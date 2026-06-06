XRP 1 dolara yaklaştı! Piyasada şimdi hangi senaryo öne çıkıyor?

XRP’de son dönemde öne çıkan tartışma, yükseliş hedeflerinden çok mevcut fiyat yapısının korunup korunamayacağına odaklanmış durumda. Piyasa analisti Kaan Kaya’ya göre asıl soru, XRP’nin mevcut desteğini savunup savunamayacağı ve 1 dolar seviyesinin yeniden gündeme gelip gelmeyeceği.

Fiyat hareketinde zayıflama dikkat çekiyor

Son fiyat hareketleri, piyasaya güçlü bir güven vermiş değil. İvmenin kademeli biçimde zayıfladığı, yukarı yönlü tepkilerin ise kalıcı bir devam hareketine dönüşemediği görülüyor. Alıcıların her sıçramada gücünü koruyamaması, talebin fiyat yükseldikçe inceldiğine işaret ediyor.

Net bir yükseliş trendi yerine daha zayıf toparlanmalar ve art arda gelen reddedilmeler izleniyor. Bu tablo, XRP’nin kısa vadede kırılgan bir sıkışma alanında hareket ettiğini gösteriyor. Yaklaşık 1,10 dolar seviyesinde işlem gören varlık için 1 dolar eşiği artık uzak bir senaryo olmaktan çıkmış görünüyor.

Kaan Kaya’nın değerlendirmesine göre XRP cephesinde konuşulan ana başlık artık yeni zirveler değil, mevcut yapının korunup korunamayacağı. Analist, önümüzdeki bir ay içinde 1 dolar seviyesinin yeniden test edilmesi ihtimalinin göz ardı edilmediğini aktarıyor.

Dar bantta hareket, oynaklığı artırabilir

XRP şu anda zayıflayan destek ile düşen momentum arasında dar bir aralıkta sıkışmış durumda. Bu yapı, işlem hacminde ya da piyasa hissiyatında görülebilecek küçük değişimlere karşı fiyatı daha hassas hale getiriyor. Sıkışmanın bu kadar belirgin olması, kararsızlık için alanı da azaltıyor.

Daha geniş piyasa verileri de bu tabloya ek bir katman getiriyor. Kaldıraçlı pozisyonlardan yaklaşık 60 milyon dolarlık açık pozisyonun silindiği belirtiliyor. Bu gelişme, piyasadaki aşırı spekülatif yükün bir kısmının temizlenmiş olabileceğine işaret ediyor.

Teknik göstergelerde iki farklı okuma öne çıkıyor

Öte yandan XRP’nin haftalık RSI verisinin aşırı satım bölgesinde bulunduğu aktarılıyor. Teknik analizde RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen bir gösterge olarak izlenir. Tarihsel olarak bu seviyeler, uzun süren sert düşüşlerden çok olası dönüş noktalarıyla birlikte anılmıştı.

Mini sözlük: RSI, Göreceli Güç Endeksi olarak bilinen teknik göstergedir. Genellikle 30 altı aşırı satım, 70 üzeri ise aşırı alım bölgesi olarak değerlendirilir; ancak tek başına yön tayini için yeterli kabul edilmez.

Bununla birlikte daha uzun vadeli projeksiyonlar da tamamen rafa kaldırılmış değil. Piyasada dolaşan bazı senaryolarda, çok yıllı kırılım yapıları ve daha geniş likidite artışıyla bağlantılı olarak 17,50 dolar gibi daha yüksek hedefler de konuşulmayı sürdürüyor.

Buna karşılık kısa vadede belirleyici olan unsur, XRP’nin 1 dolar seviyesine inip inmeyeceğinden çok bu seviyede nasıl bir tepki vereceği olacak. Güçlü bir alıcı ilgisi, piyasa hissiyatını dengeleyebilir ve altta yatan talebi doğrulayabilir. Zayıf bir tepki ise daha derin ve daha uzun sürebilecek bir düzeltme riskini artırabilir.