Kayıt Banner
BITCOIN (BTC)Kripto Para

Bitcoin için 48 bin dolar seviyesi öne çıktı! Tarihsel örüntü bu kez de çalışacak mı?

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Bitcoin için 48.215 dolar seviyesi, tarihsel bir teknik eşik olarak yeniden gündeme geldi.
  • 📉 Geçmişte 2011, 2013, 2017 ve 2021 zirvelerini izleyen düşüşlerde benzer kırılmalar görüldü.
  • 🪙 Şu anda $BTC’de fiyat yaklaşık 64 bin dolar seviyesinde ve kritik çizginin üzerinde kalıyor.
  • 📊 ETF’ler ve kurumsal yatırımcıların arttığı 2026 piyasasında bu örüntünün sürüp sürmeyeceği izleniyor.
Dr. Levent Kurt
Dr. Levent Kurt

Bitcoin’in geçmiş piyasa döngülerine bakan yeni bir değerlendirme, fiyatın uzun vadeli bir Fibonacci geri çekilme seviyesine göre yeniden baskı altına girebileceğine işaret ediyor. Analize göre, kripto para biriminin önceki büyük yükselişlerinin ardından gelen her düşüş dönemi, sıfıra yakın seviyelerden zirveye uzanan hareketin yüzde 61,8’lik geri çekilme çizgisinin altına sarktı.

İçindekiler
1 Geçmiş döngülerde aynı seviye izlendi
2 Mevcut döngüde kritik seviye 48.215 dolar
3 Piyasa yapısındaki değişim dikkat çekiyor

Geçmiş döngülerde aynı seviye izlendi

İncelenen model, Bitcoin’in Şubat 2010’da yaklaşık 0,003 dolardan işlem görmeye başlamasından sonraki ana boğa zirvelerini esas alıyor. Haziran 2011, Kasım 2013, Aralık 2017 ve Kasım 2021’de görülen tepe noktalarının ardından yaşanan ayı piyasalarında fiyatın, söz konusu yükselişin yüzde 61,8 geri çekilme seviyesinin altına indiği görülüyor.

Mini sözlük: Fibonacci geri çekilmesi, teknik analizde fiyatın güçlü bir yükseliş ya da düşüş sonrası hangi seviyelerde duraklayabileceğini izlemek için kullanılan oranlar setidir. Yüzde 61,8 seviyesi, piyasalarda en sık takip edilen eşiklerden biri olarak öne çıkar.

Bu çerçevede, dört büyük zirvenin ardından gelen dört ayrı düşüş döneminde de aynı teknik eşik aşağı yönlü kırıldı. Değerlendirmede, şimdiye kadar bu örüntünün istisnasız biçimde korunduğu belirtiliyor.

Bitcoin’in bu yıl 126 bin doların üzerine çıkan son zirvesi dikkate alındığında, 2010 başındaki sıfıra yakın seviyelerden hesaplanan yüzde 61,8 geri çekilme noktası 48.215 dolara denk geliyor.

Mevcut döngüde kritik seviye 48.215 dolar

Bitcoin bu yıl 126 bin doların üzerine çıkarak yeni bir tepe oluşturdu. Aynı hesaplama yöntemi bugünkü döngüye uygulandığında, yüzde 61,8 geri çekilme seviyesi 48.215 dolar olarak öne çıkıyor. Fiyatın şu anda 64 bin dolar civarında işlem görmesi, bu teknik eşiğin halen belirgin biçimde üzerinde kalındığını gösteriyor.

Başka bir ifadeyle, geçmişteki model bu döngüde henüz tamamlanmış değil. Ancak tarihsel örüntü yeniden devreye girerse, grafiklerin işaret ettiği alanın en az 48.215 dolar seviyesi olabileceği ifade ediliyor.

Piyasa yapısındaki değişim dikkat çekiyor

Bununla birlikte, bu tür tarihsel kalıpların tek başına kesin sonuç vermediği de vurgulanıyor. Değerlendirilen örnek sayısının yalnızca dört döngüyle sınırlı kalması, çıkarımların temkinli okunmasını gerektiriyor.

Ayrıca Bitcoin piyasasının bugünkü yapısı, önceki dönemlere göre daha olgun bir görünüm sunuyor. Spot ETF’ler, kurumsal yatırımcılar ve gelişmiş türev araçlar, fiyat hareketlerinin geçmişe kıyasla farklı bir dengeye oturmasına yol açabilir. Bu nedenle, tarihsel olarak izlenen sert geri çekilme modelinin bu kez daha erken bir tabanla karşılaşması da ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

Yine de mevcut tablo, Bitcoin’in söz konusu uzun vadeli teknik seviyeye ulaşmadan önce bile piyasada yakından izlenmeye devam edeceğini gösteriyor. Özellikle 64 bin dolar bölgesinin üzerinde kalıcılık ile 48.215 dolar seviyesine doğru olası bir geri çekilme ihtimali, yatırımcıların önümüzdeki dönemde en çok takip edeceği başlıklardan biri olabilir.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

SEC, T. Rowe Price kripto ETF’sine onay verdi, fonda XRP %11,42 payla üçüncü sıraya yerleşti

Spot Bitcoin ETF’lerinden 14 günde $4,4 milyar çıktı, Bitcoin $63.600 seviyesine toparlandı

XRP 1 doların üzerinde tutunurken, 1,30 dolar seviyesi güçlü direnç olarak öne çıktı

Scaramucci ve Novogratz, Bitcoin’in temmuz sonuna kadar 70 bin dolara dönebileceğini söyledi

Bitcoin’de 67 bin dolar eşiği öne çıktı! Kritik bölgede neler yaşanıyor?

Bitcoin madenciliğinde %10,09’luk düşüş dikkat çekti! Ağda şimdi hangi sinyaller izleniyor?

Kiyosaki’den nakit çıkışı çağrısı geldi! Bitcoin ve Ethereum cephesinde hangi sinyaller izleniyor?

Bu Haberi Paylaş
Dr. Levent Kurt
By Dr. Levent Kurt
Takip Et:
COINTURK Genel Yayın Yönetmeni ve Kurucu Ortağı
Bir Önceki Yazı ETH 1.700 dolar eşiğine dayandı! Piyasada yönü hangi sinyal belirleyecek?
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

ETH 1.700 dolar eşiğine dayandı! Piyasada yönü hangi sinyal belirleyecek?
Ethereum (ETH)
HBAR, 10 Haziran güncellemesi öncesi $250 milyonluk OTC hareketliliğiyle $0,085 ile $0,095 aralığında sıkıştı
Hedera (HBAR)
SEC, T. Rowe Price kripto ETF’sine onay verdi, fonda XRP %11,42 payla üçüncü sıraya yerleşti
Kripto Para
Dogecoin 0,078 dolardan toparlanarak 0,088 dolar seviyesine yükseldi
DOGECOIN (DOGE)
Acemiler İçin Kolay, Profesyoneller İçin Güçlü: Kriptonun Yeni Yıldızı
BITCOIN Haberleri
Lost your password?