Kripto piyasasında aşırı korku satış baskısını artırdı

Kripto para piyasasında korku ve açgözlülük endeksinin gerilemesi, yatırımcı duyarlılığında sert bir bozulmaya işaret etti. Bu görünüm, sıradan bir tedirginlikten çok daha derin bir riskten kaçış eğilimini yansıtıyor. Piyasada güven eksikliği, hızlı pozisyon azaltımı ve zorunlu satışların öne çıktığı bir tablo oluştu.

Bitcoin, Ethereum ve XRP üzerindeki baskı sürüyor

Olumsuz duyarlılık, büyük kripto varlıkların fiyat hareketlerine de yansımış durumda. Bitcoin, daha yüksek seviyelerde kalıcılık sağlayamadıktan sonra 60 bin dolar bandının ortalarına doğru çekildi. Ethereum ise 2 bin dolar eşiğine oldukça yakın seyrederek kritik bir bölgeye geriledi.

XRP tarafında da benzer bir zayıflık dikkat çekiyor. Varlığın art arda gelen kırılmaların ardından aşağı yönlü eğilimini koruduğu ve destek seviyelerinde tutunmakta zorlandığı görülüyor. Böylece üç büyük varlıkta da ortak bir teknik yapı öne çıkıyor.

Bu yapıda daha düşük zirveler, aşağı yönlü baskı oluşturan hareketli ortalamalar ve kısa sürede başarısız olan toparlanma denemeleri öne çıkıyor. Piyasadaki alım isteğinin sınırlı kalması, tepki yükselişlerinin kalıcı olmasını engelliyor. Bu da yatırımcıların risk alma iştahının zayıf kaldığını gösteriyor.

Likidite düşerken oynaklık artıyor

Aşırı korku ortamı yalnızca fiyatları değil, piyasa işleyişini de etkiliyor. Yatırımcıların pozisyon küçültmesi, kurumsal tarafta daha temkinli bir duruşun benimsenmesi ve bireysel katılımın belirgin biçimde azalması, işlem derinliğini aşağı çekiyor. Likiditenin zayıflaması ise fiyat hareketlerini her iki yönde daha sert hale getiriyor.

Bu süreçte kaldıraçlı işlemlerin tasfiyesi de hız kazanıyor. Son dönemde görülen likidasyon artışları, piyasadaki baskının yalnızca spot taraftan kaynaklanmadığını ortaya koyuyor. Kaldıraçlı pozisyonların kapanması kısa vadeli düşüş ivmesini beslerken aşağı yönlü oynaklığı da büyütüyor.

Endeksin bu kadar düşük seviyelerde kalması genellikle uzun süreli olmuyor. Piyasa ya daha sert bir teslimiyet aşamasına giriyor ya da kısa süreli güçlü bir tepki hareketi üretebiliyor. Bu nedenle mevcut tablo, yalnızca düşüş baskısını değil ani yön değişimi ihtimalini de beraberinde taşıyor.

Buna rağmen genel görünümde temkinli hava korunuyor. Bitcoin, Ethereum ve XRP’de teknik zayıflık sürerken, duyarlılığın toparlanmadığı bir ortamda yatırımcıların daha seçici hareket etmesi bekleniyor. Kısa vadede piyasanın yönü üzerinde güven, likidite ve destek seviyelerinin korunup korunamayacağı belirleyici olacak.