Ethereum (ETH)

9 bin ETH'lik transfer sonrası varlıklar Aave protokolüne aktarıldı

Bilmeniz Gerekenler

  • Büyük bir cüzdan, Binance’den çektiği Ethereum’u Aave üzerinde değerlendirmeye yöneldi.
  • Ethereum tarafında borsa çıkışlarının artması, büyük yatırımcı ilgisini yeniden gündeme taşıdı.
  • Piyasada birikim ve satış eğilimleri aynı anda devam ederken yön belirsizliğini koruyor.
Kripto para piyasasında büyük cüzdan hareketleri yeniden dikkat çekti. Zincir üstü verilere göre F2Pool ile ilişkilendirilen bir cüzdan, Binance’den 9 bin ETH çekerek varlıklarını Aave protokolüne aktardı. Yaklaşık 17,86 milyon dolar değerindeki işlem, büyüklüğü nedeniyle piyasa katılımcıları tarafından yakından izlendi.

F2Pool bağlantılı cüzdanın hamlesi öne çıktı

Söz konusu cüzdanın Chun Wang ile bağlantılı olduğu belirtiliyor. Chun Wang, F2Pool’un kurucu ortakları arasında yer alıyor. F2Pool ise 2013’ten bu yana faaliyet gösteren ve Bitcoin başta olmak üzere çok sayıda iş ispatı tabanlı ağda hizmet veren köklü bir madencilik havuzu olarak biliniyor.

Binance’den çekilen 9 bin ETH’nin tamamı gecikmeden Aave’a yatırıldı. Bu adım, varlıkların borsada bekletilmesi yerine getiri elde etmeye dönük bir tercih olarak değerlendiriliyor. Aave, kullanıcıların varlık arz ederek faiz geliri elde etmesine ve teminat göstererek borçlanmasına imkan tanıyan merkeziyetsiz bir likidite protokolü olarak öne çıkıyor.

Takip edilen cüzdanın toplam Ethereum bakiyesinin 79 bin 818 ETH seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Bu tutarın güncel piyasa değerinin yaklaşık 158,72 milyon dolar olduğu ifade ediliyor. Büyük miktardaki varlığın merkezi borsa dışına çıkarılması, piyasada uzun vadeli pozisyonlanma sinyali olarak da okunabiliyor.

Ethereum tarafında balina hareketliliği hız kazandı

Son veriler, yalnızca bu cüzdanda değil, başka büyük yatırımcılarda da benzer bir eğilim görüldüğünü ortaya koyuyor. Kısa süre önce başka bir büyük cüzdanın da yaklaşık iki saat içinde Binance’den 9 bin 976 ETH çektiği ve bu işlemin üç ayrı cüzdan üzerinden dağıtıldığı bildirildi. Bu tür işlemler, piyasa oyuncularının iz bırakmadan pozisyon toplama çabasına işaret edebilir.

Kurumsal tarafta da dikkat çeken transferler bulunuyor. BlackRock’un 68 bin 568 ETH ile 612 BTC’yi Coinbase Prime’a taşıdığı belirtilirken, erken dönem Ethereum yatırımcıları arasında kar realizasyonu yapan isimlerin de olduğu görülüyor. Bu tablo, bir yanda birikim yapan büyük cüzdanlar, diğer yanda satış fırsatı değerlendiren eski yatırımcılar şeklinde iki yönlü bir akışa işaret ediyor.

Özellikle merkezi borsalardan yüklü Ethereum çıkışlarının artması, piyasada dolaşımdaki likiditeyi ve kısa vadeli satış baskısını etkileyebilecek gelişmeler arasında sayılıyor. Bununla birlikte her transferin tek başına yön tayin etmediği, asıl etkinin bu hareketlerin sürekliliğiyle ortaya çıkacağı düşünülüyor. Ethereum fiyatlamasında bundan sonraki süreçte hem balina alımları hem de eski yatırımcı satışları yakından izlenecek.

Mevcut görünüm, büyük oyuncuların Ethereum tarafında daha aktif bir pozisyon aldığına işaret ediyor. Binance’den çıkan 9 bin ETH’nin Aave’a yönlendirilmesi, yalnızca bir cüzdan hareketi olmanın ötesinde, sermayenin borsa dışı getiri alanlarına kaydığını da gösteriyor. Bu eğilimin sürmesi halinde zincir üstü veri takibi piyasa açısından daha da kritik hale gelebilir.

