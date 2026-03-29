AVAX fiyatı kritik destek bölgesinde yön arıyor

AVAX, son günlerdeki durgun seyre rağmen 8 ile 9 dolar aralığında tutunmaya çalışıyor. Kısa vadede fiyat yatay hareket etse de, genel tabloda baskı sürüyor. Fiyat, 8,75 dolar seviyelerinde işlem görüyor ve bu bölgede kalıcılık sağlansa da yukarı yönlü hareketler, güçlü dirençlerle karşılaşıyor.

Teknik göstergelerde zayıf yapı sürüyor

Grafik analizine bakıldığında, AVAX’ın halen aşağı yönlü çizgiyi koruduğu görülüyor. Son yükselişler, 10,5–11 dolar bandındaki dirençle karşılaşarak yeni bir düşüş dalgasını tetikledi. Piyasa takipçisi Trader Symba’ya göre, söz konusu direnç bölgesinin aşılması kısa vadede yukarı yönlü bir hareketin başlangıcı için kritik önem taşıyor.

Fiyatın bu bölgeyi aşamaması, satıcıların piyasada ağırlık kazandığına işaret etti. Üst üste gelen daha düşük zirve ve dip seviyeleri de bu tabloyu güçlendiriyor. Kısa vadede toparlanma girişimleri görülse de, ana eğilim henüz yukarı dönmüş olmaktan uzak.

Buna karşın, Supertrend göstergesi bir süredir aşağı yönlü ivmesini yitirerek yatay pozisyon almaya başladı. Göstergedeki bu değişim, piyasanın zayıf satıcı baskısı altında olmasına rağmen yukarı hareket potansiyeline işaret edebileceğini gösteriyor. Fiyatın, 8,6–8,8 dolar bölgesinde taban oluşturma çabasında olduğu görülüyor.

Kısa vadeli hareket ve zincir üstü veriler

AVAX’ın 8 ile 11 dolar aralığında yoğun işlem gördüğü bu dönemde, fiyat her iki yönde de sert hareketler yapabilecek bir konumda bulunuyor. 8–7,5 dolar seviyesinin destek görevi gördüğü gözlemleniyor ve geçmişte bu tarz seviyelerde kısa süreli toparlanmalar yaşandı.

Fiyatın bu desteği kaybetmesi halinde, grafiklerde görülen likidite seviyeleri doğrultusunda 6–5,5 dolar bandına gerileme ihtimali ortaya çıkıyor. Öte yandan, 10,5–11 dolar aralığının aşılması durumunda ise ilk etapta 13–15 dolar seviyelerine doğru bir hareket beklenebilir.

Fiyat hareketinin yanında, blockchain üzerinde son günlerde yapılan işlemler de dikkat çekti. Büyük yatırımcıların katılımıyla yaklaşık 800 bin AVAX, merkeziyetsiz finans stratejilerine yönlendirildi. Bu tür hareketler, ekosistemde sermaye girişlerinin yeniden başladığına yorulabilir.

Diğer yandan, paylaşılan zincir üstü verilere göre bir balina yakın dönemde borsalardan yüklü miktarda altcoin çekti ve bunun içinde 2,37 milyon dolarlık AVAX ayrıldı. Bu tip transferler, kısa vadeli satış baskısında azalma ve uzun vadeli tutma beklentisinin arttığını gösterebilir. AVAX’ın ENA ve SOL gibi varlıklarla birlikte en çok çekilen varlıklar arasında yer alması da dikkat çekiyor.