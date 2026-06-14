Bitcoin için 15 yıl önce gelen dönüm noktası yeniden gündemde! O gün neler değişti?

WikiLeaks’in 14 Haziran 2011’de Bitcoin’i resmi olarak kabul etmeye başlaması, kripto para ekosisteminin gelişiminde sıkça anılan kırılma anlarından biri olarak öne çıkıyor. O dönem yayımlanan Cablegate belgeleri sonrası ağır bir finansal abluka ile karşı karşıya kalan kuruluş, bağış toplamak için bir Bitcoin adresi paylaşmıştı.

Finansal abluka sonrası Bitcoin hamlesi

Visa, Mastercard, PayPal, Bank of America ve Western Union gibi geleneksel ödeme ağlarının WikiLeaks ile ilişkisini kesmesi, kuruluşun gelir yapısını doğrudan etkiledi. Aktarılan verilere göre bu adım, WikiLeaks’in faaliyet gelirinin yaklaşık %95’ini kısa sürede ortadan kaldırdı.

Bu gelişmenin ardından WikiLeaks, bağış kabulü için Bitcoin’e yöneldi. Böylece Bitcoin, yalnızca teknik çevrelerde tartışılan bir dijital varlık olmaktan çıkarak, geleneksel finans kanalları dışında işleyebilen bir ödeme aracı olarak ilk kez küresel ölçekte görünürlük kazandı.

WikiLeaks’in Bitcoin’i kabul etmesi, merkezi yapılardan bağımsız çalışan bir ağın gerçek dünyadaki baskılar altında nasıl işleyeceğine dair ilk büyük sınavlardan biri olarak değerlendirildi.

Satoshi Nakamoto’nun dikkat çeken uyarısı

Bu süreç aynı zamanda Bitcoin’in takma adlı yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun da endişeyle izlediği bir döneme denk geldi. BitcoinTalk forumlarında yazdığı mesajda Satoshi, WikiLeaks’in “eşek arısı yuvasına çomak soktuğunu” ifade etmişti. Bu sözler, genç yaştaki ağın ani ve yoğun ilgiden zarar görebileceği yönündeki kaygının işareti olarak yorumlandı.

Mini sözlük: Cablegate, 2010 yılında yayımlanan ve ABD diplomatik yazışmalarını içeren geniş belge sızıntısına verilen addır. Bu belgeler sonrası WikiLeaks, küresel ölçekte siyasi ve finansal baskıyla karşı karşıya kaldı.

Satoshi, bu uyarıdan sadece birkaç hafta sonra kamuoyunun gözünden tamamen çekildi. Bu nedenle WikiLeaks dönemi, yalnızca Bitcoin’in kullanım alanı açısından değil, Satoshi’nin kamusal varlığının son evresi olması bakımından da tarihsel önem taşıyor.

Sonraki yıllarda gelen yeni kabuller

WikiLeaks’in ardından başka kurum ve platformlar da Bitcoin ile ödeme ya da bağış kabulünü değerlendirmeye başladı. İçerik yönetim sistemi WordPress, Kasım 2012’de Bitcoin ödemelerini desteklemeye başladı.

Şubat 2013’te Internet Archive, Bitcoin ile bağış kabul etmeye hazır olduğunu duyurdu. Wikipedia’nın bağlı olduğu kar amacı gütmeyen Wikimedia Foundation da daha sonra Bitcoin’i bağış yöntemi olarak sistemine ekleyen kuruluşlar arasında yer aldı.

Bu adımlar, Bitcoin’in ilk yıllarında yalnızca fiyat hareketleriyle değil, sansüre dayanıklı ve sınır ötesi değer transferi aracı olarak da tartışıldığını gösteren örnekler arasında yer aldı.