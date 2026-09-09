Dört kripto varlıkta yükseliş sürerken düzeltme riski öne çıktı

Kripto para piyasasında Hyperliquid, Zcash, Ethereum ve Shiba Inu teknik görünüm açısından farklı sinyaller veriyor. HYPE son geri çekilmeye rağmen güçlü seyrini korurken, ZEC tarafında sert yükselişin ardından düzeltme olasılığı daha belirgin hale geldi. ETH ağustos kırılımı sonrası yatay bir görünüm sergilerken, SHIB ise toparlanmasını sürdürse de kritik bir eşiğin altında kalıyor.

Hyperliquid ve Zcash tarafında öne çıkan seviyeler

Hyperliquid, merkeziyetsiz türev işlemleriyle öne çıkan bir ağ olarak biliniyor. HYPE gün içinde yaklaşık yüzde 3,2 gerileyerek 82,50 dolara indi ve 89 dolara yakın son yerel zirvesinden uzaklaştı. Buna karşın genel teknik yapı halen yukarı yönlü görünümünü koruyor.

HYPE için 78 ila 80 dolar aralığı korunursa, 88 ila 90 dolar bölgesine yeni bir deneme gündeme gelebilir. Bu alanın aşılması halinde 100 dolar seviyesi yeniden öne çıkabilir.

Ağustosun ikinci yarısında 56 ile 60 dolar aralığından hızlanan HYPE, daha önceki önemli zirvelerinden biri olan 75 doların üzerine çıktı. Varlık, günlük grafikteki temel hareketli ortalamaların tamamının üzerinde işlem görüyor. 20 günlük ortalama 77,82 dolar civarında bulunurken, 50 ve 100 günlük ortalamalar sırasıyla 66,82 ve 65,39 dolar seviyesinde yer alıyor. 200 günlük ortalama ise yaklaşık 57 dolarda bulunuyor.

Göreceli güç endeksi daha önce aşırı alım bölgesine çıktıktan sonra 57 seviyesine geriledi. Bu tablo, fiyat düzeltmesi yaşanırken ivmenin de daha dengeli bir zemine oturduğuna işaret ediyor. Kısa vadede 78 ile 80 dolar aralığı en önemli destek bölgesi olarak izleniyor.

Zcash cephesinde ise tablo daha sert. Gizlilik odaklı bir kripto para olan ZEC, ağustosta 480 dolar civarından başlayan güçlü yükselişin ardından kısa süreliğine 1.240 doların üzerine çıktı. Son işlemlerde fiyat yaklaşık 1.149 dolar düzeyinde bulunuyor. Ancak bu yükseliş, ana hareketli ortalamalardan ciddi ölçüde uzaklaşmış durumda.

20 günlük ortalama 849 dolara kadar yükselirken, 50 ve 100 günlük ortalamalar 651 ve 614 dolar civarında kalıyor. 200 günlük ortalama ise 512 dolarda yer alıyor. Günlük RSI göstergesinin 75,8 seviyesinde olması, yükselişin sürdüğünü gösterse de mevcut seviyelerden alım yapanlar için riskin arttığına işaret ediyor. Aşağı yönlü ilk izlenecek bölge 1.080 ile 1.100 dolar aralığı. Bunun altında 1.000 dolar psikolojik destek olarak öne çıkıyor. Daha derin bir geri çekilmede 850 dolar bölgesi gündeme gelebilir.

Ethereum dengeleniyor, SHIB kritik eşikte kalıyor

Ethereum 2.459 dolar civarında işlem görüyor ve ağustostaki sert çıkışın ardından konsolidasyon sürecine girmiş durumda. Satıcılar fiyatı birkaç kez 2.400 doların altına itmeyi denese de şu ana kadar yeni piyasa yapısını bozamadı. ETH, 1.880 ile 1.920 dolar aralığında süren uzun yatay dönemin ardından ana hareketli ortalamalarının üzerine yerleşmişti.

ETH için 2.520 ile 2.560 dolar aralığı yakın direnç bölgesi olmayı sürdürüyor. Bu alan aşılırsa 2.600 ile 2.650 dolar bandı yeniden gündeme gelebilir.

İşlem hacminin ilk kırılım sonrası belirgin biçimde düşmesi ve RSI göstergesinin aşırı alım bölgesinden 60 seviyesine inmesi, piyasada ivmenin azaldığını gösteriyor. Buna rağmen 2.400 dolar ilk güçlü destek olarak korunuyor. Bu seviyenin altına inilirse yaklaşık 2.345 dolardaki yükselen 20 günlük ortalama öne çıkacak.

Shiba Inu ise 0.00000541 dolar civarında işlem görüyor. Ağustosta 0.00000440 dolara yakın dip seviyeden sonra daha yüksek dipler oluşturan SHIB, kısa vadede toparlanma eğilimini koruyor. Fiyat 20 günlük ortalaması olan 0.00000517 doların üzerinde kalırken, 50 ve 100 günlük ortalamalar 0.00000491 ve 0.00000503 dolar civarında seyrediyor.

Buna karşılık 200 günlük ortalama olan 0.00000567 dolar seviyesi ana direnç olmaya devam ediyor. SHIB bu eşiği aşmadıkça genel trendde net bir dönüş sinyali oluşmuş sayılmıyor. Yukarı yönlü kırılım halinde 0.00000600 ile 0.00000620 aralığı yeniden gündeme gelebilir. Olası geri çekilmede ise 0.00000517 desteğinin kaybedilmesi halinde 0.00000490 ile 0.00000500 bölgesi alıcılar açısından savunma hattı olarak izlenecek.