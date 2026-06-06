Rusya Merkez Bankası, 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girmesi beklenen düzenlemede bireysel yatırımcılara yalnızca Bitcoin, Ethereum ve USDT erişimi tanımayı planladı

Rusya Merkez Bankası, ülkenin yeni dijital varlık çerçevesinin ilk aşamasında nitelikli olmayan yatırımcıların yalnızca Bitcoin, Ethereum ve USDT alımına erişebilmesini öngörüyor. İlk okuması Devlet Duması’nda geçen Dijital Para ve Dijital Haklar yasasının 1 Temmuz 2026’da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Mevcut taslakta XRP ise ilk listedeki varlıklar arasında yer almıyor.

Perakende yatırımcıya sınırlı erişim planı

Merkez Bankası, yeni düzenlemenin ilk uygulama döneminde bireysel yatırımcılara açılacak kripto para listesini genişletmeyi düşünmediğini açıkladı. Birinci Başkan Yardımcısı Vladimir Chistyukhin, dijital varlıkların yüksek oynaklık taşıyan ve risk seviyesi yüksek araçlar olarak değerlendirilmeyi sürdürdüğünü belirtti. Bu nedenle piyasa gelişene kadar bireysel yatırımcının erişiminin sınırlı tutulması hedefleniyor.

Vladimir Chistyukhin, yürürlük tarihinin ardından ek kripto paraların hemen listeye alınmasının planlanmadığını, bireysel yatırımcılar için Bitcoin, Ethereum ve USDT ile sınırlı bir başlangıç öngörüldüğünü aktardı.

Düzenleyici kurum, bireysel kullanıcılar için yatırım limitinin artırılmasına yönelik önerileri de kabul etmedi. Profesyonel katılımcı başına yıllık yatırım sınırı 300.000 ruble olarak korunuyor. Bu tutar yaklaşık 4.000 dolara denk geliyor. Merkez Bankası, bu sınırın olası kayıpları azaltmak amacıyla belirlendiğini, aracı kurum ve portföy yönetim hesaplarındaki ortalama bakiyelerin de bu seviyenin altında kaldığını kaydetti.

Banka, stabilcoinler konusunda da temkinli bir yaklaşım benimsiyor. Chistyukhin, USDT özelinde varlıkların dondurulabilmesi veya engellenebilmesi gibi kırılganlıklara dikkat çekti. Buna rağmen USDT, yüksek likiditesi ve piyasadaki yaygın kullanımı nedeniyle onaylı listede kalmayı sürdürüyor.

XRP kurumsal tarafta öne çıkıyor

XRP bireysel yatırımcı listesine alınmasa da Rusya’nın düzenlenmiş finansal altyapısında kurumsal tarafta görünürlüğünü artırıyor. Moskova Borsası, büyük uluslararası işlem platformlarından alınan fiyat verilerine dayalı MOEXXRP endeksini devreye aldı. Moskova Borsası, Rusya’nın en büyük finansal piyasa operatörlerinden biri olarak hisse, tahvil, türev ürünler ve döviz işlemlerinde merkezi rol oynuyor.

Mini sözlük: MOEXXRP endeksi, Moskova Borsası’nın XRP için oluşturduğu resmi gösterge niteliğindeki fiyat ölçütüdür. Bu tür endeksler, kurumsal ürünlerin fiyatlanmasında ortak referans sağlayarak farklı platformlardaki verilerin tek bir çerçevede izlenmesine yardımcı olur.

Borsa ayrıca ruble uzlaşmalı XRP vadeli işlem sözleşmelerini de kullanıma sundu. Bu ürünler, nitelikli yatırımcılar ve kurumların yabancı borsalara ihtiyaç duymadan Rusya’nın düzenlenmiş finans sistemi içinde XRP fiyatına bağlı pozisyon alabilmesine imkan tanıyor.

Moskova Borsası’nın başındaki Viktor Zhidkov, Rus borsalarında zamanla üç ila beş büyük kripto paranın listelenebileceğine işaret etmişti; ancak nihai karar yetkisi Merkez Bankası’nda bulunuyor.

Yasa taslağı piyasa katılımcılarını da tanımlıyor

Taslak yasa, dijital para ticaretine ilişkin kuralları belirlerken sektörde faaliyet gösterebilecek tarafları da tanımlıyor. Borsalar, aracı kurumlar, yönetim şirketleri, saklama kuruluşları ve döviz büroları benzeri değişim hizmeti sunan yapılar düzenleyici çerçevenin içinde yer alıyor. XRP, Solana ve Cardano gibi varlıklara erişim ise ilk aşamada profesyonel ve nitelikli yatırımcılarla sınırlı kalacak.

Hem nitelikli hem de nitelikli olmayan yatırımcıların dijital varlık satın almadan önce bilgi testini tamamlaması gerekecek. Bu yapının, piyasaya erişim için ortak standartlar oluşturması ve yatırımcı koruma önlemlerini devreye alması amaçlanıyor.

Maliye Bakan Yardımcısı Ivan Chebeskov ise dost ülkelerde ihraç edilen stabilcoinlere daha geniş erişimi destekliyor. Rubleye endeksli ve Rusya dışında geliştirilen bazı projelere, buna Kırgızistan’da başlatılan girişimlerin de dahil olduğunu söyledi. Merkez Bankası’na göre en az bir Rus şirketi uluslararası mutabakat işlemlerinde kullanılmak üzere halihazırda bir token çıkardı. Yetkililer, bu projelerin gelişimini izledikten sonra onaylı varlık listesinin genişletilmesini yeniden değerlendirebilir.