Son Dakika: PUMP ekibi büyük yakım müjdesini verdi

2025 yılının başında PUMP platformu oldukça büyük bir hype yaşadı ancak kripto paraların genelinde yaşanan yıkım onu da vurdu. Dakikalar önce açıklanan yakım müjdesi arzı önemli ölçüde daralttığı için fiyatın keskin biçimde yükselmesini sağladı.
PUMP Coin Son Dakika
Topluluğun güvenini kazanmak için PUMP ekibi geri aldıkları 370 milyon dolarlık tokenin tamamını yaktığını açıkladı. Bu rakam dolaşımdaki arzın %36’sına tekabül ettiğinden fiyat kabaca %15 arttı. Bunun yanı sıra, temel ekosisteme güven, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik aşılamak ve dolaşımdaki arzı mümkün olduğunca azaltmak amacıyla, protokol gelirinin yarısının buyback ve yakım için kullanılacağı müjdesi verildi.
“Son ~9 ay boyunca, kripto para dünyasındaki en büyük gelir getiren platformlardan biri olmamıza rağmen ve gelirin %100’ünü geri alımlar için ayırmamıza karşın, işin uzun ömürlülüğüne, geri alımların kesinliğine ve geri alınan token’ların ne için kullanılacağına dair bir güven eksikliği olduğuna inanıyoruz.
Bugün, belirsizlik topluluk öncelikli bir yaklaşımla doğrudan ele alınıyor. İlk adım, dolaşımdaki arzın yaklaşık ~%36’sına denk gelen ~370 milyon dolar değerinde tokeni yakmaktı. Yakım bugün saat 20:52 UTC’de 2 işlemle gerçekleşti.”