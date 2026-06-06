Bitcoin ekim 2024’ten bu yana ilk kez $59.073 seviyesine geriledi

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para olan Bitcoin, haftanın son işlem gününde sert satış baskısıyla ekim 2024’ten bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Fiyat, cuma günü $59.073’e kadar geriledi. Böylece şubat ayındaki $60.062 seviyesinin de altı test edildi.

ABD verisi sonrası satış baskısı arttı

Düşüşte, ABD’de açıklanan güçlü istihdam verisinin etkili olduğu aktarıldı. Verinin ardından piyasalarda faizlerin daha uzun süre yüksek kalabileceği beklentisi güç kazandı. Bu görünüm, ABD tahvil getirileri ile dolar endeksini yukarı taşırken, hisse senetleriyle birlikte kripto varlıklar üzerinde de baskı oluşturdu.

Bitcoin, cuma günkü sert geri çekilmenin ardından cumartesi Asya işlemlerinde $61.000 civarında dengelendi. Günlük bazda yaklaşık %1,3 ekside işlem gören varlıkta, haftalık kayıp ise %16’ya ulaştı. Aynı dönemde Bitcoin ETF’lerinden art arda çıkan fonlar da fiyat üzerindeki baskıyı artıran unsurlar arasında yer aldı.

Talepte bu döngünün en sert daralması izlendi

Zincir üstü veri sağlayıcısı CryptoQuant’ın araştırma biriminin başındaki isim Julio Moreno, son hareketi “Bitcoin’de ayı piyasasına işaret eden yeni dip seviye” olarak değerlendirdi. Moreno’ya göre mevcut geri çekilme, bu piyasa döngüsünün en derin daralmasına işaret ediyor.

CryptoQuant araştırma biriminin başındaki Julio Moreno, fiyat hareketinin bu döngüdeki en sert daralmaya karşılık geldiğini ve piyasada yeni bir ayı seviyesi oluştuğunu belirtti.

CryptoQuant verilerine göre küresel Bitcoin talebi, önceki ayı piyasasının ardından başlayan mevcut döngünün en zayıf düzeyine indi. Toplam talep eksi 501.000 BTC’ye gerilerken, bunun döngüde şimdiye kadarki en derin daralma olduğu kaydedildi. Veriler, talepteki çözülmenin Terra ve Luna çöküşü sonrasındaki dönemle benzer hızda ilerlediğine işaret etti.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blockchain üzerindeki işlem ve bakiye hareketlerinden üretilen piyasa göstergelerini ifade eder. Spot talep, doğrudan alım iştahını; vadeli talep ise türev piyasalardaki pozisyonlanmayı yansıtır.

Aynı veri setine göre spekülatif ve spot işlemleri kapsayan toplam Bitcoin talebi son bir ayda 501.000 BTC azaldı. Bu, 22 Mayıs 2022’den bu yana görülen en hızlı aylık düşüş olarak öne çıktı. Sadece spot talep 30 günlük ölçekte 272.000 BTC gerilerken, vadeli işlem kaynaklı talepte de 229.000 BTC’lik azalma görüldü.

Geçmiş dönemlerle benzerlik kuruluyor

Analistler, benzer görünümün kasım 2023 ve nisan 2025 dönemlerinde de ortaya çıktığını hatırlattı. Piyasa katılımcıları şimdi özellikle ilginin zayıfladığı bu evreyi yakından izliyor. Çünkü önceki örneklerde olduğu gibi, düşük ilginin görüldüğü dönemler zaman zaman yön değişiminin zeminini hazırlayabiliyor.

CryptoQuant verileri, spot ve vadeli talebin aynı anda zayıfladığını, toplam daralmanın ise bu döngüde eksi 501.000 BTC ile en düşük seviyeye indiğini gösterdi.