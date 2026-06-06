Ethereum kurucu ortağı Joseph Lubin ile bağlantılı cüzdan, 3 yıl sonra 80.001 ETH transfer etti

Ethereum fiyatındaki sert gerileme sürerken, zincir üstü verilerde dikkat çeken büyük bir transfer öne çıktı. Piyasa izleme platformu Lookonchain’in paylaştığı verilere göre Ethereum kurucu ortaklarından Joseph Lubin ile bağlantılı bir cüzdan, üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez 80.001 ETH hareket ettirdi. Söz konusu transferin dolar karşılığı yaklaşık 121,6 milyon seviyesinde bulunuyor.

Transfer piyasalarda satış ihtimalini gündeme taşıdı

Aktarılan verilere göre 80.001 ETH, Lubin ile ilişkilendirilen bir cüzdandan başka bir adrese gönderildi. Hedef cüzdanın niteliği açık biçimde doğrulanmadığı için işlemin doğrudan satış anlamına gelip gelmediği henüz netlik kazanmadı. Buna rağmen, büyük tutarlı hareket piyasalarda olası satış hazırlığı tartışmalarını artırdı.

Lookonchain verileri, Joseph Lubin ile bağlantılı bir cüzdanın üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüksek miktarda ETH transfer ettiğini ortaya koydu.

Verilere göre transfer öncesinde ilgili cüzdanda toplam 243.300 ETH bulunuyordu. Son taşınan miktar, bu bakiyenin yaklaşık yüzde 33’üne karşılık geliyor. Haberde yer alan hesaplamada bunun yüzde 67 olarak yorumlandığı görülse de, paylaşılan rakamlar üzerinden bakıldığında oran yaklaşık üçte bir düzeyinde kalıyor.

Joseph Lubin ve belirsiz kalan hedef adres

Joseph Lubin, Ethereum’un kurucu ortakları arasında yer alıyor ve aynı zamanda blokzincir yazılım şirketi Consensys’in kurucusu olarak biliniyor. Bu nedenle kendisiyle bağlantılı cüzdanlardaki büyük hareketler, yalnızca bireysel portföy işlemi olarak değil, daha geniş piyasa algısı açısından da yakından izleniyor.

Mini sözlük: Zincir üstü veri, blokzincir üzerindeki transferlerin ve cüzdan hareketlerinin herkese açık kayıtlar üzerinden izlenmesini ifade eder. Bu veriler, fonların nereye taşındığını gösterebilir ancak işlemin satış, saklama değişikliği ya da kurumsal iç transfer olup olmadığını tek başına kesinleştirmez.

Transferin ulaştığı adresin bir borsa cüzdanı olup olmadığı belirtilmedi. Bu ayrıntı, işlemin yorumlanmasında kritik önem taşıyor. Çünkü büyük miktarlı varlık hareketleri her zaman satış amacı taşımayabiliyor; güvenlik önlemleri, saklama yapısındaki değişiklikler ya da staking planları da benzer transferlere yol açabiliyor.

Hedef adresin açıklanmamış olması nedeniyle işlemin satış hazırlığı mı, yoksa saklama ve güvenlik odaklı bir yeniden konumlandırma mı olduğu şimdilik belirsizliğini koruyor.

Piyasa baskısı sürerken dikkatler ETH üzerinde toplandı

Ethereum son dönemde artan oynaklıkla birlikte aşağı yönlü baskı altında işlem görüyor. Bu ortamda uzun süredir hareketsiz kalan büyük cüzdanların yeniden aktif hale gelmesi, yatırımcıların duyarlılığını daha da hassas hale getirebiliyor. Özellikle kurucu ekip veya erken dönem büyük yatırımcılarla bağlantılı işlemler, piyasada psikolojik etki oluşturabiliyor.

Bununla birlikte mevcut veriler, yalnızca büyük bir transferin gerçekleştiğini ortaya koyuyor. Tokenlerin bir borsaya gönderildiğine ya da fiilen satıldığına dair doğrulanmış ek bir bulgu paylaşılmış değil. Bu nedenle işlem, şu aşamada olası satış hazırlığı olarak değerlendiriliyor ancak kesin bir satış işlemi olarak tanımlanmıyor.