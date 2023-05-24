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Ünlü Analist: Bitcoin Tahminimi Güncelliyorum! Kripto Yorumcusu Hedef Verdi!

Özet

  • DonAlt ve Altcoin Psycho BTC fiyatında düşüş bekliyor.
  • Altcoin Psycho kısa vadede 25.000 dolar seviyesinin test edileceğini düşünüyor.
  • Kritik destek alanındaki talep fiyatın yönünü belirleyecek.
00:06
24 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Altcoinler yatay ve Bitcoin 27.000 dolar seviyesine saplanıp kalmış durumda. Volatilite zayıfladıkça yatırımcılar endişeli. Bu tarz sakin dönemler genelde fırtınadan önceki sessizlik oluyor. Henüz yön belli olmasa da kripto paraların volatilitesinde ciddi artış bekleniyor. Peki kripto uzmanı analist son piyasa güncellemesinde neler söyledi?

Bitcoin Yükselecek Mi?

Altcoin Psycho takma adıyla bilinen kripto stratejisti temkinli davranma konusunda DonAlt ile benzer görüşler paylaşıyor. Bugünde analistlerin önemli bölümü büyük fiyat hareketinden önce kırılma görmeden pozisyon almamayı tercih ediyor. 2 analistin piyasa konusunda ortak düşündüğü bir şey daha var. O da son meme coin yükselişinin 2023 kripto rallisi için finale işaret ettiği görüşüdür.

“Pek çok insan her zaman ‘Peki, neden eski dinozor paraları pompalamaya başladığında ya da memecoinler pompalamaya başladığında, bu insanları neden korkutuyor? Bu gerçekten de likidite oyunlarından kaynaklanıyor.

Bir piyasa döngüsünün ilerleyen aşamalarında olduğunuzda ve hemen hemen her şey, kaliteli bile demiyorum, ama kaliteli olduğu düşünülebilecek her şey… Bu noktada, hemen hemen her şey pompalanmıştır ve pompalanmayan son şeyler, aslında ölü zincirler olan tokenlerdir, örneğin çalışan bir (geliştirme) ekibi yoktur, terk edilmiş bir projedir veya insanlar bu çöpleri yükseltirler.

Görme eğiliminde olduğumuz şey, bunun gerçekten bir yükseliş trendinin son aşamalarında meydana gelen bir şey olduğudur.”

Bitcoin Fiyat Tahmini

Analist bu yatay piyasalardan düşüş dönemine geçmemizi bekliyor. BTC fiyatıyla ilgili tahmini güncelleyen analist 25.000 dolarlık testin yakında gerçekleşeceğini düşünüyor. Kral kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 27.200 dolardan alıcı buluyor ve borç tavanı anlaşması bugün de nihayete ermedi. Yarın gelecek Fed tutanakları öncesinde BTC 27.200 doları tutmak için mücadele ediyor.

Kripto yorumcusunun yeni tahminin detaylarına dönecek olursak şunları söylüyor;

“Bunun (25.000 dolar) geçmişte de oldukça önemli bir seviye olduğunu göreceksiniz…

Aşağıda nasıl tepki vereceğimizi görmek için gerçekten bekliyorum çünkü bence piyasanın burayı bir değer satın alma alanı olarak görüp görmediği gerçekten önemli olacak ya da çok fazla tepki olmazsa, potansiyel olarak (30.000 dolara) hareketi bir sapma olarak adlandırabilirsiniz ve 24.000 – 23.000 dolar seviyesinin altında yeni bir aralık oluşturduğumuzu görmek beni şaşırtmaz.”

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