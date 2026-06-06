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Ethereum (ETH)

Ethereum kritik destekleri kırdı, analistler sıradaki seviyeler olarak 1.400 ve 1.070 doları işaret etti

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Ethereum kritik destekleri kırdı ve analistler sıradaki seviyeler olarak 1.400 ile 1.070 doları izliyor.
  • 📉 Son düşüşte $ETH 1.560 dolar bölgesine inerek ilk aşağı yönlü hedefe ulaştı.
  • 📊 2.282 dolar desteğinin kaybı, teknik görünümde daha derin geri çekilme riskini artırdı.
  • 🧭 Analistlere göre nisan zirvesinden sonra oluşan zayıf yapı, düşen trend aşılmadıkça geçerliliğini koruyor.
Onur Atam
Onur Atam

Ethereum fiyatı, son düşüşle birlikte teknik açıdan önemli destek bölgelerinin altına inerken piyasadaki zayıf görünümünü korudu. Analistlere göre 1.550 dolar çevresine yaşanan gerileme, daha geniş bir aşağı yönlü hareketin ilk aşaması olabilir. Bu tabloda 1.400 dolar ve 1.070 dolar seviyeleri, izlenen başlıca yeni destek alanları arasında öne çıktı.

İçindekiler
1 Teknik görünümde aşağı yönlü baskı güçlendi
2 İlk hedefe ulaşıldı, gözler daha derin desteklerde

Teknik görünümde aşağı yönlü baskı güçlendi

More Crypto Online analistlerinin değerlendirmesine göre Ethereum, ayı bayrağı olarak bilinen teknik formasyonun aşağı kırılması ve alçalan trend çizgisinin yeniden aşılamaması sonrası baskı altında kaldı. Fiyatın nisan zirvesinden bu yana direnç görevi gören sarı alçalan trend çizgisinden bir kez daha geri dönmesi, mevcut düzeltmenin henüz tamamlanmamış olabileceğine işaret etti.

Mini sözlük: Ayı bayrağı, sert düşüş sonrası kısa süreli yatay ya da yukarı eğimli sıkışmanın ardından yeniden aşağı yönlü kırılmayla devam eden teknik formasyondur. Elliott Dalga analizi ise fiyat hareketlerini dalga yapıları üzerinden okumaya çalışan bir teknik analiz yaklaşımı olarak bilinir.

Analizde tercih edilen Elliott Dalga sayımına göre Ethereum daha büyük bir C dalgası düşüşü içinde ilerliyor. Bu senaryoda 1.550 ile 1.400 dolar aralığı bir sonraki önemli destek bölgesi olarak öne çıkıyor. Özellikle 1.554 dolar ve 1.599 dolar civarındaki Fibonacci seviyeleri, piyasada kısa vadeli tepki ihtimali nedeniyle dikkatle izleniyor.

More Crypto Online analizine göre Ethereum, alçalan trend çizgisinin altında kaldığı sürece düşüş eğilimini koruyor ve mevcut yapı ancak bu direncin yeniden aşılması halinde geçersiz sayılabilir.

Bununla birlikte analistler, sert geri çekilmelerin ardından kısa süreli tepki yükselişlerinin görülebileceğini de belirtti. Ancak böyle bir toparlanma yaşansa bile, fiyat düşen trend çizgisinin üzerine kalıcı biçimde çıkmadıkça bunun ana eğilimi değiştiren bir dönüş olarak değerlendirilmesi beklenmiyor.

İlk hedefe ulaşıldı, gözler daha derin desteklerde

Ali Charts tarafından paylaşılan haftalık değerlendirmede ise Ethereum’un 1.560 dolar bölgesine gerileyerek ilk aşağı yönlü hedefe ulaştığı aktarıldı. Fiyatın 2.282 dolar seviyesinin altına inmesi, uzun vadeli görünümde daha derin destek alanlarının gündeme gelmesine yol açtı.

Haftalık grafikte 2.282 doların daha önce önemli bir dönüm alanı olarak çalıştığı, ancak bu seviyenin kaybedilmesiyle satıcıların kontrolü yeniden ele aldığı görülüyor. Bu kırılmanın ardından fiyat 1.549 dolar civarına kadar indi ve analistin daha önce öne çıkardığı 1.560 dolar hedefine ulaştı.

SeviyeÖnemi
2.282 dolarKırılan ana destek
1.550 ile 1.400 dolarYakın destek bölgesi
1.069 ile 1.070 dolarBir sonraki büyük aşağı hedef
3.335 ve 4.868 dolarUzak direnç bölgeleri

Grafiğe göre bir sonraki büyük destek 1.069 dolar civarında bulunuyor. Bu bölge, önceki piyasa döngüsünde görülen önemli dip alanlarından biri olduğu için teknik açıdan ayrıca önem taşıyor. Düşüş ivmesi sürerse piyasanın odağı bu seviyeye kayabilir.

Ali Charts değerlendirmesinde, 2.282 doların kaybedilmesiyle birlikte dikkat daha derin desteklere çevrildi ve fiyat bu bölgenin altında kaldıkça 1.069 dolar seviyesi gündemde kalmayı sürdürüyor.

Daha geniş teknik yapı da Ethereum’un 3.335 dolar ve 4.868 dolar direnç bölgelerinden uzaklaştığını gösteriyor. Haftalık görünümde peş peşe daha düşük zirveler ve daha düşük dipler oluşması, aşağı yönlü baskının şimdilik sürdüğüne işaret ediyor.

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Onur Atam
By Onur Atam
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İnternet, Kripto Para Teknolojileri ve Yeni Nesil Finansal Teknolojiler başlıca ilgi alanları arasında. Avukat, Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku başlıca çalışma alanları.
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