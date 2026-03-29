Acele etmeyin kripto paraların henüz 4-8 ayı var

  • "Gerçekleşmiş Fiyat" (Realized Price) sadece son 7 yılda hareket eden arz çerçevesinde hesaplandığından güncel rakam 72.500 dolar.
  • BTC tarihsel olarak ayı piyasalarında 4-8 ay bu eşiğin altında oyalandı. Bu veriye göre BTC için yükseliş Temmuz sonu veya Kasım ayında başlayabilir.
  • 62 bin dolarda kümelenen likidite önümüzdeki günlerde bu bölgeye düşüş vadediyor.
  • Piyasa etkisi: Nötr
2025 yılında altcoinler için beklenen boğa piyasası yaşanmadı ve şimdiden BTC 60 bin dolarlı seviyelere geriledi. Son döngü kripto para yatırımcılarının geneli için hiç de eski dönemleri anımsatmıyor. On-chain analisti Darkfost ise tarih tekerrür ederse piyasaların en az 4 ayı olduğunu söylüyor.

Kripto paralar yükselmeyecek

Bitcoin yeni ATH seviyelerine ulaşsa da 120 bin dolarlık fiyat altcoin yatırımcısının yüzünü güldürmedi. Birçok kripto paralar geçen sene daha 2024 dibini aşağı çekerken yeni yıl da hayal kırıklığına neden oldu. Üstelik şimdi bir de İran savaşının uzama potansiyeli borsa için çöküş riskini belirginleştiriyorken kriptoda daha fazla kayıp potansiyeli doğuyor.

Darkfost son piyasa değerlendirmesinde “Gerçekleşmiş Fiyat” (Realized Price) çerçevesinden güncel durumu ele aldı. 7 yıldan uzun süredir hareket etmeyen paraları (kaybolan cüzdanlar veya hiç satmayan ‘elmas elli’ yatırımcılar) hesabın dışında tutulduğunda bugünkü tablo daha da netleşiyor. Yani eski, ölü arz hesaplamanın dışında tutulduğunda 7 yıldır aktif trade yapan “canlı” yatırımcıların maliyetini bulup kilit direnci daha doğru tespit edebiliyoruz.

Bu da 72.500 dolara denk geliyor.

“Bu grafik, gerçekte dolaşımda olan arzı daha iyi yansıtmak amacıyla 7 yıldan eski arzı hariç tutan bir maliyet tabanını göstermektedir. — Bu yaklaşım, hem kaybolan BTC’leri hem de genellikle “elmas eller” olarak adlandırılan, hiç hareket etmeyen coin’leri filtrelemektedir.— Bu düzeltmeyle birlikte, gerçekleşen fiyat şu anda direnç görevi gören 72.500 dolar civarında seyrediyor.”

Bitcoin’in spot fiyatı 2 aydır bu kilit bölgenin altında. Peki bu daha ne kadar devam edecek? Tarihsel verilere göre her ayı piyasasında, BTC bu maliyet tabanının altında 6 ila 10 ay arasında kalmış ve bu seviyeyi geri kazanamamıştı.

Sonuç ne? Bu veriye göre BTC 72.500 doların (zamanla bu yavaş da olsa aşağı çekilecek) altında 4-8 ay daha kalacak. O halde en erken gerçek yükseliş ortamının Temmuz sonu gibi başlaması beklenir. Süreç Kasım, Aralık 2026’ya kadar uzayabilir.

Bitcoin Kısa Vadeli

Kısa vadede gözümüz İran müzakereleriyle ilgili gelecek haberlerde. Cuma günü istihdam rakamları gelecek olsa da Fed’in bu ortamda faizleri indirmesini zorunlu kılacak türden istihdam zayıflığı görme ihtimalimiz düşük. Üç haneli petrol fiyatı işleri değiştirdi.

Kısa vadede ısı haritası bizi aşağıda kümelenen likidite havuzları konusunda uyarıyor. Önümüzdeki hafta 62 bin doların altına testler şaşırtıcı olmaz. Eper satışlar hızlanırsa 56.000 dolar mola bölgesi olabilir.

Yıllar önce yeni teknolojilere ve şifreleme alanına merakım beni kripto paraların içine sürükledi. Ve içine girdikçe "o işin o kadar da öyle olmadığını" gördüm.2017 yılından bu yana da yazar olarak kriptoyla ilgileniyorum. OSINT, programlama, hukuk gibi alanlardaki (temel düzeyde) merakımdan doğan bilgiyle kriptoyu birleştirdiğimde bu alan çok daha keyifli hale geldi.Yıllar içinde 14.000'in üzerinde makaleye imza attım ve kripto ETF süreçleri, FTX çöküşü, SEC davaları ve küresel kripto yasaları (MiCA, CLARITY Act vb.) gibi dönüm noktalarını eş zamanlı olarak yaşarken okuyucu için bunları değerlendirmek, analiz etmek oldukça eğlenceliydi.Sadece finansal verileri değil, Web'3 teknolojisinin arka planındaki gelişmeleri ve olgunlaşan "yeni varlık türünün" her aşamasını canlı şekilde izleyip analiz etmek kendi penceremden yorumlamak bana çok şey kattı.Bugüne kadar binlerce makaleye imza atmanın en güzel yanı her gün yeni şeyler öğrenmenin hazzıdır. Ve 3 yıl önceki herhangi bir gündemin bugün sonuçlarını, evrimini, görüp geçmişten bugüne neler olduğunu değerlendirmek tüm sürece hakim şekilde yaşananları ele almak oldukça keyifli.
