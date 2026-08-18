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HYPERLIQUID (HYPE)

Hyperliquid’de ETF destekli alımlar, 60 dolar direncini öne çıkardı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Hyperliquid tokeni HYPE, ETF destekli alımlar eşliğinde 60 dolar direncine yaklaştı.
  • 📈 Son 24 saatte %2,28 yükselen HYPE, hafta sonu diplerinden %16'nın üzerinde toparlandı ve $HYPE için alım ilgisi sürdü.
  • 🏦 Grayscale ve Bitwise müşterileri yaklaşık 2,8 milyon dolarlık alım yaptı.
  • 🧭 Piyasada şimdi 60 dolar üzerindeki günlük kapanışın gelip gelmeyeceği izleniyor.
Güvenç Koçkaya
Güvenç Koçkaya

Hyperliquid’in yerel tokeni HYPE, kurumsal talebin desteğiyle yeniden güç kazanırken piyasada toparlanma işaretleri öne çıktı. HYPE son 24 saatte %2,28 yükselerek 59,19 dolara çıktı. Tokenin 24 saatlik işlem hacmi 259 milyon dolar, piyasa değeri ise 14,94 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Teknik görünümde 60 dolar eşiği izleniyor
2 ETF bağlantılı fonlarda satış görülmedi
3 Piyasa duyarlılığı toparlanmayı destekliyor

Teknik görünümde 60 dolar eşiği izleniyor

Kripto analisti Umair Orakzai, son dönemde artan olumlu baskının HYPE fiyat yapısını yeniden güçlendirebileceğini belirtiyor. Pazartesi günü mum açılışı 57,136 dolarda gerçekleşti, fiyat kısa süreliğine 57,052 dolara kadar geriledi ve ardından yeniden yukarı yöneldi. Alt fitilin sınırlı kalması, bu bölgenin altında likiditenin sürdüğüne işaret ediyor.

Kısa vadede piyasanın odağında 60 dolar seviyesi yer alıyor. Günlük kapanışın bu eşik üzerinde gerçekleşmesi halinde 66 dolar bölgesine doğru yeni bir hareket alanı oluşabileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık dirençten gelecek bir geri dönüş, satış baskısını yeniden artırabilir. 55 doların altına inilmesi durumunda mevcut yapının zayıflaması ve fiyatın bu iki seviye arasında yatay seyre yönelmesi olasılığı gündemde kalıyor.

Umair Orakzai, son günlerde güçlenen alım baskısının HYPE için yeni bir toparlanma denemesini desteklediğini, 60 dolar üzerindeki kapanışların ise 66 dolar ihtimalini kuvvetlendirebileceğini aktarıyor.

ETF bağlantılı fonlarda satış görülmedi

Arkham verileri, Hyperliquid tarafında ETF bağlantılı talebin güçlü kalmayı sürdürdüğünü gösteriyor. Geçen hafta Hyperliquid odaklı hiçbir ETF fonunun HYPE satmadığı, fonların ya mevcut pozisyonlarını koruduğu ya da varlık eklediği kaydedildi.

Aynı dönemde Grayscale ve Bitwise müşterilerinin yaklaşık 2,8 milyon dolarlık HYPE alımı yaptığı belirtildi. Bu tablo, hafta sonu görülen düşük seviyelerden sonra fiyatın %16’dan fazla toparlanmasına eşlik etti. Alımlardaki bu görünüm, piyasadaki risk iştahının yeniden canlandığına işaret eden unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Mini sözlük: Arkham, blokzincir verilerini cüzdan ve kurum bazında izlemeye odaklanan bir analiz platformudur. Grayscale ve Bitwise ise dijital varlıklara yönelik yatırım ürünleri sunan varlık yönetim şirketleri olarak biliniyor.

GöstergeSeviye
Anlık fiyat59,19 dolar
24 saatlik değişim%2,28 artış
Ana direnç60 dolar
Olası hedef66 dolar
Kritik destek55 dolar

Piyasa duyarlılığı toparlanmayı destekliyor

HYPE’deki yukarı yönlü eğilim, yalnızca fon akışlarıyla sınırlı değil. Kripto piyasasındaki genel havanın iyileşmesi ve Bitcoin’de görülen yükseliş de alım iştahını destekleyen unsurlar arasında sayılıyor. Bu nedenle gelecek haftada ETF bağlantılı alımların sürüp sürmeyeceği yakından izlenecek.

HYPE’nin bundan sonraki yönünde belirleyici unsur, 60 dolar civarındaki direncin kalıcı biçimde aşılıp aşılamayacağı olacak. Alım baskısının korunması halinde toparlanma güç kazanabilir. Direnç bölgesinden yeni bir red gelmesi halinde ise fiyatın bir süre daha yatay bantta kalması beklenebilir.

Geçen hafta ETF bağlantılı fonlarda satış görülmemesi ve bazı yatırımcıların pozisyon artırması, HYPE’deki son toparlanmanın arkasındaki temel desteklerden biri olarak öne çıkıyor.

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Güvenç Koçkaya
By Güvenç Koçkaya
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Tıp doktoru ve sağlık ekonomisti olan yazar, kripto para piyasaları, blockchain teknolojileri, dijital varlıklar ve küresel finans alanlarında içerikler üretmektedir.Kripto para yazarı ve yatırımcısı olarak Bitcoin, altcoinler, piyasa trendleri, makroekonomik gelişmeler, token ekonomileri ve dijital varlık ekosistemindeki yenilikleri yakından takip etmektedir. Sağlık ekonomisi ve finansal analiz perspektifini bir araya getirerek, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri anlaşılır ve veri odaklı bir yaklaşımla değerlendirmektedir.
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