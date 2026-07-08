Analistler, Dogecoin’de 2026 döngü kırılımı için uzun vadeli destek bölgesinin korunması gerektiğini belirtiyor

Dogecoin, analistlerin geçmiş döngülerde önemli fırsat alanı olarak izlediği uzun vadeli destek bölgesine yeniden yaklaştı. Fiyatın bu alan üzerinde tutunması ve düşüş eğilimini kırması halinde, 2026 yılı için daha güçlü bir yukarı hareket olasılığı gündemde kalabilir. Dogecoin, başlangıçta internet esprisi olarak ortaya çıkan ve piyasa değeri bakımından öne çıkan meme coinler arasında yer alıyor.

Uzun vadeli döngü yapısı yeniden izleniyor

Trader Tardigrade, aylık grafikte Dogecoin’in daha önceki döngü dipleriyle kırılım bölgelerini birleştiren yükselen uzun vadeli trend çizgisini yeniden test ettiğine dikkat çekiyor. Analiste göre bu yapı, geçmişte büyük genişleme evreleri öncesinde de benzer şekilde çalıştı.

Trader Tardigrade, Dogecoin’in genişleyen bir döngü yapısını izlediğini ve 2017 ile 2020 çevresinde görülen büyük yükselişlerin ardından 2026’nın bir sonraki olası genişleme penceresi olarak öne çıktığını değerlendiriyor.

Grafikte her döngü tepkisinin yükselen destek çizgisine yakın bölgelerde oluştuğu görülüyor. Bu nedenle mevcut fiyat alanı, yalnızca kısa vadeli hareket açısından değil, daha geniş zaman dilimindeki yapı bakımından da önem taşıyor.

Alıcıların bu trend çizgisini savunması halinde Dogecoin’de yeni bir yukarı yönlü evrenin başlayabileceği düşünülüyor. Bununla birlikte bu senaryo henüz doğrulanmış değil. Daha güvenilir bir görünüm için net kırılım, artan işlem hacmi ve meme coin segmentinde daha geniş tabanlı talep gerekiyor.

Haftalık grafikte destek bölgesi öne çıkıyor

MikybullCrypto da haftalık grafikte Dogecoin’in 2024 zirvesinden sonraki uzun düşüşün ardından önemli bir destek alanına geri döndüğünü belirtiyor. Söz konusu bölge, önceki toparlanma denemelerinde de fiyatı taşıyan alt bantla örtüşüyor.

MikybullCrypto, mevcut destek bölgesinin korunması halinde grafiğin 10 katın üzerinde getiri ihtimaline işaret eden bir yapı sunduğunu, bunun da fiyatı önceki döngü zirvesine yakın 0,70 dolar bölgesine veya daha yukarı taşıyabileceğini öngörüyor.

Göreceli güç endeksi olarak bilinen RSI da bant aralığının alt kısmına yakın seyrediyor. Bu görünüm, zayıf ivme döneminden çıkış çabasına işaret ederken, göstergede daha belirgin bir yukarı dönüş olması toparlanma tezini destekleyebilir.

Mini sözlük: RSI, fiyat hareketinin hızını ve gücünü ölçen teknik bir göstergedir. Genellikle düşük seviyeler zayıf momentuma, yukarı yönlü toparlanma ise alım ilgisinin güçlenmesine işaret edebilir.

Yine de mevcut görünüm erken aşamada bulunuyor. Dogecoin’in daha gerçekçi bir toparlanma senaryosu oluşturabilmesi için alçalan trend çizgisinin üzerine çıkması ve daha yüksek direnç seviyelerini geri alması gerekiyor. Destek bölgesinin korunması, hem 2026 döngü kırılımı beklentisini hem de uzun vadeli toparlanma olasılığını şimdilik masada tutuyor.