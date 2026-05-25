Lagarde dijital dolarizasyon uyarısı yaptı: Stablecoin piyasasında 300 milyar dolara yakın ABD üstünlüğü

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Avrupa’nın hızla büyüyen dolar destekli stabilcoin piyasasına karşı uyarıda bulundu. Piyasadaki stabilcoin’lerin toplam değeri 300 milyar dolara yaklaşırken, Lagarde bu durumun “dijital dolarizasyon” riskini artırdığına dikkat çekti. Dijital dolarizasyon; ABD doları bağlı dijital varlıkların Avrupa’da ve küresel ölçekte yaygınlaşması anlamına geliyor.

ABD Dolarına Bağlı Stabilcoin’lerin Avrupa’ya Etkisi

Piyasada başta USDT (Tether) ve USDC (Circle) olmak üzere ağırlıklı olarak dolar destekli stabilcoin’ler kullanılıyor. Bu coin’ler, hem kripto ticaretinde hem de uluslararası ödemelerde hızlı ve etkin ABD doları erişimi sağlıyor. Euro destekli stabilcoin örnekleri piyasada bulunsa da, USDC gibi dolar coin’lerine kıyasla benimsenme oranı oldukça düşük kalıyor. Pek çok kripto kartı ve ödeme uygulaması, yüklemeler için USDC tercih ediyor.

Christine Lagarde’a göre, dolar stabilcoin’lerinin yaygınlaşması Avrupa’nın parasal egemenliğini zayıflatabilir. Lagarde, düzenlemelerin tek başına yeterli olmayabileceğini vurgulayarak, “dijital dolarizasyon” riskini öne çıkardı.

Mini sözlük: Stabilcoin; değeri genellikle bir itibari para birimine (örneğin dolar veya euro) sabitlenmiş, dijital varlık kategorisindeki kripto paralardır. Genellikle rezerv varlıklarla desteklenir ve fiyat oynaklığının önüne geçmeyi hedefler.

Stabilcoin ihracı ve faaliyetleri Avrupa Birliği’nin MiCA yönetmeliğiyle kapsam altına alındı. Bu düzenleme, stabilcoin ihracı için rezerv, şeffaflık ve lisans zorunlulukları getiriyor. Ancak dolar stabilcoin’lerinin halihazırda yüksek likidite ve yaygın kullanıma ulaşmış olması, Avrupa’nın regülasyon hamlelerinin etkisini kısıtlayabilir.

Bankaların ve Düzenleyicilerin Alternatif Arayışı

Avrupa bankaları, dijital ekonomi içinde kendi kontrol alanlarını korumak için tokenlaştırılmış banka mevduatlarını da araştırıyor. Bu ürünler, bankadaki mevduatları blokzinciri tabanlı dijital varlıklara dönüştürmeyi amaçlıyor. Ancak teknolojik, düzenleyici ve maliyet kaynaklı engeller sebebiyle bu alanda henüz hızlı bir ilerleme sağlanamadı.

Bankalar dışında, Avrupa’da toptan merkez bankası dijital para birimi (CBDC) projeleri de gündemde. Toptan CBDC’ler, esas olarak bankalar ve büyük finans kurumları arasında ödeme ve mutabakat süreçlerini hızlandırmak amacıyla test ediliyor. Öte yandan sektör eleştirmenleri, söz konusu dijital paraların doğrudan tüketici ödemelerinde etkili olamayacağının altını çiziyor. Tüketiciler ve kripto şirketleri özel stabilcoin’leri tercih etmeye devam ediyor.

Avrupa Merkez Bankası ise, dijital euro projesiyle kamuya açık dijital ödeme alternatifi sunmayı hedefliyor. Ancak özel sektör stabilcoin’lerinin global kullanımda çok daha hızlı büyüdüğü gözleniyor.

Dijital Para Altyapısında Rekabet

Avrupa açısından asıl tehlike, gelecekte dijital para altyapısının kontrolünü kaybetmek. Dolar stabilcoin’lerinin egemenliği, yalnızca kripto para işlem platformlarıyla sınırlı değil; ödemeler, tasarruf, mutabakat işlemlerini –hatta tokenlaştırılmış gerçek varlık işlemlerini– de etkileyebiliyor.

Piyasadaki ABD doları stabilcoin’lerinin çoğu, kısa vadeli hazine bonosu gibi ABD devlet borçlanma araçlarıyla destekleniyor. Bu da ABD finansal piyasalarına güçlü bir bağ yaratıyor. Uzmanlar, ileride tokenlaştırılmış hazine ürünleri ve gerçek varlık erişiminin artmasıyla dolar tabanlı dijital ağların daha da güçleneceğini öngörüyor.

Stabilcoin Desteklenen Para Birimi Piyasa Payı AB Regülasyon Uyum Durumu USDT (Tether) ABD doları En yüksek Sınırlı USDC (Circle) ABD doları Çok yüksek Düşük EURCV Euro Çok düşük Yüksek (MiCA’ya uygun)

Avrupa’nın amacı, düzenlenmiş stabilcoin’ler ve tokenlaştırılmış mevduatlarla güçlü ve tercihe açık bir dijital euro altyapısı kurmak. Bunun için güvenilir teminat, şeffaf kurallar ve kullanıcıların tercihini kazanan ödeme araçları geliştirilmesi gerekiyor. Lagarde’ın açıklamaları, dijital para politikalarında belirleyici bir dönemin başladığını gösteriyor.