AVAX fiyatı 9 dolar desteğini korudu 10.80 dolar breakout seviyesi yeniden gündemde

AVAX fiyatındaki dalgalı süreç sonrasında, Avalanche ağında son günlerde toparlanma sinyalleri öne çıkmaya başladı. Brave New Coin verilerine göre AVAX, 9,27 dolar seviyesinden işlem görüyor ve son 24 saatte yüzde 0,54 artış kaydetti. Kripto paranın toplam piyasa değeri ise yaklaşık 4 milyar dolar.

Fiyatın kritik destek civarında tutunması

AVAX, günlük fiyat aralığının alt sınırında gördüğü baskıya rağmen son toparlanmayla hafif bir yükseliş çizdi. Fiyat, gün içi en düşük seviye olan 9,05 dolardan döndü ve 9-9,10 dolar bölgesinin ilk önemli destek alanı olarak güçlendiği gözlemlendi. Bu bölgenin altına sarkılmadıkça olumlu görünüm korunuyor, fakat yukarı yönlü yeni bir ivmenin başlaması için 9,50 doların net şekilde aşılması gerekiyor.

“AVAX şu anda 9,27 dolar seviyesinden fiyatlanıyor; son dalgalanma, güçlü destek olarak öne çıkan 9-9,10 dolar aralığından bir kez daha tepkiyi artırdı.”

Kısa vadede fiyatın kontrollü seyri dikkat çekerken, hem teknik göstergeler hem de piyasa yapısı açısından net bir kırılım için 9,80–10 dolar bandının aşılması bekleniyor.

Teknik görünüm ve olası breakout senaryosu

Piyasada analizleriyle bilinen ShangoTrades’in paylaşımına göre, AVAX fiyatı ile Göreceli Güç Endeksi (RSI) daralan bir yapı oluşturuyor. Fiyat sıkışırken, RSI da alçalan direncine yaklaşmış durumda. Analistler bu tür yapının orta vadede momentumda değişime işaret edebileceğini belirtiyor.

İlk güçlü direnç 9,60–9,80 dolar bölgesinde. Eğer AVAX, bu alanı yukarı yönlü aşmayı başarırsa grafiklerde öne çıkartılan asıl hedef 10,80 dolar olarak öne çıkıyor. Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, fiyat yeni bir yükseliş bandına geçebilir.

Temel verilerde olumlu sinyaller

Fiyat hareketinin ötesinde, Avalanche blokzincirinin toplam verimliliğinde de rekor seviye kaydedildi. Kapsamlı ağ veri analizleriyle tanınan RebornAli3N’in aktardığına göre, haftalık ortalama işlem ücretleri 0,00010 AVAX seviyesine kadar geriledi ve böylece ağ üzerinde işlem yapmak daha cazip hale geldi. İşlem maliyetlerinin azalması, kullanıcıların ve geliştiricilerin platformu tercih etmesini destekleyebilir.

Ağdaki işlem yoğunluğunun yüksek seyretmesi ve masrafların düşmesi, fiyat açısından ileriye dönük olumlu bir tablo oluşturabilecek önemli dinamikler arasında değerlendiriliyor.

Fiyat yapısında kontrollü yükseliş

Son dönemde AVAX fiyatındaki yükselişin ani ve duygusal bir sıçramadan çok daha kontrollü ve kademeli yaşandığı aktarılıyor. true_crypto1’in analizlerine göre de fiyat, küçük geri çekilmelerle ilerlerken, kısa vadede yukarı yönlü hareketin sağlam kaldığına dikkat çekiliyor.

Bu tür kademeli yükselişler, piyasada genellikle sağlıklı ve sürdürülebilir eğilim olarak değerlendiriliyor. Ancak yine de yukarı yönlü trendin güç kazanabilmesi için AVAX’ın öncelikle 9,80–10 dolar bölgesini kararlı biçimde alması şart.

Uzun vadeli görünüm ve önemli seviyeler

Orta ve uzun vadeli grafiklerde, AVAX’ın 9–8 dolar aralığındaki destek bölgesini koruduğu dikkat çekiyor. Jesse Peralta tarafından paylaşılan analizlerde, bu alanın döngüsel olarak önemli bir taban görevi gördüğü ve yukarı yönde temel hedefin 60 dolar civarı olabileceği vurgulanıyor.

Fiyatın mevcut direncin üzerinde sıralı olarak 10,50, 15 ve 23–30 dolar bantlarına tırmanması, uzun vadede bu hedefe yaklaşmasını sağlayabilir. Ancak 8 dolar desteği kaybedilirse yükseliş senaryosunun zayıflayabileceği belirtiliyor.

Yakından takip edilmesi gereken seviyeler

Kısa vadede güncel destek; 9–9,10 dolar, daha aşağıda ise 8,70–8,80 dolar bölgesi bulunuyor. Direnç tarafında 9,50–9,80 dolar ve 10 dolar önemli eşikler; olası bir kırılımda hedef ise 10,80 dolar seviyesi olacak. CryptoAppsy verilerine göre AVAX bugün 9,27 dolardan fiyatlanıyor.

Güncel kısa vadeli destek: 9,00–9,10 dolar

Daha derin destek seviyesi: 8,70–8,80 dolar

İlk direnç aralığı: 9,50–9,80 dolar

Büyük çıkış seviyesi: 10,00 dolar

Yukarı yönlü potansiyel hedef: 10,80 dolar

Fiyatta kısa vadeli toparlanma gözlenirken, alıcıların varlığını hissettirmesi, 9 dolar ve üzerindeki desteğin güçlenmesine katkı sağlıyor. Aşağı kırılma ise tüm yapının bozulmasına yol açabilir.