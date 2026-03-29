BNP Paribas kripto bağlantılı ETN ürünlerini bireysel yatırımcılara açtı

Fransız çok uluslu banka BNP Paribas, yatırım ürünleri arasına kripto varlıklara dayalı yeni enstrümanlar ekleyerek bireysel müşterilere Bitcoin ve Ether fiyat hareketlerine erişim imkanı sundu. Banka tarafından sunulan altı adet borsa yatırım notu niteliğindeki ürün, düzenlenmiş piyasa altyapısı üzerinden işlem görecek şekilde tasarlandı.

Yeni ETN ürünleri bireysel yatırımcılara açıldı

Bitcoin ve Ether fiyatlarına endeksli olan bu ürünlerin pazartesi gününden itibaren standart menkul kıymet hesapları üzerinden erişime açıldığı bildirildi. Söz konusu yatırım araçlarının bireysel yatırımcıların yanı sıra girişimciler, özel bankacılık müşterileri ve bankanın dijital platformu Hello bank! kullanıcıları için de sunulduğu aktarıldı.

BNP Paribas, 1848 yılında kurulan ve Avrupa’nın en büyük bankalarından biri olarak faaliyet gösteren bir finans kuruluşu. Kurum, yatırım bankacılığı, varlık yönetimi ve perakende bankacılık alanlarında geniş bir müşteri tabanına hizmet veriyor. Son yıllarda dijital varlıklar ve blokzincir tabanlı finans çözümlerine yönelik çalışmalarını artırdığı biliniyor.

ETN yapısı, yatırımcılara kripto varlıkları doğrudan satın almadan fiyat hareketlerini takip etme imkanı tanıyor. Bu ürünlerde yatırımcılar varlığı fiziksel olarak tutmazken, ihraççı kuruma bağlı bir kredi riski bulunuyor. Buna karşılık fiyat takibi açısından doğrudan piyasa performansına yakın sonuçlar sunabildiği ifade ediliyor.

Banka, bu ürünlerin ilerleyen dönemde Fransa dışındaki varlık yönetimi müşterilerine de sunulabileceğini belirtti. Bu durum, Avrupa genelinde kripto temelli finansal ürünlerin daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşabileceğine işaret ediyor.

Blokzincir ve tokenizasyon alanındaki adımlar sürüyor

BNP Paribas’nın bu hamlesi, kurumun dijital varlık alanındaki daha geniş stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Banka 2024 yılında Slovenya’nın ilk dijital devlet tahvilinin düzenlenmesi ve satışında rol alarak Avrupa Birliği’nde blokzincir tabanlı devlet tahvili ihracına öncülük eden işlemlerden birine katkı sağladı.

Kurum ayrıca geçen yıl HSBC ile birlikte Canton Foundation’a katıldı. Bu yapı, finansal kurumlara yönelik blokzincir altyapısı geliştiren Canton Network’ün yönetişiminden sorumlu. Söz konusu ağ, gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonu ve kurumsal finans uygulamalarına odaklanıyor.

BNP Paribas, daha önce Goldman Sachs ve Citadel gibi büyük finans kuruluşlarıyla birlikte Digital Asset şirketinin yatırım turuna katıldı. Digital Asset, Canton altyapısının geliştirilmesinde rol oynayan teknoloji sağlayıcılarından biri olarak öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra banka, geçen ay Ethereum blokzinciri üzerinde bir para piyasası fonunun tokenleştirilmiş pay sınıfını devreye aldı. Bu adım, daha önce Lüksemburg’da özel blokzincir üzerinde gerçekleştirilen benzer uygulamaların ardından kamuya açık altyapılara geçişin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.