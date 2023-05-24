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Bitcoin fiyatı dar aralıkta işlem görmeye devam ediyor, altcoinlerin küçük bir bölümüyse pozitif ayrıştı. 15 Haziran tarihine kadar borç tavanı artırılmazsa ABD temerrüde düşecek ve borsanın bu senaryoda ciddi düşüş yaşaması bekleniyor. Kripto paraları bugünlerde baskılayan şey de büyük ölçüde bu ihtimal. Peki Davis ne diyor? Bitcoin yükselecek mi?

Kripto Paralar Yükselecek Mi?

Davis tarafından kısa süre önce paylaşılan grafiğe göre Bitcoin fiyatı hızlı bir yükseliş yaşayabilir. Birçok uzman 27.200 dolar üstünde kapanışların yükselişin devamı için pozitif olduğunu söylüyor ancak henüz 27.600 dolar direnci kalıcı olarak aşılabilmiş değil. Geçmişte tekrar eden hareket eğer yine olursa Davis’in teorisine göre BTC ve altcoinlerde heyecan verici günler başlayabilir.

Lark Davis şunları yazdı;

“Bitcoin için günlük MACD’de yükseliş geçişi! En son benzer bir çaprazlama yaşadığımızda Bitcoin 22.000 dolardan 31.000 dolara çıktı. Tarih tekerrür edecek mi?”.

Eğer Davis haklı çıkarsa kral kripto para birimi 32.400 dolar hedefinin üstüne tırmanabilir.

Kripto Paralar Hareketlenecek

Bugün akşam Fed tutanakları açıklanacak ve öncesinde 17:05’te ABD Hazine Bakanı Yellen konuşacak. Borç tavanı konusunda yapacağı açıklamalar kripto para piyasalarını hareketlendirebilir. Anlaşmaya kesin gözüyle bakılsa da tarih ötelendikçe yatırımcıların tedirginliği artıyor. Perşembe günü işsizlik ve GSYİH verisinin geldiğini göreceğiz. Bu iki verinin kripto üzerinde ciddi etkisi yok fakat anormal rakamlar dolar endeksini dalgalandıracağı için dolaylı yoldan Bitcoin’i düşürüp/yükseltebilir.

Makro cephede Cuma günü ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi gelecek. Büyük ihtimalle bugünkü tutanakların ardından piyasa (yeni gelen verilerde aşırı anormallik olmazsa) yönünü tayin etmiş olacak. Bitcoin buna yeltenirken borç tavanı konusunun da eş zamanlı çözülmesi yükselişin ivmesini artırabilir.

Günlük kapanışa dakikalar kala BTC fiyatı 27.230 dolardan alıcı buluyor. Hacimlerde geçen haftaya göre bir miktar toparlanma var.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.