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DOGECOIN (DOGE)

Dogecoin’de kritik eşik yeniden gündemde! 0,080 dolar çevresindeki savunma neyi gösteriyor?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Dogecoin, uzun vadeli kanal direncini test ederken 0,080 dolar çevresinde alıcı desteği buldu.
  • 📊 Kısa vadede $DOGE’de 0,08270 dolar seviyesi yeniden aşılırsa 0,08639 ve 0,08941 dolar bölgeleri izlenebilir.
  • 📉 Aylık grafikte benzer teknik yapı 2017 ve 2020 dönemlerinde de sert geri çekilmelerle sonuçlanmıştı.
  • 🧭 Analistler, bu nedenle mevcut fiyatlamada hem dirençten dönüş hem de kısa süreli tepki yükselişi olasılığını birlikte değerlendiriyor.
Onur Atam
Onur Atam

Dogecoin fiyatı, uzun vadeli teknik görünümde önemli bir direnç bölgesini yeniden test ederken, kısa vadeli işlemlerde 0,080 dolar çevresindeki alıcı ilgisi dikkat çekiyor. Analistlere göre aylık grafikte öne çıkan yapı, geçmişte sert geri çekilmelerin başladığı alanlardan birine işaret ediyor. Buna karşılık gün içi emir akışı verileri, destek bölgesinde alıcıların devreye girdiğini gösteriyor.

İçindekiler
1 Uzun vadeli grafikte eski risk yeniden öne çıktı
2 Kısa vadede 0,080 dolar çevresinde alıcılar öne çıkıyor
3 İzlenen seviyeler netleşti

Uzun vadeli grafikte eski risk yeniden öne çıktı

Trader Tardigrade tarafından paylaşılan analize göre Dogecoin, yıllardır fiyat hareketini sınırlayan uzun vadeli genişleyen alçalan kanalın üst bandına yaklaştı. Aylık grafikte görülen bu bölge, daha önce de yükselişlerin durduğu ve sonrasında belirgin düşüşlerin yaşandığı seviyeler arasında yer aldı.

Analizde, Dogecoin’in uzun vadeli kanal direncini yeniden test ettiği ve bu bölgenin geçmiş döngülerde sert geri çekilmelerle sonuçlandığı belirtildi.

Grafikte 2017 ve 2020 dönemlerinde benzer teknik kurulumların oluştuğu, fiyatın direnç hattına ulaştıktan sonra aşağı yönlü hareket ettiği görülüyor. Mevcut tabloda da DOGE aynı alana dönmüş durumda. Bu nedenle mevcut hareketin teknik açıdan önemli bir karar aşamasına geldiği değerlendiriliyor.

Analizde ayrıca son yükseliş sürecinde oluşan yükselen destek çizgisinin aşağı kırıldığı aktarıldı. Bu kırılım, fiyat üstteki direnç bölgesine yaklaşırken yukarı yönlü ivmenin zayıflamış olabileceğine işaret ediyor. Kanalın üst sınırı aşılmadığı sürece senaryonun yeniden ret yönünde ağır bastığı ifade ediliyor.

Kısa vadede 0,080 dolar çevresinde alıcılar öne çıkıyor

Buna karşın DailyTradeSetups tarafından paylaşılan gün içi analiz, kısa vadeli görünümde daha dengeli bir tabloya işaret etti. Verilere göre Dogecoin, yaklaşık 0,08088 dolar seviyesindeki value area low, yani VAL seviyesinin altındaki likiditeyi test ettikten sonra 0,08033 dolar civarında yeniden alıcı buldu.

Mini sözlük: VAL, piyasa profilinde işlemlerin yoğunlaştığı değer alanının alt sınırını ifade eder. POC ise point of control kısaltmasıdır ve belirli bir zaman aralığında en fazla işlemin geçtiği fiyat seviyesini gösterir.

Analize göre görece sığ bir emir defteri içinde satış baskısı alıcılar tarafından karşılandı ve bu durum daha derin bir düşüşü şimdilik engelledi. Destek testi sırasında yükseliş yönlü delta uyumsuzluğunun ortaya çıkması da dikkat çekti. Fiyat daha düşük seviyeleri denerken emir akışı tarafında daha güçlü alım aktivitesi görülmesi, kimi zaman birikim ve olası yön değişimi sinyali olarak değerlendiriliyor.

İzlenen seviyeler netleşti

Kısa vadeli işlem planında 0,07730 dolar seviyesi zarar kes noktası olarak öne çıkarken, ilk yukarı hedef 0,08639 dolar olarak gösterildi. İkinci hedef ise 0,08941 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu alanın, grafikte daha yüksek likidite ve direnç bölgesiyle çakıştığı belirtiliyor.

Piyasa profili verilerinde 0,08270 dolar civarındaki POC seviyesi de kritik eşiklerden biri olarak izleniyor. Fiyatın bu seviyenin üzerine kalıcı biçimde dönmesi halinde kısa vadeli yükseliş senaryosunun güç kazanabileceği, bunun da 0,086 ile 0,089 dolar bandına doğru hareket olasılığını artırabileceği aktarılıyor.

Son tabloya göre Dogecoin, uzun vadeli direnç baskısı altında kalmayı sürdürürken kısa vadede destek bölgesinde tutunmaya çalışıyor. Bu nedenle piyasada hem olası bir ret hem de kısa süreli toparlanma ihtimali aynı anda izleniyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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