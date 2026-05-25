Ethereum Foundation’in ETH satışları azalacak, fiyat 2.100 dolar üzerinde yatay seyrini sürdürüyor

Ethereum piyasasında son gelişmeler, Ethereum kurucularından Vitalik Buterin’in vakfın gelecekteki rolü ve ETH satışlarına ilişkin değerlendirmeleriyle gündemde. Buterin, Ethereum Foundation’ın mevcut kaynaklarını daha seçici ve verimli kullanmaya yöneleceğini vurgularken, bu yeni yaklaşım kapsamında vakfın daha az ETH satacağını belirtti.

Foundation’ın Stratejisi ve Etkileri

Ethereum Foundation, sektörün önde gelen kar amacı gütmeyen kuruluşlarından biri olarak, ekosistemin teknik altyapısı ve gelişimi üzerinde önemli etkisi bulunuyor. Buterin’in açıklamalarına göre, vakıf artık daha küçük ölçekli çalışmalara odaklanacak ve mevcut kaynaklarını geniş yelpazede dağıtmak yerine, uzun vadede sürdürülebilirliğe öncelik verecek. Vakıf şu anda toplam ETH arzının yalnızca %0,16’sını ellerinde tutuyor; bu oran, birçok diğer blockchain projesinin arkasındaki vakıflara kıyasla oldukça düşük seviyede.

Buterin, ETH’nin finansal bir varlık olarak desteklenmesinin vakfın ana görevi olmadığını, bu tür çalışmaların artık ekosistemde yer alan diğer gruplar tarafından yürütülmesinin daha uygun olacağını ifade etti. Yeni stratejiyle birlikte, Foundation kimi sorumlulukları ekosistemdeki farklı paydaşlara bırakabilir.

“Elimizdeki sınırlı kaynakları daha uzun vadeye yaymak için, ETH satışlarımızı azaltıyoruz. Ethereum Foundation bundan sonra daha seçici olacak,” diyen Buterin, vakfın ana odağının artık derinlikli ve sürdürülebilir projelerde olacağını vurguladı.

Piyasa Görünümü ve Teknik Tablo

Ethereum hafta sonunda 2.020 dolara kadar geriledikten sonra yaklaşık %5 yükselerek 2.113 dolara çıktı, ardından 2.115 dolar seviyelerinde yatay seyretmeye başladı. Son 14 günde %9’a yakın düşüş yaşanırken, Ethereum Korku ve Açgözlülük Endeksi 33 ile piyasa katılımcılarında belirgin bir korku duygusu oluştuğunu gösteriyor. Santiment verilerine göre, Vitalik Buterin’in açıklamaları sonrasında piyasa duyarlılığı %76 oranında olumluya döndü; ancak fiyat tarafında hızlı bir toparlanma gerçekleşmedi.

Ethereum'un güncel işlem fiyatı 2.113 dolar düzeyinde yer alıyor.

Teknik açıdan kritik destek ve direnç seviyeleri netleşiyor. 11 Mayıs’tan bu yana Ethereum fiyatında yaklaşık %14,5’lik bir düşüş gerçekleşti. 2.375 dolardan başlayan gerileme, 23 Mayıs itibarıyla 2.031 dolara kadar devam etti. Spot işleme hacmi, CryptoQuant analisti Carmelo Alemán’ın değerlendirmelerine göre, son 12 günde 470.770 ETH’den 256.963 ETH’ye inerek %45,4’lük güçlü bir azalma gösterdi. ABD Doları cinsinden bakıldığında, spot hacim 1,10 milyar dolardan 521,4 milyon dolara düştü.

Vadeli işlemler tarafında ise açık pozisyon miktarı 15,43 milyar dolardan 15,54 milyar dolara hafifçe yükseldi. Pozitif fonlama oranları korunmaya devam ediyor; yani uzun pozisyon alanlar marj üzerinde ödeme yapmayı sürdürürken, fiyat hareketi yukarı yönlü teyit eden bir güç bulamıyor. Spot alıcıların baskınlığına rağmen satış tarafındaki likidite halen güçlü.

Direnç ve Destek Bölgeleri

Ethereum fiyatının yeniden 2.500 dolar üzerine çıkabilmesi için, hem kısa vadeli dirençlerin aşılması hem de spot hacimde canlanma gerekiyor. 2.100 dolar bandı halen genişleyen alım bölgesi olan 1.600-2.600 dolar aralığının altında seyrediyor. Yükseliş için ilk önemli direnç, 2.600-3.000 dolar bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alan geçilebilirse, daha büyük bir toparlanma ile 4.200-5.000 dolar aralığı potaya girebilir. Analistlerin uzun vadeli projeksiyonlarında 10.000 dolar gibi yüksek hedefler bulunsa da mevcut piyasa yapısı buna işaret edecek güçte değil.

Aşağı yönlü risklerde ise ilk dikkat edilmesi gereken seviye 1.984 dolar. Bunun altında 1.937 dolar desteği gündeme gelebilir. Eğer fiyat derinleşirse ve 1.600 doların altına inerse, ETH için uzun vadede 1.000-1.300 dolar bandı yeni ana destek olarak izlenecek.

Destek Seviyesi Direnç Seviyesi Spot Hacim (12 gün) Olası Hedef 1.984 $ / 1.937 $ 2.600 $ / 3.000 $ 470.770 ETH → 256.963 ETH (%45,4 düşüş) 4.200 $ / 5.000 $

Mini sözlük: Santiment, kripto para piyasasında sosyal medya ve zincir üzerindeki veri analizleriyle öne çıkan bir analiz platformudur. Piyasa sentimenti, kullanıcıların belirli bir varlık hakkındaki toplu duygu ve görüşlerini ölçer ve yatırımcı davranışlarıyla ilgili önemli ipuçları sunar.