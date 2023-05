Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoinler yatay ve Bitcoin 27.000 dolar seviyesine saplanıp kalmış durumda. Volatilite zayıfladıkça yatırımcılar endişeli. Bu tarz sakin dönemler genelde fırtınadan önceki sessizlik oluyor. Henüz yön belli olmasa da kripto paraların volatilitesinde ciddi artış bekleniyor. Peki kripto uzmanı analist son piyasa güncellemesinde neler söyledi?

Altcoin Psycho takma adıyla bilinen kripto stratejisti temkinli davranma konusunda DonAlt ile benzer görüşler paylaşıyor. Bugünde analistlerin önemli bölümü büyük fiyat hareketinden önce kırılma görmeden pozisyon almamayı tercih ediyor. 2 analistin piyasa konusunda ortak düşündüğü bir şey daha var. O da son meme coin yükselişinin 2023 kripto rallisi için finale işaret ettiği görüşüdür.

“Pek çok insan her zaman ‘Peki, neden eski dinozor paraları pompalamaya başladığında ya da memecoinler pompalamaya başladığında, bu insanları neden korkutuyor? Bu gerçekten de likidite oyunlarından kaynaklanıyor.

Bir piyasa döngüsünün ilerleyen aşamalarında olduğunuzda ve hemen hemen her şey, kaliteli bile demiyorum, ama kaliteli olduğu düşünülebilecek her şey… Bu noktada, hemen hemen her şey pompalanmıştır ve pompalanmayan son şeyler, aslında ölü zincirler olan tokenlerdir, örneğin çalışan bir (geliştirme) ekibi yoktur, terk edilmiş bir projedir veya insanlar bu çöpleri yükseltirler.

Görme eğiliminde olduğumuz şey, bunun gerçekten bir yükseliş trendinin son aşamalarında meydana gelen bir şey olduğudur.”