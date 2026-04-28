Kayıt Banner
ALTCOIN

Son Dakika: PUMP ekibi büyük yakım müjdesini verdi

Bilmeniz Gerekenler

  • PUMP ekibi buyback programı kapsamında topladığı tüm tokenleri yaktı.
  • Dolaşım arzının %36'sına denk gelen 360 milyon dolarlık token yakıldı.
  • Bundan sonra 1 yıl gelirin yarısı buyback ve yakım için kullanılacak. PUMP Coin yüzde 15 artış yaşadı.
  • Piyasa etkisi: Pozitif
Fatih Uçar

2025 yılının başında PUMP platformu oldukça büyük bir hype yaşadı ancak kripto paraların genelinde yaşanan yıkım onu da vurdu. Dakikalar önce açıklanan yakım müjdesi arzı önemli ölçüde daralttığı için fiyatın keskin biçimde yükselmesini sağladı.

PUMP Coin Son Dakika

Topluluğun güvenini kazanmak için PUMP ekibi geri aldıkları 370 milyon dolarlık tokenin tamamını yaktığını açıkladı. Bu rakam dolaşımdaki arzın %36’sına tekabül ettiğinden fiyat kabaca %15 arttı. Bunun yanı sıra, temel ekosisteme güven, öngörülebilirlik ve sürdürülebilirlik aşılamak ve dolaşımdaki arzı mümkün olduğunca azaltmak amacıyla, protokol gelirinin yarısının buyback ve yakım için kullanılacağı müjdesi verildi.

“Son ~9 ay boyunca, kripto para dünyasındaki en büyük gelir getiren platformlardan biri olmamıza rağmen ve gelirin %100’ünü geri alımlar için ayırmamıza karşın, işin uzun ömürlülüğüne, geri alımların kesinliğine ve geri alınan token’ların ne için kullanılacağına dair bir güven eksikliği olduğuna inanıyoruz.

Bugün, belirsizlik topluluk öncelikli bir yaklaşımla doğrudan ele alınıyor. İlk adım, dolaşımdaki arzın yaklaşık ~%36’sına denk gelen ~370 milyon dolar değerinde tokeni yakmaktı. Yakım bugün saat 20:52 UTC’de 2 işlemle gerçekleşti.”

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

Bu Haberi Paylaş
Takip Et:
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Lost your password?