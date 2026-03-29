Ripple (XRP) için sıradaki şey yüzde 30 çöküş mü?

Eğer Bitcoin grafiğindeki zayıflık devam ederse birçok altcoin için göreceğimiz şey çift haneli kayıplar olacak. İran gündeminin risk piyasalarını sürüklediği ortam eğer hızlandırılmış müzakereler görmezsek büyük bir çöküş gibi görünüyor. Martinez ise XRP Coin grafiği paylaşarak bu senaryonun yüzde 30 kayıp getirebileceğini söylüyor.

XRP Coin fiyat tahmini

Ali Martinez bugün gündemine Ripple (XRP) Coin’i aldı. Dört saatlik grafikte oluşan simetrik üçgen aşağı kırıldı ve bu da bize birkaç gün içinde çift haneli düşüş görebileceğimizi söylüyor. 1 dolar seviyesinin ardından güçlü bir destek noktası yok ve bu satış dalgasında BTC kayıpları hızlanır XRP Coin için süreç daha da acı verici olabilir.

“XRP simetrik üçgenden çıkıyor. Bunu %30’luk bir hareket takip edebilir!”

66 bin dolarda oyalanan BTC için sıradaki hedef 63 bin seviyesi ve önümüzdeki günlerde gelecek haberlerin tonuna bağlı olarak 60 bin dolarlık döngü dibinin de kırılması mümkün. Roman Trading gibi analistler 50 bin dolarlı seviyeleri hedeflerken ETF kanalında BTC kayıplarını artırmaya başladı.

XRP Coin cephesinde ETF hacimleri düştü ve yatırımcılar büyük ölçüde satıcı konumunda.9 Mart tarihindeki 18 milyon dolarlık çıkışı 4-5 milyon dolarlık satışlar izledi ve girişleri oldukça cılız kaldı. ETF net varlıkları 1 milyar doların altına iniş çıkarken bu hafta 1 milyar doların altına sabitlendi. Sosovalue tarafından derlenen rakamlar kurumsal yatırımcıların XRP Coin ilgisinin zayıfladığını gösteriyor.

Altcoinlerde düşüş hızlanacak mı?

BTC uzun süredir dar aralık hareket ettiğinden önümüzdeki 10 gün içinde kırılma görme potansiyelimiz çok yüksek. Haber akışı da bu senaryoyu destekliyor ve 6 Nisan son tarihine yaklaşırken yatırımcıların büyük hareket öncesinde temkinli kalmayı tercih etmesi olası. Bu da son 2 iş günündeki ETF çıkışlarını (BTC tarafında) doğrularken önümüzdeki günlerde boğaların daha da zayıflayabileceğini söylüyor.

DaanCrypto takma isimli analist 2 seviyeden biri ikna edici biçimde kırılmadan pozisyon almayacağını yazdı.