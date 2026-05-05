Ethereum için 2026 ve sonrası fiyat beklentileri netleşti

Ethereum, merkeziyetsiz uygulamalar ve akıllı sözleşmelerin geliştirilmesine olanak tanıyan en büyük blok zincirlerden biri olarak 2015’te kuruldu. Ether (ETH) ise bu ekosistemin yerel kripto parası konumunda ve yıllar içinde hem geliştiriciler hem yatırımcılar açısından ciddi ilgi gördü. Akıllı sözleşme altyapısının sürekli geliştirilmesi ve ölçeklenebilirlik odaklı iyileştirmelerle Ethereum, merkeziyetsiz finans alanının en önemli oyuncularından biri olmaya devam ediyor.

Teknik ve temel görünümler

Güncel verilere göre ETH yaklaşık 2.384 dolar seviyesinden işlem görüyor ve toplam piyasa değeri 287,79 milyar dolar. 24 saatlik işlem hacmi ise 17,82 milyar dolar. CryptoAppsy verilerine göre, ETH’nin fiyatı gün içinde 2.374 ila 2.398 dolar aralığında dalgalandı. Geçmişte 16 Kasım 2021’de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 4.891 dolara ulaşan ETH, 2022’deki geri çekilmenin ardından, yeniden yükselişe geçti.

Teknik analizlerde, fiyat 2.400 dolar seviyelerinde kritik dirençle karşılaşıyor. Son dönemde ardışık olarak oluşan yeşil mumlar ve balinaların 96 saat içinde 140 bin ETH biriktirmesi, yükseliş yönlü beklentileri artırıyor. Ayrıca 2026’nın ilk yarısında planlanan Glamsterdam yükseltmesi, işlem hacmini ve ölçeklenebilirliği artıracağına dair beklentilerle piyasaya olumlu yansıyor.

50 günlük basit hareketli ortalamanın 2.219 dolar, 200 günlük ortalamanın ise 2.710 dolar seviyesinde olduğu görülüyor. Günlük bazda kısa vadeli SMA ve EMA değerleri ‘AL’ sinyali üretirken, 200 günlük ortalamalar ise karışık sinyal veriyor.

Fiyat beklentileri ve projeksiyonlar

2026 için yapılan tahminlerde, Ethereum’un minimum 4.927 dolara kadar gerileyebileceği, ortalama olarak ise 5.732 dolar civarında işlem göreceği belirtiliyor. Maksimum seviye olarak ise fiyatın 6.351 dolara çıkması bekleniyor. 2029 ve sonrasına dair projeksiyonlar daha iddialı; 2029’da ortalama fiyat beklentisi 15.550 dolar, 2032’de ise 17.511 dolar olarak öngörülüyor. Kısa vadede ise 2026 Mayıs ayında ETH’nin en düşük 2.254 dolar, en yüksek 2.656 dolar arasında dalgalanacağı tahmin ediliyor.

Uzun vadede, küresel finans uygulamalarındaki yaygınlaşma, işletmelerin blok zinciri çözümlerine yönelmesi ve tokenizasyon trendi ile birlikte Ethereum’un fiyatında yukarı yönlü baskının yoğunlaşacağı öngörülüyor. Ayrıca devam eden deflasyonist yakım modeli ve yeni nesil ölçeklenebilirlik adımları da talebi artıran temel faktörler arasında.

Ethereum, yakın geçmişte Bitcoin’in 80.000 dolar seviyesini aşmasının etkisiyle %2’den fazla değer kazandı. Büyük balinaların alışları ve yaklaşan teknik güncellemeler de yükselişin arkasındaki itici güçler olarak öne çıkıyor.

Diğer yandan piyasa analistleri, fiyatın 2.400 doları net olarak aşması durumunda 2.500 ve 2.600 dolara doğru hızlı bir ivme bekliyor. Tersi durumda fiyat 2.100-2.200 dolar bandına çekilebilir.

Uzun vadede Ethereum’un yeri

Ethereum, yalnızca bireysel yatırımcıların değil, özellikle DeFi ve Web3 projelerinin geliştirilmesinde sektörün merkezi noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Son olarak Ethereum Foundation’ın, ekosistemde uygulama odaklı yeni bir yapıyı desteklemek amacıyla Ethereum Applications Guild’in hayata geçirildiğini duyurması, blok zincirin yalnızca altyapı değil, gerçek dünya uygulamaları açısından da güçleneceğine işaret ediyor.

Tüm bu gelişmeler ışığında, önümüzdeki yıllarda Ethereum fiyatında hem teknik hem temel taraftan dalgalanmalar yaşanması bekleniyor. 2029-2032 döneminde ise fiyat tahminleri 16 bin doların üzerini hedefliyor.