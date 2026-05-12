AVAX fiyatı 9.73 dolar seviyesinden işlem görüyor yükselişi için 10.80 ve 11.25 dolar hedefte

AVAX fiyatı, kısa süreli yükselişinin ardından yeniden 10 dolar bandına yaklaşırken kritik bir teknik seviyede bulunuyor. Son 24 saatte yüzde 4,33 oranında gerileyen AVAX, gün içi işlemlerde en düşük 9,69 dolar, en yüksek ise 10,22 dolar aralığında hareket etti. CryptoAppsy verilerine göre AVAX şu anda 9,73 dolardan işlem görüyor. Bu fiyat hareketi, yükseliş eğilimini tamamen sona erdirmese de önümüzdeki günlerde fiyatın kritik bir sınavdan geçmesine neden olabilir.

Teknik Analiz: RSI ve Fiyat Yükselişi Destekliyor

Teknik analiz uzmanı Shango’nun paylaştığı grafiğe göre hem AVAX fiyatı hem de RSI göstergesi baskıdan kurtularak kısa vadeli bir çıkış gerçekleştirdi. Fiyatın alçalan direnç çizgisinin üzerine hareket etmesi ve RSI’ın da momentumdaki sıkışmadan çıkması, yükselişin teknik olarak daha sağlam temelde olduğuna işaret ediyor.

Uzmanlar, bu tür hareketlerde momentumun fiyatı desteklemesine özellikle dikkat çekiyor. Çünkü hacimle destekli çıkışlar genellikle daha kalıcı oluyor. Şu an için yukarı yönlü ilk hedefin 10,80 dolar, ardından ise 11,25 dolar olduğu belirtiliyor. Buna karşın, fiyat bu seviyelerde tutunamazsa 9,50–9,70 dolar bandına geri çekilme olasılığı da bulunuyor.

“Fiyat ve RSI’daki kırılım birlikte ilerliyor; 10.80 ve 11.25 dolar seviyeleri yükselişin önündeki ilk hedefler olarak öne çıkıyor.”

Piyasada Manifold Satış Baskısı

Teknik görünüm pozitife dönse de, AVAX piyasasında likidite tarafında risk oluşturan önemli bir faktör ön plana çıkıyor. Manifold adlı kantitatif alım satım firması, son dönemde Bybit üzerinde yüklü miktarda AVAX satışlarıyla dikkat çekiyor. Firma, yakın zamanda 85.000 AVAX’ı yaklaşık 814.300 dolar karşılığında, bir gün önce de 22.000 AVAX’ı 208.800 dolara sattı. Son bir yıl içinde ise toplamda 154,55 milyon dolarlık AVAX satış yapıldığı belirtiliyor.

Bu büyük satış hacimleri, toparlanma eğilimi gösteren AVAX’ın yükselişini zorlaştırıyor. Piyasada belirli bir arz baskısı oluştururken, fiyat yukarı yönlü hareket etmekte zorlanıyor.

Makro Görünümde Büyük Hedefler

Daha uzun vadeli grafik incelendiğinde ise AVAX’ın yaklaşık üç yıldır ana direnç seviyelerinin altında sıkışık bir görünüme sahip olduğu görülüyor. Analist Flippix, bu sıkışmanın uzun süre devam etmesinin, ileride güçlü bir yükseliş hareketi olasılığını artırdığını belirtiyor. Makro ölçekte yukarı yönlü ilk hedef 35 dolar, ardından 65 dolar ve son olarak 140–146 dolar bandı olarak öne çıkıyor. Ancak bu seviyeler kısa vadeli hedefler değil; mevcut 9–10 dolar seviyesinin güçlü bir taban oluşturması gerekiyor.

Kısa Vadede 15 Dolar Hedefi ve Kritik Seviyeler

Kısa vadede 15 dolar hedefinden önce, AVAX’ın 10 doların üzerine çıkıp ardından 10,80–11,25 dolar seviyelerinde kalıcı olup olamayacağı belirleyici olacak. Analist Blacksea, yükselişin sürmesi için fiyatın mevcut aralığın üzerinde güçlü kalması gerektiğini vurguluyor. 10,80 ve 11,25 dolar seviyelerinin aşılmasıyla 12–15 dolar bandı potansiyel olarak gündeme gelebilir. Ancak fiyatın tekrar 10 doların altına ve ardından 9,50’nin altına sarkması halinde yükseliş senaryosu zayıflayacak.

AVAX için acil destek 9,50–9,70 dolar, ana destek ise 9 dolar olarak izleniyor. Yükselişi tetikleyebilecek yukarı yönlü kırılım seviyeleri ise sırasıyla 10,00, 10,80 ve 11,25 dolar olarak öne çıkıyor. Orta vadede ise 15 dolar önemli bir hedef olarak gösteriliyor. Daha geniş perspektifte ise 35, 65 ve 140 dolar seviyeleri makro direnç alanları olarak öne çıkıyor.

Kritik Eşik: İlk Hedef 10,80 Dolar

AVAX’ın teknik yapısı son haftalarda genellikle iyileşmiş görünüyor. Fiyat ve RSI, baskıdan kurtularak yeni bir yükselişin önünü açıyor. Ancak Manifold kaynaklı satışlar sürdüğü için, piyasada kalıcı bir yükselişin teyit edilebilmesi adına fiyatın belirlenen dirençleri net şekilde aşması gerekiyor.

Fiyatın 9–9,50 dolar bandında kalması toparlanmanın devam etmesini sağlarken, 10 dolara geri dönüş kısa vadeli momentumun yeniden güç kazanabileceğini gösteriyor. Kısa sürede 10,80 ve 11,25 dolar sınırlarının aşılması ise yükselişin ivme kazanmasını sağlayacak önemli gelişmeler olarak öne çıkıyor.