Dogecoin Vakfı, kullanım alanını genişletmek için Paxos ile ortaklık kurdu

Dogecoin ekosisteminde odak, fiyat hareketlerinden çok günlük kullanıma kaymış görünüyor. Dogecoin Foundation yöneticilerinden ve House of Doge CTO’su Timothy Stebbing, Yeni Zelanda’daki nzcryptocon etkinliğine katılımını doğrularken, görüşmelerin merkezinde Dogecoin’in gerçek dünyadaki kullanım alanlarının yer aldığını belirtti.

Gündem, günlük kullanım oldu

Stebbing, sosyal medya paylaşımında Yeni Zelanda’da Dogecoin’in gerçek kullanımına ilişkin güçlü bir sohbet yürütüldüğünü aktardı. Bu açıklama, Dogecoin Foundation’ın kurumsal kolu olarak faaliyet gösteren House of Doge’un ödeme, ticaret ve finansal hizmetler alanındaki ortaklıklarla DOGE’un daha geniş kullanımını destekleme çabalarının sürdüğü bir dönemde geldi.

House of Doge, kullanıcıların DOGE satın almasını, elinde tutmasını ve harcamasını küresel ölçekte kolaylaştırmayı hedefliyor. Kurumun yaklaşımı, yalnızca kripto para kullanıcılarını değil, bu alana uzak duran daha geniş bir kitleyi de sisteme dahil etmeye dayanıyor.

Timothy Stebbing, Yeni Zelanda’daki görüşmelerde odağın Dogecoin’in gerçek kullanım alanlarına çevrildiğini ve bu başlıkta dikkat çekici bir konuşma yürütüldüğünü paylaştı.

25 Mayıs’ta beta sürümü yayımlanan Such App, House of Doge’un doğrudan son kullanıcıya hitap eden amiral gemisi mobil uygulaması olarak öne çıktı. Uygulama, kurumun entegre ödeme ve ticaret altyapısının canlıya alınan ilk örneği oldu.

Mini sözlük: Paxos, dijital varlık altyapısı, saklama ve aracı kurum hizmetleri sunan düzenlemeye tabi bir finans teknolojisi şirketidir. Kripto saklama altyapısı, kurumların müşterileri adına dijital varlık tutmasına ve işlem hizmeti vermesine imkan sağlar.

Yeni ortaklık erişimi büyütebilir

1 Haziran’da açıklanan stratejik ortaklık kapsamında Paxos altyapısında Dogecoin listelemesinin entegre edilmesi planlanıyor. Bu adımın, Paxos’un kripto aracılık ve saklama hizmetleri üzerinden DOGE’un kurumsal ağlarda daha görünür hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamaya göre ortaklık, Dogecoin’in yüz milyonlarca kullanıcıya ulaşma ihtimalini artırabilir. Girişim ayrıca House of Doge’un daha geniş ödeme stratejisiyle uyumlu ilerliyor. Bu strateji içinde Such App’in yanı sıra Doge Connect B2B API paketi ve işletmeler için doğrudan Dogecoin kabul çözümleri de yer alıyor.

Paxos ile kurulan iş birliğinin, Dogecoin için gerçek kullanım oluşturma hedefini desteklediği ve ödeme odaklı daha geniş planın bir parçası olduğu belirtildi.

Piyasa cephesinde baskı sürdü

Buna karşın piyasa tarafında tablo daha zayıf kaldı. Haberin yazıldığı sırada Dogecoin son 24 saatte %4,07 yükselerek 0,084 dolara çıktı. Buna rağmen haftalık kayıp %15 düzeyinde kaldı. Aynı dönemde kripto piyasasında milyarlarca dolarlık pozisyon tasfiye edildi.

Daha geniş piyasa duyarlılığı, Bitcoin’in 2026 yılındaki yeni dip seviyesine gerilemesiyle bozuldu. Bu hareket altcoin ve memecoin segmentinde tasfiyeleri hızlandırdı. Dogecoin de 0,077 dolara kadar çekildikten sonra sınırlı bir toparlanma gösterdi.

Türev piyasalarda ise yatırımcıların daha savunmacı bir pozisyon aldığı görüldü. Satış baskısının ardından Dogecoin vadeli işlemlerindeki açık pozisyon miktarı geriledi.