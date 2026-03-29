RIPPLE (XRP)

Ripple (XRP) için sıradaki şey yüzde 30 çöküş mü?

Bilmeniz Gerekenler

  • 4 saatlik grafikte XRP Coin simetrik üçgeni aşağı kırdığından Martinez %30 düşüş bekliyor.
  • BTC uzun süredir dar aralık hareket ettiğinden önümüzdeki 10 gün içinde kırılma görme potansiyelimiz çok yüksek. 6 Nisan öncesi yatırımcılar risklerini azalmak isteyecektir.
  • 62.000 dolar veya 72.000 dolar seviyelerinden biri kırılmadan DaanCrypto pozisyon almanın riskli olduğunu söylüyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
Fatih Uçar
Eğer Bitcoin grafiğindeki zayıflık devam ederse birçok altcoin için göreceğimiz şey çift haneli kayıplar olacak. İran gündeminin risk piyasalarını sürüklediği ortam eğer hızlandırılmış müzakereler görmezsek büyük bir çöküş gibi görünüyor. Martinez ise XRP Coin grafiği paylaşarak bu senaryonun yüzde 30 kayıp getirebileceğini söylüyor.

İçindekiler
1 XRP Coin fiyat tahmini
2 Altcoinlerde düşüş hızlanacak mı?

XRP Coin fiyat tahmini

Ali Martinez bugün gündemine Ripple (XRP) Coin’i aldı. Dört saatlik grafikte oluşan simetrik üçgen aşağı kırıldı ve bu da bize birkaç gün içinde çift haneli düşüş görebileceğimizi söylüyor. 1 dolar seviyesinin ardından güçlü bir destek noktası yok ve bu satış dalgasında BTC kayıpları hızlanır XRP Coin için süreç daha da acı verici olabilir.

XRP simetrik üçgenden çıkıyor. Bunu %30’luk bir hareket takip edebilir!”

66 bin dolarda oyalanan BTC için sıradaki hedef 63 bin seviyesi ve önümüzdeki günlerde gelecek haberlerin tonuna bağlı olarak 60 bin dolarlık döngü dibinin de kırılması mümkün. Roman Trading gibi analistler 50 bin dolarlı seviyeleri hedeflerken ETF kanalında BTC kayıplarını artırmaya başladı.

XRP Coin cephesinde ETF hacimleri düştü ve yatırımcılar büyük ölçüde satıcı konumunda.9 Mart tarihindeki 18 milyon dolarlık çıkışı 4-5 milyon dolarlık satışlar izledi ve girişleri oldukça cılız kaldı. ETF net varlıkları 1 milyar doların altına iniş çıkarken bu hafta 1 milyar doların altına sabitlendi. Sosovalue tarafından derlenen rakamlar kurumsal yatırımcıların XRP Coin ilgisinin zayıfladığını gösteriyor.

Altcoinlerde düşüş hızlanacak mı?

BTC uzun süredir dar aralık hareket ettiğinden önümüzdeki 10 gün içinde kırılma görme potansiyelimiz çok yüksek. Haber akışı da bu senaryoyu destekliyor ve 6 Nisan son tarihine yaklaşırken yatırımcıların büyük hareket öncesinde temkinli kalmayı tercih etmesi olası. Bu da son 2 iş günündeki ETF çıkışlarını (BTC tarafında) doğrularken önümüzdeki günlerde boğaların daha da zayıflayabileceğini söylüyor.

DaanCrypto takma isimli analist 2 seviyeden biri ikna edici biçimde kırılmadan pozisyon almayacağını yazdı.

“Bu hafta sonu neler olacağını görelim. Eğer bir yükseliş yaşanmazsa, buradan itibaren bir süre dalgalı bir seyir izleme ihtimali oldukça yüksek bence.

Sonuç olarak, 62.000 dolar veya 72.000 dolar seviyelerini ikna edici bir şekilde aşana kadar pek bir şey yapmaya niyetim yok.”

Bu haberler ilginizi çekebilir

29 Mart kripto para piyasaları son durum

XRP fiyatı $1.40 direnci aşılmadan yükseliş ivmesi kazanamıyor

XRP fiyatı kritik direnç seviyesinin ardından yön arayışında

Dominance yatırımcıları çıldırtıyor, yakında kripto paralarda kırılma gelebilir

Sata sata bitiremediler güncel veriler kripto paralarda daha fazla düşüş olacak diyor

Son Dakika: Michigan 27 Mart ekonomi raporu yayınlandı, BTC düştü

Kripto paralarda 27 Mart beklentileri, önemli gelişmeler

TAGGED: , ,
Bu Haberi Paylaş
Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
