hareketlerinde kitlesel likidasyon tehlikesini şimdilik azaltıyor.

XRP fiyatı ve geleceğe dair öngörüler

CoinGlass verilerine göre, XRP vadeli işlemlerinde toplam açık pozisyon saatte yüzde 0,5 artışla 2,51 milyar dolara ulaşsa da, 24 saatlik açıdan bakıldığında yüzde 3’ten fazla gerileme yaşandı. Bu da traderların kaldıraçlı pozisyonlarda henüz tam anlamıyla eski risk iştahına dönmediğini gösteriyor.

Önümüzdeki dönemde XRP fiyatındaki hareketlerin, borsalarda azalan arz ile balina transferleri ve piyasa ortamının dengesine bağlı olacağı belirtiliyor. Varlık yöneticisi Bitwise’ın son tahminine göre, XRP’nin 2024 sonunda 6,53 dolara, 2030 yılına kadar ise 29,32 dolara çıkması bekleniyor. Bitwise, bu öngörüsünün arka planında XRP’nin tokenizasyon, sınır ötesi ödemeler ve kurumsal benimseme gibi alanlarda üstlendiği rolü etkili bir faktör olarak gösteriyor.